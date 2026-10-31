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Halloween în Pădurea Băneasa cu ateliere creative, decoruri de sărbătoare și jocuri atractive. Intrarea este gratuită

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Scris deGabriela Mănăilescu
Publicat31 oct. 2026, 17:31
SursăRealitatea PLUS

Pădurea Băneasa se transformă în acest weekend într-o scenă de Halloween. Primăria Sectorului 1 a adus laolaltă mai multe zone de ateliere creative, decoruri de sărbătoare și jocuri atractive pentru cei mici. Intrarea este gratuită, iar evenimentele au loc până mâine inclusiv.

Evenimentul Halloween în Pădurea Băneasa, organizat de Primăria Sectorului 1, creează pentru două zile locul perfect unde familiile cu copii pot trăi spiritul sărbătorii americane. Cei dornici vor găsi aici ateliere de modelare 3D, experimente științifice, pictură pe față sau Casa cu Baloane.

Atracția principală a evenimentului este jocul 99 Minutes in the forest, adică 99 de minute în pădure, unde copiii se vor transpune într-o simulare a unui cunoscut joc video, dar totul se întâmplă în natură. Înscrierea la joc se face în prealabil.

Chiar și cei care nu au prins loc la aventura din pădure pot participa la celelalte activități pregătite de organizatori. Programul se desfășoară între orele 10 și 18, iar intrarea este gratuită. 

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