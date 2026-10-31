Răsturnare de situație în cazul copiilor dispăruți din Sălaj. Un bărbat cu antecedente penale, în atenția anchetatorilor

Ancheta privind dispariția celor trei frați din Sălaj ia în calcul și varianta răpirii, după ce un cioban ar fi semnalat că l-a văzut pe unul dintre copii în compania fostului partener al mamei. Bărbatul ar avea antecedente penale, iar căutările se desfășoară în zonele împădurite dintre Sălaj și Cluj.
Un martor ar fi văzut unul dintre frați alături de fostul partener al mamei
Dispariția celor trei copii din Sălaj este investigată și din perspectiva unei posibile răpiri. Un cioban ar fi alertat autoritățile în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce ar fi observat unul dintre minori în compania fostului iubit al mamei.
Informația a fost relatată de un voluntar implicat în căutări. Potrivit unor surse din anchetă, bărbatul respectiv ar avea antecedente penale și ar fi considerat periculos. Deocamdată, nu există însă o confirmare oficială că acesta ar avea vreo legătură cu dispariția celor trei frați.
Polițiștii încearcă să stabilească dacă minorii au plecat de bunăvoie sau dacă au fost luați de o altă persoană. După sesizarea primită prin 112, echipaje de poliție și jandarmerie s-ar fi deplasat în zona indicată de martor, însă nu i-au găsit nici pe copii, nici pe bărbatul despre care se presupune că ar fi fost văzut alături de unul dintre ei.
Căutările au ajuns în pădurile dintre Sălaj și Cluj
Operațiunile s-au concentrat în zonele împădurite de la granița județelor Sălaj și Cluj. Au fost verificate mai multe trasee, inclusiv în apropierea localităților Cornești și Turea, iar echipele de căutare au folosit și ATV-uri pentru a ajunge în zone mai greu accesibile.
Amploarea operațiunilor este una considerabilă. Potrivit unui participant la intervenție, aproximativ 100 de persoane, printre care jandarmi și voluntari, au fost mobilizate și au acționat în mai multe sectoare.
Cei trei copii, de negăsit de trei zile
Frații au 11, 12 și 13 ani și sunt dispăruți de trei zile. Autoritățile au transmis mai multe mesaje RO-Alert pentru a cere sprijinul populației în identificarea și găsirea minorilor.
Polițiștii continuă verificările pentru clarificarea circumstanțelor în care au dispărut copiii. Persoanele care au informații ce ar putea ajuta la găsirea lor sunt rugate să anunțe imediat autoritățile, apelând numărul de urgență 112.