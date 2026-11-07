Elena Udrea, despre alegerile din SUA și viitorul mișcării MAGA: „Donald Trump are doi ani să salveze Partidul Republican”

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 7 nov. 2026, 19:45

Elena Udrea a comentat sâmbătă seara, 7 noiembrie, în exclusivitate la emisiunea „Arhitectura Puterii”, realizată în colaborare cu analistul Realitatea PLUS Ion Cristoiu, rezultatele alegerilor de la jumătatea mandatului din Statele Unite, exprimându-și îngrijorarea cu privire la posibilele efecte ale rezultatului electoral asupra mișcării suveraniste din Europa și asupra susținătorilor MAGA din România. Udrea a precizat însă că Trump are totuși la dispoziție "doi ani să salveze Partidul Republican".

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