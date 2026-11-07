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Politica· 1 min citire

Nicușor Dan, după atacul armat din Cracovia: „România este solidară cu Polonia și poporul său”

Nicușor Dan / Foto: gov.ro

Nicușor Dan / Foto: gov.ro

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Scris deDana Bărăgan
Publicat7 nov. 2026, 22:24
Actualizat7 nov. 2026, 22:26

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis, sâmbătă seara, pe 7 noiembrie, un mesaj de solidaritate cu Polonia și poporul polonez, în urma atacului armat produs în centrul orașului Cracovia, soldat cu șase morți și 15 răniți, conform informațiilor transmise de autoritățile poloneze.

Șeful statului s-a declarat profund întristat de cele întâmplate și a transmis condoleanțe familiilor victimelor, precum și un mesaj de susținere pentru toate persoanele afectate de atac.

Sunt profund întristat în urma tragicului atac armat din Cracovia și gândurile mele sunt alături de victime, familiile lor și toți cei afectați. România este solidară cu Polonia și poporul său în acest moment dificil,

a declarat Nicușor Dan într-un mesaj publicat pe platforma X.

Reacția Ministerului Afacerilor Externe de la București

Anterior mesajului transmis de Nicușor dan, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la București a anunțat că autoritățile poloneze nu au confirmat, până în prezent, existența unor cetățeni români printre victimele atacului armat din centrul Cracoviei.

Potrivit MAE, reprezentanții Ambasadei României în Republica Polonă mențin legătura cu autoritățile locale și sunt pregătiți să acorde asistență consulară, dacă situația o va impune.

Care este bilanțul atacului armat din Cracovia?

Atacul armat a avut loc sâmbătă după-amiază, în piața centrală din Cracovia, în sudul Poloniei. Potrivit celui mai recent bilanț comunicat de autoritățile poloneze și citat de agențiile de presă, șase persoane au fost ucise, iar alte 15 au suferit răni. Agresorul este un cetățean polonez care ar fi acționat singur, potrivit declarațiilor făcute de poliție pentru agenția France Presse (AFP).

Autoritățile poloneze continuă verificările pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs atacul.

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