Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe, la Realitatea Plus: „Oxigenul politic din SUA se va consuma în plan intern”

Publicat 4 nov. 2026, 14:12 Actualizat 4 nov. 2026, 14:25 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu a afirmat, în exclusivitate la Realitatea Plus, că rezultatul alegerilor din Statele Unite transmite un mesaj „cu o rezonanță internă și internațională foarte serioasă”. Diplomatul a prognozat că situația politică americană se va complica, iar România ar trebui să ia în calcul acest aspect în relația cu partenerul său strategic.

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