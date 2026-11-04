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Anca Alexandrescu: ”Puterea este la voi. Dar nu o folosiți împotriva cui trebuie”

Anca Alexandrescu

Anca Alexandrescu

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat4 nov. 2026, 22:33
SursăRealitatea PLUS

Anca Alexandrescu a comentat rezultatul alegerilor din Statele Unite, criticile la adresa lui Donald Trump și efectele pe care schimbările politice de la Washington le-ar putea avea asupra relației cu România.

Anca Alexandrescu a comentat rezultatul alegerilor din Statele Unite și reacțiile apărute după înfrângerea republicanilor, susținând că scrutinul nu reprezintă neapărat o victorie a democraților, ci mai degrabă un vot împotriva lui Donald Trump și a unor decizii luate de acesta.

Foarte mulți s-au grăbit azi să tragă concluzii după alegerile din SUA, mulți își freacă mâinile după înfrângerea lui Trump. Am citit analize de peste tot din lume și am încercat să înțeleg încotro merg lucrurile. Desigur că nu stie nimeni unde va fi direcția dar schimbarea va fi.

Cu putin timp în urmă Donald Trump a avut un discurs echilibrat față de ceea ce știam până acum, sigur, i-a avertizat democrași că deține drept veto dar că va colabora cu ei cât timp vor fi constructivi, nu vor fi distructivi.

Foarte interesant ce se întâmplă în Europa, adică nemulțumirea oamenilor privind scăderea nivelului de trai, s-a regăsit și în alegerile din America. De data asta cred că în America n-a fost un vot pentru democrați. A fost pe modelul cum sunt în România. A fost un vot anti-Trump. Și mai precis anti-unele politici ale lui Trump

a spus Anca Alexandrescu

Anca Alexandrescu a explicat că l-a susținut pe Donald Trump încă dinainte ca acesta să ajungă președinte, însă a criticat ulterior unele dintre deciziile sale, în special în legătură cu războiul din Gaza și conflictul din Iran.

Eu nu mă voi dezice niciodată de Donald Trump. L-am susținut și în primul mandat, și înainte să ajungă președinte, că am luat multe amenzi. A pornit bine la drum, cu ceea ce a promis, până la momentul în care a început să susțină ororile din Gaza și fără discernământ, până la epuizare pe Netanyahu, iar apoi a mers în această nebunie cu războiul din Iran.

L-am sancționat la momentul respectiv și am discutat cu invitații mei despre consecințele acestor decizii, evident la momentul alegerilor midterm. Nu se aștepta însă nimeni să fie așa o înfrângere usturătoare, să piardă în statele tradiționale republicane

a mai spus Anca Alexandrescu

Critici la adresa lui George Simion și a relației cu republicanii americani

În analiza sa, Anca Alexandrescu a făcut referire și la situația politică din România, pe care o consideră similară, din perspectiva relației cu Statele Unite, atât pentru cei aflați la putere, cât și pentru opoziție. Ea a criticat modul în care George Simion a prezentat participarea sa la campania unui candidat republican din Florida.

Am să vă spun că, paradoxal, România, atât prin prisma celor de la putere cât și prin prisma celor de la opoziție, se află în aceeași situație vis-a-vis de relația cu America. Nu știu ce consilieri neinspirați a avut George Simion, ca să se laude aseară, cu prezența la echipa de campanie a noului guvernator de Florida, republican, desigur, un tip susținut de Trump, într-adevăr, dar care în ultimele luni și-a șters de pe site toate promisiunile lui Trump, tocmai pentru că a realizat că această susținere s-ar putea să-l ducă la pierderea mandatului de guvernator.

Sigur, domnul Simion a fost mai preocupat să-i arate lui Alexandrescu și celor care comentează despre modul lui de a face politică că încă are intrare la republicani. E o glumă proastă însă, pentru că în România se întâmplă lucruri mult mai importante și, în special în zona suveranistă

a declarat Anca Alexandrescu

Anca Alexandrescu, despre efectele alegerilor americane în Europa

Referindu-se la reacțiile liderilor europeni după scrutinul din Statele Unite, Anca Alexandrescu a susținut că rezultatul va avea efecte în primul rând asupra politicii interne americane.

Sigur că cei din Europa, în frunte cu Donald Tusk, au început să-și frece mâinile, să vorbească despre o normalizare a situației în Europa după ce au văzut rezultatele din America. Nu va fi așa. Va avea impact rezultatul alegerilor din America, dar în primul rând în America, nu în Europa. Va dura foarte mult timp până când Europa va avea un efect vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în America. În primul rând că Trump va avea foarte multă război de dus și cred că va avea un război de dus chiar și cu o parte a Partidului Republican.

Am văzut astăzi deja ieșirea lui J.D. Vance, care vorbește despre faptul că războiul i-a costat enorm. Vorba prietenului meu Bogdan Tiberiu-Iacob, n-a precizat însă care dintre războaie. Războiul din Ucraina, războiul din Israel-Gaza și susținerea lui Netanyahu până la ultima suflare, și războiul din Iran. Vom vedea însă care vor fi desfășurările. Este foarte clar că democrații au spus din prima că se vor ocupa de oamenii din administrația Trump, că-i vor lua la bani mărunți

a spus Anca Alexandrescu

Avertismentul privind relația dintre România și Statele Unite

Anca Alexandrescu a atras atenția că americanii au propriile probleme de rezolvat, iar Europa nu va fi o prioritate imediată. Ea a vorbit și despre situația economică din SUA, dar și despre riscul ca statele europene, inclusiv România, să fie tratate în continuare în funcție de interesele Washingtonului.

