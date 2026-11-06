Luca Niculescu, mesaj pentru mediul de afaceri: „România se construiește împreună”. Ce schimbări urmează pentru relansarea economiei

Premierul României, Luca Niculescu, a transmis un mesaj adresat mediului de afaceri, în cadrul Summitului CONCORDIA 2026, unde a vorbit despre măsurile necesare pentru relansarea economiei și despre importanța reconstruirii încrederii între stat și companii.
Șeful Guvernului consideră că România dispune de resurse importante pentru a-și susține dezvoltarea, de la economii care pot fi direcționate către investiții și fonduri europene, până la specialiști bine pregătiți și companii competitive pe piețele internaționale. În opinia sa, una dintre cele mai mari provocări este refacerea capitalului de încredere, fără de care celelalte resurse nu pot fi valorificate la adevăratul potențial.
Cele trei direcții pe care mizează Guvernul pentru relansarea economiei
În mesajul prezentat la Summitul CONCORDIA 2026, intitulat „Cum activăm capitalul României”, premierul a invitat reprezentanții companiilor să contribuie la construirea unui parteneriat prin care să fie repornite motoarele economiei.
Luca Niculescu a identificat trei direcții principale în care autoritățile trebuie să demonstreze, prin măsuri concrete, că schimbările promise pot deveni realitate.
Prima este predictibilitatea. Premierul susține că firmele au nevoie de reguli stabile și clare, precum și de un interval suficient de timp pentru a-și putea planifica investițiile și activitatea.
A doua direcție vizează modernizarea administrației publice. Digitalizarea, reducerea birocrației și simplificarea procedurilor trebuie să devină priorități reale, nu obiective amânate de la un an la altul. Potrivit premierului, un stat care ține pasul cu economia reprezintă o condiție esențială pentru competitivitatea companiilor românești.
Cea de-a treia direcție este disciplina în gestionarea banilor publici. Șeful Guvernului consideră că statul nu poate cere mediului privat eficiență și responsabilitate dacă nu aplică aceleași principii în administrarea resurselor bugetare și în funcționarea instituțiilor.
România trebuie să reconstruiască încrederea dintre stat și companii
Premierul a subliniat că țara noastră are la dispoziție mai multe resurse care pot susține dezvoltarea economică, însă acestea trebuie valorificate printr-o colaborare reală între autorități și mediul privat.