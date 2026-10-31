Sistemul de Garanție-Returnare, schimbare de ultimă oră. Guvernul Niculescu a eliminat o măsură
Sistemul de Garanție-Returnare, schimbare de ultimă oră
Planul de extindere a Sistemului de Garanție-Returnare a fost modificat înainte de adoptarea formei finale. Școlile, universitățile și instituțiile publice nu vor mai putea organiza puncte de colectare a ambalajelor, deși această posibilitate figura într-un proiect anterior.
Guvernul Niculescu a renunțat la una dintre modificările propuse pentru extinderea Sistemului de Garanție-Returnare (SGR). Forma finală a actului normativ nu mai include posibilitatea ca școlile, universitățile și instituțiile publice să amenajeze puncte de colectare a ambalajelor, deși această măsură apărea într-o versiune anterioară a proiectului și urmărea să faciliteze accesul populației la sistem.
Modificarea este importantă în condițiile în care instituțiile de învățământ și sediile autorităților publice ar fi putut deveni noi locuri de returnare a ambalajelor, inclusiv pentru tineri. În schimb, hotărârea adoptată păstrează prevederi referitoare la modul în care sunt calculate și documentate garanțiile nerevendicate.
Școlile și universitățile au dispărut din planul de extindere a SGR
Într-o formă anterioară a actului normativ, autoritățile propuneau introducerea unei posibilități suplimentare de organizare a punctelor de returnare. Măsura viza unitățile de învățământ preuniversitar, instituțiile de învățământ superior, precum și autoritățile și instituțiile publice care ar fi putut amenaja astfel de spații în sediile sau incintele pe care le administrează.
Proiectul prevedea că aceste entități puteau organiza și opera puncte de returnare la solicitarea lor, prin intermediul unor echipamente automate de preluare a ambalajelor. Participarea ar fi urmat să se realizeze în baza unui acord de parteneriat încheiat cu comercianții.
Argumentul prezentat de autorități era că legislația existentă reglementa punctele de returnare organizate de comercianți, precum și pe cele amenajate de unitățile administrativ-teritoriale sau de asociațiile de dezvoltare intercomunitară, fără să ofere aceeași posibilitate instituțiilor de învățământ și celor publice.
Documentul care însoțea proiectul atrăgea atenția asupra acestei limitări și asupra potențialului pe care îl aveau respectivele locații pentru extinderea sistemului.
„În lipsa unei prevederi exprese, aceste entități nu pot participa la sistem în calitate de operatori ai punctelor de returnare fără a fi asimilate comercianților și supuse obligațiilor stabilite pentru aceștia, deși locațiile respective concentrează un număr ridicat de consumatori de produse ambalate în ambalaje SGR și pot contribui la creșterea accesibilității sistemului și la formarea comportamentului de returnare, în special în rândul tinerilor”, se arăta în documentul pregătit.
Pentru a elimina această limitare, proiectul introducea un articol distinct, intitulat „Puncte de returnare organizate în unități, instituții de învățământ și autorități și instituții publice”. Prevederea nu a mai fost însă păstrată în forma finală a hotărârii de Guvern.
Ce modificări au rămas în forma finală a hotărârii
Deși posibilitatea extinderii rețelei de returnare prin intermediul școlilor și instituțiilor publice a fost eliminată, actul normativ stabilește reguli mai clare privind determinarea valorii garanțiilor nerevendicate.
Calculul va fi realizat anual de administratorul Sistemului de Garanție-Returnare și va porni de la diferența dintre valoarea totală a garanțiilor încasate și cea a garanțiilor restituite în cursul anului calendaristic.
Din această diferență va fi scăzută valoarea estimată a obligațiilor de restituire care este probabil să devină exigibilă. Ulterior, la calcul se va adăuga valoarea garanțiilor aferente voucherelor care au expirat fără să fie preschimbate în numerar sau folosite pentru cumpărături.
Hotărârea precizează și că stabilirea valorii garanțiilor nerevendicate nu anulează obligația de restituire a banilor pentru ambalajele SGR returnate după efectuarea acestui calcul.
Administratorul SGR trebuie să păstreze documentele timp de cinci ani
O altă prevedere stabilește modul în care va fi estimată valoarea obligațiilor de restituire a garanției care ar putea deveni exigibile ulterior. Calculul trebuie să se bazeze pe o procedură elaborată de administratorul SGR, folosind date istorice agregate.
Printre elementele care vor fi luate în considerare se numără cantitățile de ambalaje introduse pe piață și cele returnate, comportamentul efectiv de returnare al consumatorilor, precum și variațiile sezoniere.
Totodată, administratorul sistemului va trebui să păstreze rezultatul determinării valorii garanțiilor nerevendicate, împreună cu toate documentele justificative, pentru o perioadă de cinci ani.
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