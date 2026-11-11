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Șeful ROMARM, atac dur la Radu Miruță în scandalul SAFE: „Nu a intrat nimic la noi. Minte cum respiră”

Răzvan Pîrcălăbescu

Răzvan Pîrcălăbescu

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat11 nov. 2026, 16:24
SursăRealitatea PLUS

Scandalul miliardelor de euro din programul SAFE ia amploare după declarațiile făcute de Răzvan Pîrcălăbescu, directorul general ROMARM, în direct la Realitatea PLUS. Șeful companiei naționale de armament susține că societatea nu a fost implicată în contractele de înzestrare și că niciun ban din aceste acorduri nu a ajuns la ROMARM. Mai mult, acesta a lansat acuzații dure la adresa lui Radu Miruță, fost ministru al Economiei și al Apărării, pe care îl acuză că a indus în eroare opinia publică în privința beneficiilor pentru industria românească.

Declarațiile vin în contextul controverselor privind contractele SAFE încheiate cu Rheinmetall, în valoare de aproximativ 5,7 miliarde de euro. Pachetul include achiziții de blindate, sisteme antiaeriene, muniție și echipamente navale. Una dintre principalele întrebări este cât din valoarea acestor contracte se va regăsi efectiv în producția din România, în condițiile în care autoritățile au vorbit anterior despre un procent de 60% care ar urma să susțină industria națională de apărare.

Șeful ROMARM: Niciun ban din contractele SAFE nu a ajuns la companie

Întrebat dacă 60% din banii alocați contractelor cu Rheinmetall se regăsesc în comenzile pentru fabricile românești de armament, Răzvan Pîrcălăbescu a explicat că nu poate confirma acest procent. Potrivit directorului ROMARM, Ministerul Economiei ar trebui să prezinte situația exactă după centralizarea informațiilor privind transferul de tehnologie și cooperarea industrială. Acesta a precizat că speră ca o parte cât mai mare din valoarea contractelor să rămână în România, însă nu deține date care să confirme acest lucru.

Lucrul acesta ar trebui să-l spună Ministerul Economiei după ce va centraliza partea de transfer tehnologic și partea de cooperare industrială. Nu știu să vă răspund la această întrebare, dar noi sperăm să fie un procent cât mai mare.

a declarat Răzvan Pîrcălăbescu, directorul general ROMARM.

Întrebat dacă unitățile aflate în subordinea sa au primit bani în urma contractelor încheiate prin SAFE, directorul companiei a răspuns că ROMARM nu a fost implicată în aceste acorduri. Afirmația sa pune sub semnul întrebării participarea efectivă a companiei naționale la proiectele finanțate prin mecanismul european, fără să excludă însă posibilitatea implicării altor firme românești. Pîrcălăbescu a explicat că, în lipsa accesului la informațiile contractuale, nu poate spune ce sume au fost direcționate către industria locală.

Nu am de unde să știu, fiindcă nu a intrat nimic la Romarm, adică noi nu am fost implicați în aceste contracte SAFE. Asta vreau să vă spun. Pot doar să ghicesc sau să aflu informațiile de la dumneavoastră.

a mai spus Răzvan Pîrcălăbescu.

Acuzații dure la adresa lui Radu Miruță: „Minte cum respiră”

Șeful ROMARM a criticat dur modul în care industria națională de apărare a fost tratată de foștii responsabili guvernamentali. Acesta a susținut că reprezentanții companiei nu au fost consultați înaintea încheierii contractelor, deși fabricile românești ar fi putut contribui la realizarea unor produse militare. În opinia sa, discuțiile cu producătorii din România ar fi trebuit să aibă loc înainte de stabilirea acordurilor cu partenerii externi, pentru a fi identificate capacitățile de producție existente.

Pîrcălăbescu a afirmat că reprezentanții conducerii politice de la Economie și Apărare au evitat dialogul cu industria națională, iar criticile sale l-au vizat în mod direct pe Radu Miruță. Întrebat despre declarațiile fostului ministru privind procentul de 60% din fondurile SAFE care ar urma să fie utilizate pentru producție în România, directorul ROMARM a susținut că ordinea negocierilor a fost greșită și a pus la îndoială afirmațiile făcute de fostul oficial.

Sunt de acord cu dumneavoastră că trebuia făcut invers, doar că acest individ minte cum respiră și a mințit de la începutul mandatului lui la Ministerul Economiei. Adică dacă l-am crede pe acest om, noi am avea o problemă, nu altcineva.

a mai declarat șeful ROMARM.

Controversa privind procentul de 60% s-a accentuat după apariția unor informații dintr-un răspuns oficial al Ministerului Economiei, potrivit cărora acordul de cooperare cu Rheinmetall nu conține un asemenea prag general pentru producția realizată în România. Documentul indică procente diferite în funcție de echipamentele contractate, inclusiv pentru blindatele Lynx, navele militare și sistemele antiaeriene. Aceste prevederi nu stabilesc un procent unic valabil pentru întregul pachet de achiziții, ceea ce a alimentat întrebările privind beneficiile concrete pentru industria românească.

Șeful ROMARM îl contrazice pe Ilie Bolojan. Ce spune despre contractele cu Rheinmetall

În timpul intervenției a fost prezentată și declarația fostului premier Ilie Bolojan, care a respins acuzațiile privind existența unor clauze dezavantajoase pentru statul român în contractele cu Rheinmetall. Bolojan a susținut că deciziile luate în timpul mandatului său au urmărit interesele României și că acordurile asigură investiții importante și transfer de tehnologie. Fostul șef al Guvernului s-a declarat convins că verificarea documentelor contractuale va confirma că înțelegerile au fost semnate în condiții corecte pentru țară.

Răzvan Pîrcălăbescu a avut însă o poziție diferită. Directorul ROMARM a explicat că dezvoltarea industriei naționale de apărare nu trebuie să depindă exclusiv de tehnologia transferată de companiile străine. În opinia sa, România trebuie să investească și în cercetare, dezvoltare și modernizarea propriilor capacități de producție, astfel încât fabricile românești să poată realiza echipamente de care Armata are nevoie, fără să se limiteze la achiziționarea unor produse finite din afara țării.

Păcat, păcat să auzim acest lucru și aș vrea să-l contrazic pe fostul prim-ministru a României. Nu doar prin transfer de tehnologie puteam să avem o industrie de apărare puternică, ci și prin cercetare și dezvoltare. Dacă investim în cercetare și dezvoltare o să avem produse de care armata română are nevoie.

a încheiat directorul ROMARM.
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