Anca Alexandrescu: ”Puterea este la voi. Dar nu o folosiți împotriva cui trebuie”

Anca Alexandrescu a comentat rezultatul alegerilor din Statele Unite, criticile la adresa lui Donald Trump și efectele pe care schimbările politice de la Washington le-ar putea avea asupra relației cu România.
Anca Alexandrescu a comentat rezultatul alegerilor din Statele Unite și reacțiile apărute după înfrângerea republicanilor, susținând că scrutinul nu reprezintă neapărat o victorie a democraților, ci mai degrabă un vot împotriva lui Donald Trump și a unor decizii luate de acesta.
Anca Alexandrescu a explicat că l-a susținut pe Donald Trump încă dinainte ca acesta să ajungă președinte, însă a criticat ulterior unele dintre deciziile sale, în special în legătură cu războiul din Gaza și conflictul din Iran.
Critici la adresa lui George Simion și a relației cu republicanii americani
În analiza sa, Anca Alexandrescu a făcut referire și la situația politică din România, pe care o consideră similară, din perspectiva relației cu Statele Unite, atât pentru cei aflați la putere, cât și pentru opoziție. Ea a criticat modul în care George Simion a prezentat participarea sa la campania unui candidat republican din Florida.
Anca Alexandrescu, despre efectele alegerilor americane în Europa
Referindu-se la reacțiile liderilor europeni după scrutinul din Statele Unite, Anca Alexandrescu a susținut că rezultatul va avea efecte în primul rând asupra politicii interne americane.
Avertismentul privind relația dintre România și Statele Unite
Anca Alexandrescu a atras atenția că americanii au propriile probleme de rezolvat, iar Europa nu va fi o prioritate imediată. Ea a vorbit și despre situația economică din SUA, dar și despre riscul ca statele europene, inclusiv România, să fie tratate în continuare în funcție de interesele Washingtonului.
Critici la adresa autorităților de la București după anularea alegerilor din 2024
Anca Alexandrescu a descris situația României în relația cu Statele Unite drept una dificilă. Ea a făcut referire la vizita subsecretarului de stat al apărării și la demersurile autorităților române pentru menținerea militarilor americani în țară, criticând totodată decizia de anulare a alegerilor din decembrie 2024.
Schimbarea strategiei politice în Statele Unite și în Europa
Anca Alexandrescu a susținut că formațiunile politice globaliste încearcă să-și schimbe imaginea și să atragă alegători prin candidați cu profiluri diferite de cele promovate anterior. Ea a făcut o paralelă între situația din America și cea din Germania, unde, potrivit acesteia, au fost preluate idei promovate de AfD.
Atacurile informatice și temerile legate de digitalizare
În continuarea analizei, Anca Alexandrescu a adus în discuție atacurile informatice asupra sistemelor din hipermarketuri, pe care le-a prezentat drept un nou tip de terorism. Totodată, a precizat că nu se opune progresului, dar a criticat digitalizarea fără limite și utilizarea inteligenței artificiale.
Mesajul Ancăi Alexandrescu pentru susținători
La finalul declarațiilor, Anca Alexandrescu a transmis că nu și-a pierdut speranța și a insistat asupra rolului pe care oamenii îl au în schimbarea situației politice.