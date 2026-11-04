Realitatea.NET
ExclusivPolitica· 1 min citire

Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, la Realitatea Plus: „Oxigenul politic din SUA se va consuma în plan intern”

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat4 nov. 2026, 14:12
Actualizat4 nov. 2026, 14:25
SursăRealitatea.net realitatea plus

Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu a afirmat, în exclusivitate la Realitatea Plus, că rezultatul alegerilor din Statele Unite transmite un mesaj „cu o rezonanță internă și internațională foarte serioasă”. Diplomatul a prognozat că situația politică americană se va complica, iar România ar trebui să ia în calcul acest aspect în relația cu partenerul său strategic.

Într-o interveție în exclusivitate la Realitatea Plus, fostul ministru de Externe a precizat că rezultatul alegerilor la jumătate de mandat face ca scena politică de peste Ocean să fie mult mai complicată în perioada următoare, ceea ce poate avea efecte și asupra intereselor României.

Deci, oxigenul politic se va consuma în plan intern. Așa că și acesta este un element pe care trebuie să-l avem în vedere în ceea ce privește interesele noastre în cadrul parteneriatului strategic.

a declarat Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe.

Pe de altă parte, diplomatul român a susținut că pentru țara noastră s-ar putea deschide mai multe canale de dialog în Congres, unde democrații vor desemna președinții comitetelor.

Sper ca situația să fie înțeleasă cât se poate de clar în România, adică în acest moment s-au deschis mai multe coridoare de comunicare, inclusiv în Congres. Președintele Trump deține dreptul de veto, emiterea ordinelor executive, practic conducerea executivă, mai ales în politica externă și în ceea ce privește componenta militară, forțele armate, unde președintele rămâne comandantul suprem.

a estimat Diaconescu în intervenția sa.

Pe de altă parte, Diaconescu a avertizat că noua configurație a Congresului aduce și riscul, invocat deja de mai mulți observatori, ca cele două tabere politice să își blocheze reciproc inițiativele legislative. Fostul ministru de Externe a amintit și de poziția exprimată de liderul de la Casa Albă, care a invocat posibilitatea utilizării dreptului de veto.

În concluzie, Cristian Diaconescu a afirmat că România are în față „mai multe ferestre de oportunitate”, dar și „un anumit tip de dificultate politică majoră”, generată de confruntările politice care se anunță la Washington după alegeri. Potrivit acestuia, lupta dintre Casa Albă și noua majoritate din Congres ar putea complica procesul decizional în Statele Unite și ar putea avea efecte inclusiv asupra partenerilor externi ai Washingtonului.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe