Alin Tișe, semnal de alarmă pentru liberali: „PNL dispare dacă nu o ia pe calea lui dreaptă”

Alin Tișe lansează critici dure la adresa conducerii PNL și acuză partidul că s-a îndepărtat de propriile principii și de electorat. Președintele Consiliului Județean Cluj vorbește despre transformarea liberalilor "într-o anexă a USR", despre lipsa de susținere din partea conducerii și despre amenințările cu excluderea din partid. Declarațiile au fost făcute în exclusivitate în cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel”, realizată de Anca Alexandrescu. Realitatea PLUS i-a cerut un punct de vedere lui Ilie Bolojan după acuzațiile aduse de Alin Tișe, dar până la ora publicării acestei știri nu a primit un răspuns.
Alin Tișe spune că nu s-a gândit inițial că va ajunge să candideze la funcția de președinte al Partidului Național Liberal (PNL), însă a ajuns la concluzia că formațiunea are nevoie de o schimbare pentru a-și recăpăta identitatea politică.
Acesta a criticat și apropierea PNL de USR, susținând că liberalii și-au pierdut identitatea și s-au îndepărtat de valorile istorice ale partidului.
În opinia sa, formațiunea liberală este tot mai departe atât de alegători, cât și de propriii membri și aleși locali.
Alin Tișe a vorbit în cadrul emisiunii "Culisele Statului Paralel" de la Realitatea PLUS și despre climatul din interiorul partidului, criticând atitudinea față de cei care au opinii diferite de conducere. El susține că a primit inclusiv amenințări cu excluderea din partid.
Critici la adresa lui Bolojan pentru finanțarea unui spital de copii
În aceeași intervenție, președintele CJ Cluj a relatat și despre demersurile pe care le-a făcut pe lângă premierul Ilie Bolojan pentru obținerea finanțării unui spital monobloc de copii, proiect pe care îl consideră esențial pentru Transilvania și pentru România.
Acesta spune că i-a prezentat premierului importanța investiției și i-a solicitat sprijin financiar, însă discuțiile nu au avut rezultatul dorit.
El susține că a insistat pentru finanțarea proiectului, însă nu a simțit că solicitarea sa a primit atenția necesară de la Bolojan. Ulterior, Tișe a descris reacția pe care a perceput-o în urma discuțiilor repetate:
Vizibil emoționat când a vorbit despre proiectul medical destinat copiilor, Alin Tișe și-a cerut scuze pentru momentul de sensibilitate: „Îmi cer iertare, mă emoționez că e vorba de copii aici”.