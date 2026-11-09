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Politica· 1 min citire

Ion Cristoiu critică dur apropierea lui Ludovic Orban de liberali: ”Aducerea lui în PNL, ca și cum ai vârî mortul în casă”

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat9 nov. 2026, 19:56
SursăRealitatea PLUS

Ion Cristoiu avertizează PNL asupra riscurilor unei eventuale reveniri a lui Ludovic Orban în partid, susținând că această mutare ar putea genera tensiuni interne și slăbi formațiunea liberală. „A aduce pe Ludovic Orban în PNL este a vârî mortul în casă”, a declarat analistul Realitatea PLUS.

Ion Cristoiu: ”A aduce pe Ludovic Orban în PNL este a vârî mortul în casă”

Ion Cristoiu a subliniat că o eventuală fuziune între PNL și Forța Dreptei nu garantează succesul politic, amintind de fuziunea PNL-PDL din 2014, care, în opinia sa, nu a adus rezultatele așteptate.

Biroul Național al PNL a aprobat în unanimitate demararea procedurilor pentru constituirea „polului modernizării”, adică o unire a forțelor de dreapta într-un pol care să se opună lui AUR sau PSD-ului. Deci, că va intra Forța Dreptei, se va fuziona cu PNL, nu spune nimic pentru că în 2014 cu PNL-ul ăla mic mic mic mic, a fuzionat PDL și a ieșit un PNL mai mic, mai mic, mai mic; n-a făcut nimic, a pierdut toate alegerile

a spus acesta, potrivit Gândul.

Totodată, Ion Cristoiu a avertizat că fuziunea ar putea duce la revenirea lui Ludovic Orban în conducerea PNL, în funcția de vicepreședinte.

Problema este că în momentul în care va fuziona cu Forța Dreptei va veni în se va întoarce în PNL Ludovic Orban. Având în vedere că el este șef de partid, nu va veni ca simplu membru, nici măcar ca simplu membru al conducerii, ci ca prin vicepreședinte. Acuma cum spune poporul, a aduce pe Ludovic Orban în PNL, i-ar vârî mortul în casă

a conchis analistul Realitatea PLUS.
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