Unii își fac iluzii că americanii, și republicanii, și democrații, se vor ocupa de Europa. Au de rezolvat problemele lor în America și abia apoi poate se vor uita către Europa. Au nevoie să revină la prețurile de acum un an de zile, la nivelul de trai de acum un an de zile și credeți-mă că nu vor ezita nicio clipă să trateze statele din Europa așa cum au făcut-o și până acum, și în special România

a spus Anca Alexandrescu

Critici la adresa autorităților de la București după anularea alegerilor din 2024

Anca Alexandrescu a descris situația României în relația cu Statele Unite drept una dificilă. Ea a făcut referire la vizita subsecretarului de stat al apărării și la demersurile autorităților române pentru menținerea militarilor americani în țară, criticând totodată decizia de anulare a alegerilor din decembrie 2024.

România se află într-o situație dramatică, cu toată vizita de astăzi a subsecretarului de stat al apărării la Nicușor Dan. Suntem într-o situație ridicolă, de milogeală în fața americanilor, să mai păstreze militarii americani aici, oferindu-se să susținem noi financiar. Poate cei care astăzi sunt la putere realizează cât rău au făcut României în decembrie 2024, când au făcut sau au pus în aplicare ordinul celor de la Bruxelles de a anula alegerile. Acum mult prea târziu, prin contracte de lobby și prin voicăreli pe la diverse birouri, încearcă cumva să-și spele imaginea. Nu interesează pe americani. Americanii ne-au dat niște semnale atunci, imediat după anularea alegerilor, când au văzut că noi nu suntem în stare de nimic.

Și apropo, nu mai pot cu ăștia care îmi scriu în fiecare zi: Tu ne-ai îndemnat să nu ieșim în stradă după anularea alegerilor din 6 decembrie. Nu a fost inițiativa mea și asta a fost dorința domnului Călin Georgescu. Punct. Ca să fie foarte clar. Puteți să spuneți cât vreți voi și ce doriți voi. Am discutat despre lucrul ăsta și cu Marius Tucă. Toți atunci am primit mesaje, inclusiv domnul Georgescu, că urmează să se dea stare de urgență, casele blocheze în casă. A fost o acțiune, nu a lui Alexandreasca, ci a statului paralel, ca să fie foarte clar.

a mai spus Anca Alexandrescu

Schimbarea strategiei politice în Statele Unite și în Europa

Anca Alexandrescu a susținut că formațiunile politice globaliste încearcă să-și schimbe imaginea și să atragă alegători prin candidați cu profiluri diferite de cele promovate anterior. Ea a făcut o paralelă între situația din America și cea din Germania, unde, potrivit acesteia, au fost preluate idei promovate de AfD.

Așa cum vă spuneam, și se vede deja în America, globaliștii încearcă să se schimbe la față. Și-au luat candidați cu profil diferit de ceea ce aveau până acum, cu excepția unui singur guvernator care și-a declarat apartenența la LGBTQ. Restul sunt medici, sunt predicatori, familiși convinși, cu tradiții, deci au preluat profilul de politician al patrioților.

Apoi le-au preluat și ideile, lucru care se întâmplă de altfel și în Germania, pentru că vedeți că au preluat foarte multe din ideile AfD-ului Exact ce se întâmplă în America. Vor încerca să se schimbe la față. Și așa cum v-am spus, se vor rebrandui, se vor reinventa. Mesajul care a fost dat și acum în America și pe care toți îl dăm este că oamenii nu mai vor război, își vor viața de dinainte, își vor nivelul de trăit de dinainte. Nu mai vor nebunile cu digitalizarea, cu decarbonizarea, cu ecologizarea, cu toate prostiile pământului

a declarat Anca Alexandrescu

Atacurile informatice și temerile legate de digitalizare

În continuarea analizei, Anca Alexandrescu a adus în discuție atacurile informatice asupra sistemelor din hipermarketuri, pe care le-a prezentat drept un nou tip de terorism. Totodată, a precizat că nu se opune progresului, dar a criticat digitalizarea fără limite și utilizarea inteligenței artificiale.

Și cred că vedeți în aceste zile ce se întâmplă acest nou tip de terorism, prin care hackerii opresc toate frigiderele din hipermarketuri și distrug tone de produse. Dintr-un click.

Nu sunt împotriva progresului. Culmea este că mă uitam acum că noua guvernatoare a Texasului, unde Elon Musk a băgat 168 de milioane de dolari, este o puternică luptătoare împotriva AI-ului și acestei digitalizări fără margine. Și e democrată. Lucrurile se schimbă. Am spus astăzi pe pagina mea că trenul într-adevăr vine, dar din păcate din cealaltă direcție. Nu știu unde s-a greșit și ce ar fi trebuit să se facă sau să nu se întâmple ca să nu ajungem aici.

a spus Anca Alexandrescu

Mesajul Ancăi Alexandrescu pentru susținători

La finalul declarațiilor, Anca Alexandrescu a transmis că nu și-a pierdut speranța și a insistat asupra rolului pe care oamenii îl au în schimbarea situației politice.

Eu nu mi-am pierdut speranța, să știți. Și cred în continuare că șanse sunt. Și mai cred ceva, ceva ce v-am spus de foarte multe ori, dar pare că va intra pe oreche și va ieși pe alta. Pentru că nu folosiți asta decât perețelele sociale, nu și altfel. Puterea este la voi. Dar nu o folosiți împotriva cui trebuie

a declarat Anca Alexandrescu
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