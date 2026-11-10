România pregătește transferul de tehnologie militară din Ucraina. Ce schimbă noul ministru al Apărării față de mandatul precedent

Scris de Catalina Anghel Publicat: 10 nov. 2026, 12:45

Noul ministru al Apărării, Ștefan-Radu Oprea, anunță reluarea discuțiilor pentru transferul în România al tehnologiilor militare ucrainene testate și certificate în condițiile războiului. Inițiativa ar putea deschide noi oportunități pentru industria românească de apărare, de la producția de drone la sisteme de comunicații și război electronic, readucând în atenție întârzierea acestui proiect în mandatul precedent.

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