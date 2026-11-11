Șeful ROMARM, atac dur la Radu Miruță în scandalul SAFE: „Nu a intrat nimic la noi. Minte cum respiră”

Scandalul miliardelor de euro din programul SAFE ia amploare după declarațiile făcute de Răzvan Pîrcălăbescu, directorul general ROMARM, în direct la Realitatea PLUS. Șeful companiei naționale de armament susține că societatea nu a fost implicată în contractele de înzestrare și că niciun ban din aceste acorduri nu a ajuns la ROMARM. Mai mult, acesta a lansat acuzații dure la adresa lui Radu Miruță, fost ministru al Economiei și al Apărării, pe care îl acuză că a indus în eroare opinia publică în privința beneficiilor pentru industria românească.
Declarațiile vin în contextul controverselor privind contractele SAFE încheiate cu Rheinmetall, în valoare de aproximativ 5,7 miliarde de euro. Pachetul include achiziții de blindate, sisteme antiaeriene, muniție și echipamente navale. Una dintre principalele întrebări este cât din valoarea acestor contracte se va regăsi efectiv în producția din România, în condițiile în care autoritățile au vorbit anterior despre un procent de 60% care ar urma să susțină industria națională de apărare.
Șeful ROMARM: Niciun ban din contractele SAFE nu a ajuns la companie
Întrebat dacă 60% din banii alocați contractelor cu Rheinmetall se regăsesc în comenzile pentru fabricile românești de armament, Răzvan Pîrcălăbescu a explicat că nu poate confirma acest procent. Potrivit directorului ROMARM, Ministerul Economiei ar trebui să prezinte situația exactă după centralizarea informațiilor privind transferul de tehnologie și cooperarea industrială. Acesta a precizat că speră ca o parte cât mai mare din valoarea contractelor să rămână în România, însă nu deține date care să confirme acest lucru.
Întrebat dacă unitățile aflate în subordinea sa au primit bani în urma contractelor încheiate prin SAFE, directorul companiei a răspuns că ROMARM nu a fost implicată în aceste acorduri. Afirmația sa pune sub semnul întrebării participarea efectivă a companiei naționale la proiectele finanțate prin mecanismul european, fără să excludă însă posibilitatea implicării altor firme românești. Pîrcălăbescu a explicat că, în lipsa accesului la informațiile contractuale, nu poate spune ce sume au fost direcționate către industria locală.
Acuzații dure la adresa lui Radu Miruță: „Minte cum respiră”
Șeful ROMARM a criticat dur modul în care industria națională de apărare a fost tratată de foștii responsabili guvernamentali. Acesta a susținut că reprezentanții companiei nu au fost consultați înaintea încheierii contractelor, deși fabricile românești ar fi putut contribui la realizarea unor produse militare. În opinia sa, discuțiile cu producătorii din România ar fi trebuit să aibă loc înainte de stabilirea acordurilor cu partenerii externi, pentru a fi identificate capacitățile de producție existente.
Pîrcălăbescu a afirmat că reprezentanții conducerii politice de la Economie și Apărare au evitat dialogul cu industria națională, iar criticile sale l-au vizat în mod direct pe Radu Miruță. Întrebat despre declarațiile fostului ministru privind procentul de 60% din fondurile SAFE care ar urma să fie utilizate pentru producție în România, directorul ROMARM a susținut că ordinea negocierilor a fost greșită și a pus la îndoială afirmațiile făcute de fostul oficial.
Controversa privind procentul de 60% s-a accentuat după apariția unor informații dintr-un răspuns oficial al Ministerului Economiei, potrivit cărora acordul de cooperare cu Rheinmetall nu conține un asemenea prag general pentru producția realizată în România. Documentul indică procente diferite în funcție de echipamentele contractate, inclusiv pentru blindatele Lynx, navele militare și sistemele antiaeriene. Aceste prevederi nu stabilesc un procent unic valabil pentru întregul pachet de achiziții, ceea ce a alimentat întrebările privind beneficiile concrete pentru industria românească.
Șeful ROMARM îl contrazice pe Ilie Bolojan. Ce spune despre contractele cu Rheinmetall
În timpul intervenției a fost prezentată și declarația fostului premier Ilie Bolojan, care a respins acuzațiile privind existența unor clauze dezavantajoase pentru statul român în contractele cu Rheinmetall. Bolojan a susținut că deciziile luate în timpul mandatului său au urmărit interesele României și că acordurile asigură investiții importante și transfer de tehnologie. Fostul șef al Guvernului s-a declarat convins că verificarea documentelor contractuale va confirma că înțelegerile au fost semnate în condiții corecte pentru țară.
Răzvan Pîrcălăbescu a avut însă o poziție diferită. Directorul ROMARM a explicat că dezvoltarea industriei naționale de apărare nu trebuie să depindă exclusiv de tehnologia transferată de companiile străine. În opinia sa, România trebuie să investească și în cercetare, dezvoltare și modernizarea propriilor capacități de producție, astfel încât fabricile românești să poată realiza echipamente de care Armata are nevoie, fără să se limiteze la achiziționarea unor produse finite din afara țării.