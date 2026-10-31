Sistemul de Garanție-Returnare, schimbare de ultimă oră. Guvernul Niculescu a eliminat o măsură

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 31 oct. 2026, 15:28

Planul de extindere a Sistemului de Garanție-Returnare a fost modificat înainte de adoptarea formei finale. Școlile, universitățile și instituțiile publice nu vor mai putea organiza puncte de colectare a ambalajelor, deși această posibilitate figura într-un proiect anterior.

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