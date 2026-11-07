Nicușor Dan, după atacul armat din Cracovia: „România este solidară cu Polonia și poporul său”

Publicat 7 nov. 2026, 22:24 Actualizat 7 nov. 2026, 22:26

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis, sâmbătă seara, pe 7 noiembrie, un mesaj de solidaritate cu Polonia și poporul polonez, în urma atacului armat produs în centrul orașului Cracovia, soldat cu șase morți și 15 răniți, conform informațiilor transmise de autoritățile poloneze.

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