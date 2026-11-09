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ExclusivPolitica· 1 min citire
Mohamad Murad (AUR): „Eu l-aș propune pe Călin Georgescu președinte al AUR”
Publicat9 nov. 2026, 10:05
SursăRealitatea.net realitatea plus
Deputatul AUR, Muhammad Murad, se gândește să îi propună lui Călin Georgescu să devină președintele partidului. În exclusivitate la „Culisele Statului Paralel”, emisiune realizată de Anca Alexandrescu, Murad a mai afirmat că George Simion a avut foarte multe întâlniri cu fostul candidat la alegerile prezidențiale.
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