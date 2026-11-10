România pregătește transferul de tehnologie militară din Ucraina. Ce schimbă noul ministru al Apărării față de mandatul precedent

Noul ministru al Apărării, Ștefan-Radu Oprea, anunță reluarea discuțiilor pentru transferul în România al tehnologiilor militare ucrainene testate și certificate în condițiile războiului. Inițiativa ar putea deschide noi oportunități pentru industria românească de apărare, de la producția de drone la sisteme de comunicații și război electronic, readucând în atenție întârzierea acestui proiect în mandatul precedent.
Noul ministru al Apărării, Ștefan-Radu Oprea, face pași pentru transferul de tehnologie ucraineană în România. O schimbare de abordare față de mandatul precedent
România ar putea trece de la discuțiile generale privind cooperarea militară cu Ucraina la o etapă concretă de transfer de tehnologie. Noul ministru al Apărării, Ștefan-Radu Oprea, a anunțat reluarea discuțiilor la nivelul Cancelariei prim-ministrului, cu obiectivul de a aduce în România tehnologii ucrainene dezvoltate și certificate în condițiile războiului.
Declarația marchează o direcție importantă pentru industria românească de apărare și suscită, în același timp, întrebări privind ritmul în care o asemenea oportunitate a fost valorificată până acum.
Mesajul lui Ștefan-Radu Oprea sugerează o abordare orientată către rezultate industriale concrete. Nu este vorba doar despre achiziționarea unor echipamente din Ucraina, ci despre posibilitatea ca tehnologiile dezvoltate de industria ucraineană să fie integrate în capacitățile de producție din România.
În peste patru ani de război, Ucraina a dezvoltat și adaptat rapid tehnologii în domenii precum dronele, sistemele de comunicații sau războiul electronic. Experiența acumulată pe front a accelerat ciclurile de dezvoltare și modernizare în acest sens.
Pentru România, transferul de tehnologie ar putea însemna dezvoltarea unor capacități industriale noi, parteneriate între producătorii români și ucraineni și acces la soluții tehnologice adaptate cerințelor actuale de securitate.
Inițiativa anunțată de actualul ministru readuce în atenție întrebarea de ce transferul de tehnologie ucraineană nu a ajuns până acum într-o etapă mai avansată.
În timpul mandatului precedent, România a avut la dispoziție aceeași oportunitate strategică, însă anunțul actual privind reluarea activității grupului de lucru indică faptul că subiectul are nevoie de o nouă impulsionare instituțională.
De altfel, România ar putea deveni un centru regional pentru producția unor tehnologii dezvoltate în Ucraina, beneficiind de infrastructura industrială, apartenența la NATO și Uniunea Europeană și poziția geografică.
România are astfel în față o oportunitate de a nu fi doar un coridor logistic pentru reconstrucția și securitatea Ucrainei, ci și un participant la dezvoltarea noii industrii de apărare din regiune.