Ucraina face un anunț important despre drepturile românilor din țara vecină. Ce promite ministrul de Externe de la Kiev

Publicat 5 nov. 2026, 22:18 Sursă Agerpres

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiga, a dat asigurări la București că Ucraina este angajată să protejeze minoritățile naționale, inclusiv comunitatea românească. Oficialul a abordat și situația tinerilor care nu ar putea studia în limba maternă.

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