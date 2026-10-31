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Halloween în Pădurea Băneasa cu ateliere creative, decoruri de sărbătoare și jocuri atractive. Intrarea este gratuită
Publicat31 oct. 2026, 17:31
SursăRealitatea PLUS
Pădurea Băneasa se transformă în acest weekend într-o scenă de Halloween. Primăria Sectorului 1 a adus laolaltă mai multe zone de ateliere creative, decoruri de sărbătoare și jocuri atractive pentru cei mici. Intrarea este gratuită, iar evenimentele au loc până mâine inclusiv.
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