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Elena Udrea, despre alegerile din SUA și viitorul mișcării MAGA: „Donald Trump are doi ani să salveze Partidul Republican”

Elena Udrea

Elena Udrea

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Scris de Dana Bărăgan Publicat: 7 nov. 2026, 19:45

Elena Udrea a comentat sâmbătă seara, 7 noiembrie, în exclusivitate la emisiunea „Arhitectura Puterii”, realizată în colaborare cu analistul Realitatea PLUS Ion Cristoiu, rezultatele alegerilor de la jumătatea mandatului din Statele Unite, exprimându-și îngrijorarea cu privire la posibilele efecte ale rezultatului electoral asupra mișcării suveraniste din Europa și asupra susținătorilor MAGA din România. Udrea a precizat însă că Trump are totuși la dispoziție "doi ani să salveze Partidul Republican".

În dialogul de sâmbătă seara, 7 noiembrie, cu Ion Cristoiu, Elena Udrea a recunoscut că este susținătoare a lui Donald Trump și a mișcării MAGA și că a sperat într-un rezultat favorabil în ceea ce privește Partidului Republican. Udrea consideră însă că Donald Trump mai are la dispoziție doi ani pentru a recâștiga încrederea electoratului și pentru a pregăti partidul pentru următoarele alegeri prezidențiale.

Elena Udrea: „Donald Trump are doi ani să salveze Partidul Republican”

Drept urmare, ea a explicat că nu privește rezultatul alegerilor din 3 noiembrie în mod catastrofal, chiar dacă diferența de voturi a fost mare. În opinia sa, următorii doi ani vor fi decisivi pentru viitorul Partidului Republican.

Eu am fost și sunt susținătoarea Donald Trump și MAGA și am sperat că, în ciuda semnalelor că va pierde, că totuși Partidul Republican va câștiga. Deci nu mă bucur, în niciun caz, de ce s-a întâmplat și mă gândesc că ar putea să existe repercusiuni și la nivelul Europei, și la nivelul mișcării suveraniste sau al susținătorilor MAGA din România.

Însă, pe de altă parte, mai sunt în față doi ani. De regulă, am văzut o analiză potrivit căreia, în afară de Bill Clinton, care a câștigat alegerile acestea de midterm, în rest, la fiecare astfel de alegeri, partidul președintelui a pierdut. Da, și atunci a fost o echilibrare a puterii.

Donald Trump are doi ani, din momentul acesta, să salveze Partidul Republican prin niște lucruri pe care a promis că le face și nu le-a făcut și prin îndreptarea unor lucruri pe care nu trebuia să le facă și le-a făcut, cum ar fi războiul din Iran, astfel încât să dea o șansă republicanilor ca, la alegerile prezidențiale de peste doi ani, să continue la Casa Albă.

Deci nu o iau așa în tragic, deși diferența de voturi a fost mare,

a declarat Elena Udrea, în cadrul emisiunii "Arhitectura Puterii" de la Realitatea PLUS.

De ce au pierdut republicanii? Explicația Elenei Udrea

Elena Udrea a vorbit și despre motivele care ar fi contribuit la rezultatul electoral din 3 noiembrie, invocând absenteismul unei părți a electoratului republican tradițional, votul latino-americanilor împotriva lui Donald Trump și nemulțumirile economice ale americanilor.

În opinia sa, politica agresivă de deportare a influențat comportamentul electoral al comunității latino-americane, în timp ce problemele economice au cântărit decisiv în opțiunea multor alegători.

Există analize din ce motiv s-a întâmplat asta, pe electorat: cum susținătorii tradiționali republicani, albii, cetățenii albi creștini, nu s-au mai prezentat la alegeri într-un număr atât de mare; cum latino-americanii au ieșit și au votat masiv împotriva lui Trump de data aceasta, din cauza politicii agresive de deportare.

Iarăși, ce este clar este că americanii au votat, în primul rând, cum am auzit o expresie, cu gândul la portofel. Adică ei au fost afectați în viața lor de zi cu zi, în standardul lor de viață și atunci acesta a fost un vot clar împotriva lui Trump,

a explicat Udrea.

Miza următorilor doi ani pentru Donald Trump și MAGA

Legat de consecințele politice pe care rezultatul alegerilor americane de la jumătatea mandatului le-ar putea avea dincolo de Statele Unite, Elena Udrea a atras atenția asupra posibilelor repercusiuni asupra mișcării suveraniste europene și asupra susținătorilor MAGA din România.

Totuși, în viziunea fostei ministre, rezultatul midterm din 3 noiembrie nu stabilește automat soarta republicanilor la următoarele alegeri prezidențiale, și asta deoarece, spune ea, Donald Trump are încă timp să își corecteze deciziile, să își respecte promisiunile și să recâștige sprijinul alegătorilor.

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