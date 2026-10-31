Bulgarii ne-au depășit la pensii și salarii. Diferențele se văd deja în veniturile oamenilor

Publicat 31 oct. 2026, 18:01 Sursă Realitatea PLUS

Pensionarii bulgari au primit o nouă majorare de la 1 iulie 2026, în timp ce în România indexarea pensiilor este amânată de mai bine de doi ani. Nici pe piața muncii comparația nu mai este în favoarea țării noastre, datele indicând venituri medii și minime mai mari în Bulgaria.

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