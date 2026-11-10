Nicușor Dan explică de ce PNL și USR nu ar fi putut guverna fără dialog cu PSD: ”30% e mai mic decât 50%”

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 10 nov. 2026, 22:03

Președintele României, Nicușor Dan, a explicat marți seară, într-o conferință de presă susținută la Palatul Cotroceni, de ce PNL și USR nu ar fi putut prelua guvernarea fără un dialog cu PSD, chiar dacă ar fi beneficiat de sprijinul său. Șeful statului a catalogat drept „complet falsă” ipoteza că intervenția sa ar fi putut schimba situația, argumentând că formarea unui guvern necesită o majoritate parlamentară de cel puțin 50%. „30% e mai mic decât 50%”, a declarat Nicușor Dan.

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