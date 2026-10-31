Răsturnare de situație în cazul copiilor dispăruți din Sălaj. Un bărbat cu antecedente penale, în atenția anchetatorilor

Publicat 31 oct. 2026, 18:14 Sursă Realitatea PLUS

Ancheta privind dispariția celor trei frați din Sălaj ia în calcul și varianta răpirii, după ce un cioban ar fi semnalat că l-a văzut pe unul dintre copii în compania fostului partener al mamei. Bărbatul ar avea antecedente penale, iar căutările se desfășoară în zonele împădurite dintre Sălaj și Cluj.

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