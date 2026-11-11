Șeful ROMARM, atac dur la Radu Miruță în scandalul SAFE: „Nu a intrat nimic la noi. Minte cum respiră”

Publicat 11 nov. 2026, 16:24 Sursă Realitatea PLUS

Scandalul miliardelor de euro din programul SAFE ia amploare după declarațiile făcute de Răzvan Pîrcălăbescu, directorul general ROMARM, în direct la Realitatea PLUS. Șeful companiei naționale de armament susține că societatea nu a fost implicată în contractele de înzestrare și că niciun ban din aceste acorduri nu a ajuns la ROMARM. Mai mult, acesta a lansat acuzații dure la adresa lui Radu Miruță, fost ministru al Economiei și al Apărării, pe care îl acuză că a indus în eroare opinia publică în privința beneficiilor pentru industria românească.

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