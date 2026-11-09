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Alin Tișe, semnal de alarmă pentru liberali: „PNL dispare dacă nu o ia pe calea lui dreaptă”

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Scris deDana Bărăgan
Publicat9 nov. 2026, 07:35
Actualizat9 nov. 2026, 08:12

Alin Tișe lansează critici dure la adresa conducerii PNL și acuză partidul că s-a îndepărtat de propriile principii și de electorat. Președintele Consiliului Județean Cluj vorbește despre transformarea liberalilor "într-o anexă a USR", despre lipsa de susținere din partea conducerii și despre amenințările cu excluderea din partid. Declarațiile au fost făcute în exclusivitate în cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel”, realizată de Anca Alexandrescu. Realitatea PLUS i-a cerut un punct de vedere lui Ilie Bolojan după acuzațiile aduse de Alin Tișe, dar până la ora publicării acestei știri nu a primit un răspuns.

Alin Tișe spune că nu s-a gândit inițial că va ajunge să candideze la funcția de președinte al Partidului Național Liberal (PNL), însă a ajuns la concluzia că formațiunea are nevoie de o schimbare pentru a-și recăpăta identitatea politică.

Mi-am dat seama că, în momentul de față, Partidul Național Liberal dispare dacă el nu vine pe calea lui dreaptă. Pentru că a fi un partid național-liberal nu înseamnă doar să te numești Partidul Național Liberal, ci trebuie să-ți faci o politică în sensul acesta. Astăzi, Partidul Național Liberal nu mai există în rândul oamenilor. Și de ce spun asta? Pentru că nu mai are electorat,

a declarat duminică seara, 8 noiembrie, Alin Tișe, la Realitatea PLUS.

Acesta a criticat și apropierea PNL de USR, susținând că liberalii și-au pierdut identitatea și s-au îndepărtat de valorile istorice ale partidului.

Astăzi, PNL-ul s-a transformat într-o anexă a USR-ului, un partid de extremă stângă cu care nu are absolut nimic în comun, dacă ne uităm pe tot ce înseamnă istoria acestui partid,

a afirmat Tișe.

În opinia sa, formațiunea liberală este tot mai departe atât de alegători, cât și de propriii membri și aleși locali.

Astăzi, Partidul Național Liberal pare rupt de realitatea în care trăiește și nu numai atât, pare rupt de membrii lui, pare rupt de aleșii lui,

a mai spus acesta.

Alin Tișe a vorbit în cadrul emisiunii "Culisele Statului Paralel" de la Realitatea PLUS și despre climatul din interiorul partidului, criticând atitudinea față de cei care au opinii diferite de conducere. El susține că a primit inclusiv amenințări cu excluderea din partid.

A spune că dacă în partid ai oameni care nu sunt de acord cu tine, trebuie să plece, asta este o afirmație care încalcă orice principiu al liberalismului și al dreptului la opinie într-un partid. Sau să spui că dacă nu ești de acord cu ei, te vor exclude din partid, cum am primit și eu amenințări,

a arătat Alin Tișe.

Critici la adresa lui Bolojan pentru finanțarea unui spital de copii

În aceeași intervenție, președintele CJ Cluj a relatat și despre demersurile pe care le-a făcut pe lângă premierul Ilie Bolojan pentru obținerea finanțării unui spital monobloc de copii, proiect pe care îl consideră esențial pentru Transilvania și pentru România.

Acesta spune că i-a prezentat premierului importanța investiției și i-a solicitat sprijin financiar, însă discuțiile nu au avut rezultatul dorit.

M-am dus la dânsul și am spus: «Ilie, dragă, domnule prim-ministru, avem acest obiectiv atât de important pentru Transilvania și pentru România. Un spital monobloc de copii care este cel mai modern din Europa și nu greșesc când spun. Este un spital de care România are nevoie, pentru că nu s-au construit spitale în România aproape deloc sau cu atât mai puțin spitale de copii». Și am rugămintea să finanțezi acest spital,

a povestit Alin Tișe.

El susține că a insistat pentru finanțarea proiectului, însă nu a simțit că solicitarea sa a primit atenția necesară de la Bolojan. Ulterior, Tișe a descris reacția pe care a perceput-o în urma discuțiilor repetate:

Mi-am dat seama, după multele insistențe, că vorbesc cu un sloi de gheață,

a spus Tișe.

Vizibil emoționat când a vorbit despre proiectul medical destinat copiilor, Alin Tișe și-a cerut scuze pentru momentul de sensibilitate: „Îmi cer iertare, mă emoționez că e vorba de copii aici”.

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