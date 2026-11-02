Percheziții de amploare în Botoșani! Suspiciuni de furt de carburant și lucrări publice supraevaluate. O instituție și o școală, vizate de anchetă

Publicat 2 nov. 2026, 15:20 Actualizat 2 nov. 2026, 15:21

Anchetă de amploare în județul Botoșani, unde polițiștii au descins luni la sediile unei instituții publice, unei unități de învățământ și la locuința unei persoane fizice. Verificările au loc într-un dosar penal care vizează presupuse fapte de furt de carburant, branșări ilegale la rețelele de utilități și supraevaluarea unor lucrări de infrastructură.

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