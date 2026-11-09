Alin Tișe, semnal de alarmă pentru liberali: „PNL dispare dacă nu o ia pe calea lui dreaptă”

Publicat 9 nov. 2026, 07:35 Actualizat 9 nov. 2026, 08:12

Alin Tișe lansează critici dure la adresa conducerii PNL și acuză partidul că s-a îndepărtat de propriile principii și de electorat. Președintele Consiliului Județean Cluj vorbește despre transformarea liberalilor "într-o anexă a USR", despre lipsa de susținere din partea conducerii și despre amenințările cu excluderea din partid. Declarațiile au fost făcute în exclusivitate în cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel”, realizată de Anca Alexandrescu. Realitatea PLUS i-a cerut un punct de vedere lui Ilie Bolojan după acuzațiile aduse de Alin Tișe, dar până la ora publicării acestei știri nu a primit un răspuns.

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