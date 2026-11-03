Acțiune DIICOT în Bihor: patru bărbați, prinși cu peste 8 kilograme de droguri

Scris de Iulian Budusan Publicat: 3 nov. 2026, 23:38

Peste 8 kilograme de droguri de mare risc au fost scoase din circuit în urma unei acțiuni a anchetatorilor. Patru bărbați, dintre care doi cu antecedente penale, au fost reținuți de DIICOT și polițiștii de la Crimă Organizată.

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