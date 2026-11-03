Acțiune DIICOT în Bihor: patru bărbați, prinși cu peste 8 kilograme de droguri

Peste 8 kilograme de droguri de mare risc au fost scoase din circuit în urma unei acțiuni a anchetatorilor. Patru bărbați, dintre care doi cu antecedente penale, au fost reținuți de DIICOT și polițiștii de la Crimă Organizată.
Ancheta procurorilor DIICOT Oradea a început duminică, în urma unei sesizări la numărul de urgență 112. Un bărbat care transporta persoane și colete între Olanda și România a reclamat că a fost agresat de patru indivizi în localitatea Avram Iancu, din județul Bihor.
Incidentul s-a petrecut după ce șoferul a intrat în țară și a oprit microbuzul la solicitarea unor pasageri. În momentul în care a coborât din autovehicul, acesta a fost înconjurat de patru bărbați, care l-au lovit în repetate rânduri cu pumnii în zona capului.
Agresorii au furat apoi două colete din remorca atașată microbuzului, dar și 500 de euro pe care victima îi avea asupra sa.
În declarația dată anchetatorilor, șoferul a explicat că preluase cele două pachete din Amsterdam, iar livrarea urma să fie făcută în România, la o adresă pe care expeditorul trebuia să i-o comunice ulterior.
Cum au fost descoperite drogurile ascunse în colete
În timpul cercetărilor, polițiștii au folosit un câine special antrenat pentru identificarea substanțelor interzise. Animalul a indicat în mod repetat un posibil miros de droguri în interiorul autoutilitarei, însă la prima verificare nu au fost găsite stupefiante.
Pe baza informațiilor strânse de anchetatori, inclusiv a declarațiilor victimei și ale martorilor, au fost identificați cei patru suspecți și mașina cu care aceștia se deplasau.
Indivizii au fost localizați ulterior în județul Timiș, unde polițiștii au oprit autoturismul în care se aflau. Cele două colete furate au fost găsite în interiorul vehiculului, iar câinele antidrog a semnalat din nou prezența unor substanțe suspecte.
Verificările amănunțite au scos la iveală metoda prin care drogurile erau ascunse. După desfacerea ambalajelor și îndepărtarea fundurilor duble ale cutiilor, anchetatorii au găsit 12 pungi cu aproximativ 8,5 kilograme de droguri de mare risc.
Captura a inclus circa 2,4 kilograme de cocaină și peste 6,1 kilograme de heroină, cantități care, potrivit procurorilor, erau destinate comercializării.
Patru bărbați, arestați preventiv pentru 30 de zile
Cei patru suspecți au vârste cuprinse între 22 și 43 de ani, doi dintre ei fiind recidiviști, iar alți doi făcând parte din aceeași familie.
Potrivit DIICOT Oradea, aceștia sunt cercetați pentru tâlhărie calificată, complicitate la trafic internațional de droguri de mare risc și trafic intern de droguri de mare risc.
Marți, judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul Bihor a admis propunerea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a celor patru inculpați pentru o perioadă de 30 de zile.