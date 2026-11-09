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Politica· 1 min citire
Ion Cristoiu critică dur apropierea lui Ludovic Orban de liberali: ”Aducerea lui în PNL, ca și cum ai vârî mortul în casă”
FOTO: Arhivă
Publicat9 nov. 2026, 19:56
SursăRealitatea PLUS
Ion Cristoiu avertizează PNL asupra riscurilor unei eventuale reveniri a lui Ludovic Orban în partid, susținând că această mutare ar putea genera tensiuni interne și slăbi formațiunea liberală. „A aduce pe Ludovic Orban în PNL este a vârî mortul în casă”, a declarat analistul Realitatea PLUS.
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