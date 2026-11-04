AUR a depus moţiune simplă împotriva ministrului Finanțelor. ”Bugetul statului la ora adevărului”

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a depus miercuri, la Senat, o moțiune simplă împotriva ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, intitulată „Bugetul statului la ora adevărului. Același ministru, două contabilități: una pentru români, alta pentru Bruxelles”. Parlamentarii AUR acuză prezentarea selectivă a situației finanțelor publice și solicită publicarea periodică a estimărilor deficitului bugetar calculate potrivit metodologiei europene ESA, în paralel cu datele privind deficitul în numerar.
AUR a depus moţiune simplă împotriva lui Alexandru Nazare
Moțiunea simplă depusă de AUR atrage atenția asupra diferenței de peste 28 de miliarde de lei dintre deficitul bugetar raportat de Ministerul Finanțelor și cel calculat potrivit metodologiei ESA pentru primele șase luni ale anului 2026. În timp ce Ministerul Finanțelor a comunicat un deficit de aproximativ 41 de miliarde de lei, datele Eurostat invocate în moțiune indică un deficit ESA de peste 69 de miliarde de lei.
AUR susține că prezentarea deficitului în numerar, fără o estimare actualizată a deficitului ESA, nu oferă cetățenilor o imagine completă asupra situației bugetare. Diferența dintre cele două metodologii este importantă, întrucât amânarea unor plăți poate îmbunătăți temporar deficitul în numerar, fără ca obligațiile financiare ale statului să dispară.
AUR critică menținerea lui Alexandru Nazare în funcția de ministru al Finanțelor
Moțiunea simplă vizează și contradicția politică pe care inițiatorii o văd în menținerea lui Alexandru Nazare la conducerea Ministerului Finanțelor. Aceștia amintesc că Guvernul Bolojan, din care acesta a făcut parte, a fost demis în urma unei moțiuni de cenzură susținute inclusiv de PSD. Ulterior, același partid a votat învestirea Guvernului Luca Niculescu, acceptând păstrarea ministrului responsabil de elaborarea și aplicarea politicilor fiscale contestate anterior.
AUR atrage atenția și asupra impactului măsurilor fiscale asupra populației. Potrivit datelor prezentate în moțiune, în primele nouă luni ale anului 2026, încasările din TVA au crescut cu 24,8%, veniturile din contribuțiile de asigurări cu 6,8%, iar cele din impozitele pe salarii și venituri cu 7,8%.
În același timp, cheltuielile statului cu dobânzile au crescut cu 26,8%, ajungând la 50,6 miliarde de lei, în timp ce cheltuielile de capital au scăzut cu 11,6%.
AUR cere publicarea trimestrială a deficitului ESA
Prin moțiunea simplă, AUR îi solicită ministrului Finanțelor să schimbe practica de raportare a execuției bugetare, astfel încât instituția să publice cel puțin trimestrial atât deficitul calculat în numerar, cât și estimarea actualizată a deficitului potrivit metodologiei ESA.
Inițiatorii cer ca românii să aibă acces la o imagine completă a finanțelor publice și la explicații privind diferențele dintre indicatorii bugetari, în condițiile în care populația și companiile suportă consecințele măsurilor fiscale.