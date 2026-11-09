Mohamad Murad (AUR): „Eu l-aș propune pe Călin Georgescu președinte al AUR”

Publicat 9 nov. 2026, 10:05 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Deputatul AUR, Muhammad Murad, se gândește să îi propună lui Călin Georgescu să devină președintele partidului. În exclusivitate la „Culisele Statului Paralel”, emisiune realizată de Anca Alexandrescu, Murad a mai afirmat că George Simion a avut foarte multe întâlniri cu fostul candidat la alegerile prezidențiale.

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