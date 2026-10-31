Bulgarii ne-au depășit la pensii și salarii. Diferențele se văd deja în veniturile oamenilor

Pensionarii bulgari au primit o nouă majorare de la 1 iulie 2026, în timp ce în România indexarea pensiilor este amânată de mai bine de doi ani. Nici pe piața muncii comparația nu mai este în favoarea țării noastre, datele indicând venituri medii și minime mai mari în Bulgaria.
Pensia medie din Bulgaria a crescut cu 45 de euro într-un singur an
Bulgaria înregistrează venituri mai mari decât România atât în sistemul de pensii, cât și pe piața muncii, potrivit datelor prezentate. Pensionarii din țara vecină au beneficiat de o nouă indexare la 1 iulie 2026, în urma căreia pensiile au fost majorate cu aproape 9%.
În prezent, pensia medie din Bulgaria a ajuns la 543 de euro. Comparativ cu anul precedent, creșterea este de aproximativ 45 de euro, după aplicarea noii indexări.
Situația este diferită în România, unde ultima majorare generală a pensiilor a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2024. Atunci, veniturile pensionarilor au crescut cu 13,8%.
Indexarea care ar fi trebuit să se aplice în 2025 a fost amânată, iar în 2026 valoarea punctului de referință a rămas înghețată la 81 de lei. Pentru anul 2027, ministrul Muncii a vorbit despre o posibilă majorare de aproximativ 7,7%.
Salariul mediu din Bulgaria este cu 55 de euro mai mare decât în România
Diferențele dintre cele două țări se observă și în privința salariilor. Datele prezentate pentru luna octombrie a acestui an arată că salariul mediu din Bulgaria a fost de 1.120 de euro, în timp ce în România s-a situat la 1.065 de euro pe lună.
Astfel, angajații bulgari au avut un salariu mediu cu 55 de euro peste nivelul înregistrat în România.
Estimările pentru 2027 indică menținerea acestui decalaj și în cazul salariului minim. Potrivit prognozelor prezentate, acesta ar urma să ajungă la aproximativ 520 de euro în Bulgaria, față de 510 euro în România.