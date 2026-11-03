Luca Niculescu vrea să rămână premier până în 2028. Ce pregătește Guvernul pentru pensionari și angajați
Luca Niculescu
Premierul Luca Niculescu a vorbit, în primul său interviu de la preluarea mandatului, despre măsurile economice pregătite, relația cu partenerii din coaliție și planurile pentru următorii doi ani.
Premierul Luca Niculescu își dorește ca actualul Guvern să rămână la conducerea țării până la alegerile din 2028. Șeful Executivului a făcut această declarație marți seara, în primul său interviu după preluarea mandatului, acordat la TVR 1.
Niculescu a vorbit despre perioada dificilă prin care a trecut România înainte de instalarea noului cabinet, despre situația bugetară și măsurile de consolidare fiscală, dar și despre pensii, salariul minim și facturile la energie. Premierul a descris primele două săptămâni de mandat drept o perioadă extrem de solicitantă, afirmând că acestea „au trecut ca două luni“.
Luca Niculescu mizează pe stabilitatea Guvernului până în 2028
Întrebat despre perspectivele actualei formule guvernamentale, premierul a spus că speră ca Executivul să își ducă mandatul până la următoarele alegeri din 2028. El a vorbit și despre relația cu PSD și cu liderul formațiunii, Sorin Grindeanu, precizând că discuțiile dintre ei au loc săptămânal.
Potrivit șefului Guvernului, echipa guvernamentală începe să se consolideze, iar menținerea coaliției depinde și de respectarea angajamentelor asumate în privința consolidării fiscale. Niculescu consideră că, în aceste condiții, PNL și UDMR nu vor depune o moțiune de cenzură.
România trebuie să reducă deficitul bugetar. Când va fi cunoscută situația exactă
O parte importantă a interviului a fost dedicată situației economice. Premierul a explicat că România trebuie să reducă deficitul bugetar, pornind de la un nivel foarte ridicat, și să se încadreze în traiectoria convenită cu Comisia Europeană.
În acest context, Niculescu a justificat necesitatea rectificării bugetare, despre care a spus că era indispensabilă pentru buna funcționare a statului. O imagine clară asupra situației bugetar-fiscale va exista, potrivit estimării sale, în următoarele două-trei săptămâni.
Premierul a atras atenția și asupra fondurilor europene din PNRR care riscă să nu fie încasate până la sfârșitul anului. Sumele respective ar urma să se reflecte direct în deficitul bugetar.
În același timp, șeful Executivului a invocat revenirea României pe piața obligațiunilor, unde cererea investitorilor a fost mai mare decât oferta. În opinia sa, acest rezultat reprezintă un semnal că țara începe să își recapete credibilitatea în fața investitorilor străini.
Indexarea pensiilor, așteptată de la 1 ianuarie 2027
În privința veniturilor pensionarilor, Luca Niculescu a indicat data de 1 ianuarie 2027 drept momentul cel mai probabil pentru aplicarea indexării pensiilor. Premierul a precizat că varianta renunțării la această măsură nu este luată în calcul.
Și salariul minim a fost abordat în discuția de la TVR. Niculescu a apreciat că solicitările sindicatelor sunt legitime și a anunțat că negocierile tripartite vor continua.
O altă temă sensibilă este plata salariilor magistraților. În acest caz, premierul a anunțat că va exista un dialog referitor la posibilitatea unei reeșalonări a sumelor.
Ce măsuri pregătește Guvernul pentru facturile la energie în sezonul rece
Referitor la aprovizionarea cu energie în timpul iernii, premierul a transmis că nu anticipează probleme majore. Rezervele de gaze naturale sunt aproape de 90%, iar facturile la gaz beneficiază de reglementare până în luna mai.
Pentru consumatorii de energie electrică aflați în situații vulnerabile, autoritățile discută posibilitatea acordării unor vouchere. Măsura este una dintre variantele avute în vedere pentru sprijinirea acestor persoane în perioada următoare.
Relația cu președintele și importanța Parteneriatului Strategic cu SUA
În interviu, Luca Niculescu a vorbit și despre colaborarea cu președintele, pe care a caracterizat-o drept una bazată pe „încredere și respect reciproc”.
Premierul a subliniat, totodată, rolul esențial al Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii pentru securitatea României.
Explicând cum a ajuns să accepte conducerea Guvernului, Niculescu a spus că a răspuns propunerii venite din partea președintelui. El a adăugat că și-ar fi dorit ca formula guvernamentală să includă mai multe forțe politice.
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