Percheziții de amploare în Botoșani! Suspiciuni de furt de carburant și lucrări publice supraevaluate. O instituție și o școală, vizate de anchetă

Anchetă de amploare în județul Botoșani, unde polițiștii au descins luni la sediile unei instituții publice, unei unități de învățământ și la locuința unei persoane fizice. Verificările au loc într-un dosar penal care vizează presupuse fapte de furt de carburant, branșări ilegale la rețelele de utilități și supraevaluarea unor lucrări de infrastructură.
În acest caz sunt investigate mai multe infracțiuni, printre care delapidarea, abuzul în serviciu, falsul intelectual și furtul calificat. Anchetatorii încearcă să stabilească modul în care ar fi fost folosite bunurile și fondurile unor instituții publice.
Trei percheziții în Botoșani. Ce au căutat polițiștii
Acțiunea a fost desfășurată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Botoșani, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Săveni.
Oamenii legii au pus în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară, vizând sediul unei unități de învățământ, o instituție publică și locuința unei persoane fizice din județ.
Dosarul penal a fost deschis în urma unor suspiciuni privind gestionarea ilegală a resurselor unei instituții, dar și efectuarea unor lucrări publice în condiții care ar fi provocat prejudicii.
Carburantul instituției ar fi fost însușit fără să apară în contabilitate
Potrivit informațiilor transmise de polițiști, ancheta a scos la iveală suspiciuni potrivit cărora mai mulți funcționari din cadrul unei unități administrativ-teritoriale și-ar fi însușit combustibil aparținând instituției.
Faptele ar fi avut loc în perioada 2024–2025. Carburantul ar fi fost folosit fără ca respectivele cantități să fie înregistrate corespunzător în evidențele contabile.
Anchetatorii verifică și o altă posibilă neregulă: realizarea unor branșamente ilegale la rețelele de apă și energie electrică, ale căror costuri ar fi fost suportate de o instituție publică.
Pod construit fără autorizație și cu valoare supraevaluată
Investigația vizează și lucrări de infrastructură. Concret, polițiștii au indicii că ar fi fost executate intervenții la un pod fără obținerea autorizațiilor necesare, iar valoarea lucrării ar fi fost majorată nejustificat.
Aceste aspecte sunt verificate în cadrul aceleiași anchete, pentru a se stabili cine a dispus efectuarea lucrărilor, cum au fost evaluate costurile și dacă bugetul public a fost prejudiciat.
Dacă suspiciunile se confirmă, persoanele implicate ar putea răspunde penal pentru faptele cercetate.
Ancheta continuă sub coordonarea procurorilor
Cercetările sunt în desfășurare, sub supravegherea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Săveni. Polițiștii urmăresc să stabilească întreaga situație de fapt, să identifice toate persoanele implicate și să determine eventualul prejudiciu.
În dosar sunt investigate infracțiunile de delapidare, abuz în serviciu, fals intelectual și furt calificat.