Ucraina face un anunț important despre drepturile românilor din țara vecină. Ce promite ministrul de Externe de la Kiev
Ucraina face un anunț important despre drepturile românilor din țara vecină
Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiga, a dat asigurări la București că Ucraina este angajată să protejeze minoritățile naționale, inclusiv comunitatea românească. Oficialul a abordat și situația tinerilor care nu ar putea studia în limba maternă.
Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiga, a dat asigurări joi, la București, că țara sa își propune să respecte cele mai înalte standarde în ceea ce privește protejarea minorităților naționale, inclusiv a comunității românești. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă comune cu ministrul român de Externe, Dan Neculăescu, și cu secretarul general al Inițiativei Central Europene, Franco Dal Mas.
Oficialul de la Kiev a precizat că a discutat cu omologul său român despre drepturile minorității române din Ucraina. Referitor la informațiile potrivit cărora unii tineri de naționalitate română nu ar putea studia în limba maternă, Sîbiga a afirmat că limitarea drepturilor elevilor nu este acceptabilă și a promis verificarea eventualelor sesizări.
Ucraina este angajată să aibă cele mai înalte standarde pentru a proteja minoritățile naționale, inclusiv minoritatea română. Ei sunt parte a societății noastre. Membri ai minorității române luptă pentru casa noastră pe terenul de luptă. Repet, asemenea cazuri (...) nu sunt acceptate și noi vom reacționa ca atare. Dacă avem asemenea cazuri, vom investiga și sperăm că în viitor nu vom mai avea asemenea plângeri”, a transmis ministrul ucrainean de Externe.
Ministrul ucrainean condamnă restrângerea drepturilor elevilor români
Andrii Sîbiga a insistat asupra faptului că drepturile minorităților naționale, în special cele ale copiilor și tinerilor, nu ar trebui restrânse. Declarația vine în contextul relatărilor despre dificultățile întâmpinate de elevii de naționalitate română în ceea ce privește accesul la educație în limba maternă.
Ministrul a mai menționat că în Ucraina este sărbătorită Ziua Limbii Române, subliniind astfel prezența comunității românești în societatea ucraineană.
Dan Neculăescu anunță noi discuții privind drepturile minorității române
La rândul său, ministrul român de Externe, Dan Neculăescu, a precizat că Bucureștiul menține legătura atât cu reprezentanții comunității românești din Ucraina, cât și cu autoritățile de la Kiev. Oficialul a vorbit despre reluarea cât mai rapidă a reuniunii comisiei mixte interguvernamentale care se ocupă de problemele minorităților naționale.
Am avut o discuție bună despre reuniunea comisiei mixte interguvernamentale pe teme ale minorităților cât mai repede posibil. De asemenea, a existat un dialog între miniștrii Educației din țările noastre și asemenea inițiative vor continua”, a indicat acesta.
Dan Neculăescu a anunțat și că vineri va avea loc reuniunea ministerială anuală a Inițiativei Central Europene, în cadrul căreia România va preda Ucrainei Președinția rotativă a organizației.
Securitatea la Marea Neagră, un alt subiect discutat de miniștrii de Externe
Discuțiile dintre Andrii Sîbiga și Dan Neculăescu au vizat și situația de securitate din regiunea Mării Negre, în contextul atacurilor repetate asupra navelor comerciale, inclusiv în apropierea și în apele teritoriale ale României.
Șeful diplomației române a atras atenția că aceste incidente au consecințe directe asupra securității țării și a cerut încetarea atacurilor, subliniind necesitatea unei soluții durabile pentru conflictul din Ucraina.
Vedem o deteriorare serioasă a securității în Marea Neagră, atacuri frecvente împotriva navelor comerciale, inclusiv în apele teritoriale ale României. (...) Aceste evenimente afectează direct România. Trebuie să înceteze. Avem nevoie de o pace justă și durabilă”, a subliniat Dan Neculăescu.
Ce sprijin promite Ucraina în cadrul Inițiativei Central Europene
Ministrul ucrainean de Externe a declarat că țara sa va susține, în cadrul Inițiativei Central Europene, eforturile pentru obținerea păcii și instituirea unei încetări complete a focului. Printre prioritățile menționate de acesta se numără și întoarcerea copiilor ucraineni răpiți, precum și asigurarea libertății de navigație în Marea Neagră.
Sîbiga a afirmat totodată că experiența acumulată de Ucraina în timpul războiului, inclusiv în utilizarea celor mai noi tehnologii militare, poate fi împărtășită cu România și cu celelalte state participante la organizație.
Ne-am învățat lecțiile din război și avem experiență de luptă unică cu cele mai noi tehnologii. Suntem pregătiți să împărtășim toate aceste lucruri cu România și cu alte state membre ale Inițiativei Central Europene pentru a consolida securitatea europeană”, a transmis ministrul de Externe al Ucrainei.
Integrarea europeană, obiectivul central al cooperării regionale
Andrii Sîbiga a remarcat că Inițiativa Central Europeană reunește atât state membre ale Uniunii Europene, cât și țări candidate la aderare. Organizația reprezintă, astfel, un cadru de cooperare regională pentru statele care urmăresc consolidarea legăturilor europene.
Secretarul general al Inițiativei Central Europene, Franco Dal Mas, a subliniat că integrarea europeană prin cooperare regională reprezintă obiectivul principal al organizației.
Obiectivul nostru principal este integrarea europeană prin cooperare regională”, a afirmat Franco Dal Mas.
Acesta a amintit că organizația a condamnat încă de la început războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei și a evidențiat importanța sprijinului acordat Kievului.
Apărarea Ucrainei înseamnă apărarea Europei”, a completat Franco Dal Mas.
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