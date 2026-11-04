AUR a depus moţiune simplă împotriva ministrului Finanțelor. ”Bugetul statului la ora adevărului”

Publicat 4 nov. 2026, 11:47 Sursă Realitatea PLUS

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus miercuri, la Senat, o moțiune simplă împotriva ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, intitulată „Bugetul statului la ora adevărului. Același ministru, două contabilități: una pentru români, alta pentru Bruxelles”. Parlamentarii AUR acuză prezentarea selectivă a situației finanțelor publice și solicită publicarea periodică a estimărilor deficitului bugetar calculate potrivit metodologiei europene ESA, în paralel cu datele privind deficitul în numerar.

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