Halloween în Pădurea Băneasa cu ateliere creative, decoruri de sărbătoare și jocuri atractive. Intrarea este gratuită

Publicat 31 oct. 2026, 17:31 Sursă Realitatea PLUS

Pădurea Băneasa se transformă în acest weekend într-o scenă de Halloween. Primăria Sectorului 1 a adus laolaltă mai multe zone de ateliere creative, decoruri de sărbătoare și jocuri atractive pentru cei mici. Intrarea este gratuită, iar evenimentele au loc până mâine inclusiv.

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