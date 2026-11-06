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Politica· 2 min citire

Luca Niculescu, mesaj pentru mediul de afaceri: „România se construiește împreună”. Ce schimbări urmează pentru relansarea economiei

Luca Niculescu / Sursa foto - Facebook

Luca Niculescu / Sursa foto - Facebook

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Georgiana Balaban
Scris de Georgiana Balaban Publicat: 6 nov. 2026, 13:41

Premierul României, Luca Niculescu, a transmis un mesaj adresat mediului de afaceri, în cadrul Summitului CONCORDIA 2026, unde a vorbit despre măsurile necesare pentru relansarea economiei și despre importanța reconstruirii încrederii între stat și companii.

Șeful Guvernului consideră că România dispune de resurse importante pentru a-și susține dezvoltarea, de la economii care pot fi direcționate către investiții și fonduri europene, până la specialiști bine pregătiți și companii competitive pe piețele internaționale. În opinia sa, una dintre cele mai mari provocări este refacerea capitalului de încredere, fără de care celelalte resurse nu pot fi valorificate la adevăratul potențial.

Cele trei direcții pe care mizează Guvernul pentru relansarea economiei

În mesajul prezentat la Summitul CONCORDIA 2026, intitulat „Cum activăm capitalul României”, premierul a invitat reprezentanții companiilor să contribuie la construirea unui parteneriat prin care să fie repornite motoarele economiei.

Luca Niculescu a identificat trei direcții principale în care autoritățile trebuie să demonstreze, prin măsuri concrete, că schimbările promise pot deveni realitate.

Prima este predictibilitatea. Premierul susține că firmele au nevoie de reguli stabile și clare, precum și de un interval suficient de timp pentru a-și putea planifica investițiile și activitatea.

A doua direcție vizează modernizarea administrației publice. Digitalizarea, reducerea birocrației și simplificarea procedurilor trebuie să devină priorități reale, nu obiective amânate de la un an la altul. Potrivit premierului, un stat care ține pasul cu economia reprezintă o condiție esențială pentru competitivitatea companiilor românești.

Cea de-a treia direcție este disciplina în gestionarea banilor publici. Șeful Guvernului consideră că statul nu poate cere mediului privat eficiență și responsabilitate dacă nu aplică aceleași principii în administrarea resurselor bugetare și în funcționarea instituțiilor.

România trebuie să reconstruiască încrederea dintre stat și companii

Premierul a subliniat că țara noastră are la dispoziție mai multe resurse care pot susține dezvoltarea economică, însă acestea trebuie valorificate printr-o colaborare reală între autorități și mediul privat.

România are economii care pot fi mobilizate pentru investiții, acces la fonduri europene, resurse, oameni pregătiți și companii care concurează cu succes pe piețele internaționale. Guvernul este pregătit să refacem capitalul care le poate pune în valoare pe toate celelalte: capitalul de încredere. Am transmis acest mesaj la Summit-ul CONCORDIA 2026 “Cum activăm capitalul României”, unde am invitat mediul de afaceri să construim împreună parteneriatul pentru repornirea motoarelor economiei noastre. Am prezentat viziunea mea și cele trei direcții în care trebuie să demonstrăm prin fapte că lucrurile se pot schimba: 𝐏𝐫𝐞𝐝𝐢𝐜𝐭𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 - investițiile au nevoie de reguli clare și de un orizont de timp în care companiile să își poată planifica activitatea. 𝐔𝐧 𝐬𝐭𝐚𝐭 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐭̦𝐢𝐧𝐞 𝐩𝐚𝐬𝐮𝐥 𝐜𝐮 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐚 - digitalizarea, simplificarea procedurilor și eficiența administrației nu mai pot fi obiective amânate la nesfârșit, ci sunt condiții ale competitivității economice. 𝐃𝐢𝐬𝐜𝐢𝐩𝐥𝐢𝐧𝐚̆ 𝐥𝐚 𝐧𝐨𝐢 𝐚𝐜𝐚𝐬𝐚̆ - nu putem solicita responsabilitate și eficiență mediului privat fără să le aplicăm în gestionarea banilor publici și în funcționarea instituțiilor. După aproape 20 de ani de dezvoltare în Uniunea Europeană, România are marea șansă de a transforma aderarea la OCDE în trecerea la următorul nivel de accesare a beneficiilor pentru mediul de afaceri și cetățeni. Un parteneriat autentic înseamnă mai mult decât o împărțire a responsabilităților. România se construiește împreună.

a declarat Luca Niculescu.
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