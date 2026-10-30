Examenul auto: cele mai grele întrebări din chestionare
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Examenul auto este prima probă pe care trebuie să o promoveze viitorii șoferi pentru a obține permisul de conducere. Deși mulți candidați învață folosind chestionare auto online, unele întrebări continuă să creeze dificultăți, mai ales cele despre prioritate, depășire, oprire și acordarea primului ajutor. Nu este suficient să memorezi răspunsurile: trebuie să înțelegi regulile de circulație și să poți aplica prevederile legale în situații concrete.
Cum arată examenul teoretic
Proba teoretică pentru categoria B constă într-un test-grilă cu 26 de întrebări. Candidații au la dispoziție 30 de minute pentru a răspunde, iar promovarea presupune obținerea a cel puțin 22 de puncte. Cu alte cuvinte, sunt permise cel mult patru răspunsuri greșite.
Întrebările verifică atât cunoașterea regulilor de circulație, cât și capacitatea de a lua decizii corecte în trafic. Temele includ indicatoare și marcaje rutiere, semnalizarea, acordarea priorității, viteza legală, depășirea, oprirea și staționarea, conducerea preventivă, noțiuni de mecanică și măsuri de prim ajutor.
În funcție de întrebare, pot exista unul, două sau trei răspunsuri corecte. Candidatul trebuie să identifice toate variantele valabile pentru a obține punctajul aferent întrebării. De aceea, citirea atentă a enunțului este esențială: un singur cuvânt poate schimba sensul unei situații.
Pentru celelalte categorii de permis, structura și numărul întrebărilor diferă. Candidații trebuie să se pregătească folosind chestionare corespunzătoare categoriei pentru care susțin examenul.
Întrebările cu cele mai multe greșeli
Nu există o listă oficială permanentă a celor mai grele întrebări din chestionarele auto, iar dificultatea depinde de nivelul de pregătire al fiecărui candidat. Totuși, anumite capitole sunt considerate dificile deoarece presupun interpretarea mai multor reguli în același timp.
1. Acordarea priorității
Întrebările despre prioritate îi pot încurca pe candidați atunci când într-o intersecție apar mai multe indicatoare, semafoare sau vehicule care vin din direcții diferite. Este important să știi când se aplică prioritatea de dreapta, ce obligații ai în fața indicatorului „Cedează trecerea” și cum procedezi la întâlnirea indicatorului „Oprire”.
O greșeală frecventă este alegerea răspunsului doar în funcție de direcția din care vine un vehicul, fără a ține cont de semnalizarea rutieră.
2. Depășirea și schimbarea direcției de mers
Aceste întrebări testează dacă știi unde este interzisă depășirea, când poți trece peste marcajul longitudinal și ce obligații ai înainte de schimbarea benzii. Candidații confundă uneori depășirea cu simpla trecere pe lângă un vehicul sau nu observă restricțiile impuse de indicatoare și marcaje.
Semnalizarea intenției nu îți oferă automat dreptul de a efectua manevra. Trebuie să te asiguri că aceasta poate fi realizată în siguranță și că nu încalci regulile privind depășirea.
3. Oprirea, staționarea și parcarea
Întrebările despre locurile în care oprirea sau staționarea sunt interzise pot include situații apropiate ca aspect, dar diferite din punct de vedere legal. Trebuie să faci diferența între oprire, staționare și parcare și să cunoști distanțele sau zonele în care aceste manevre nu sunt permise.
4. Viteza și distanța de siguranță
Chestionarele pot include limite de viteză diferite în funcție de categoria drumului, tipul vehiculului și experiența conducătorului auto. Alte întrebări verifică distanța față de vehiculul din față și adaptarea vitezei la condițiile de drum, vizibilitate și trafic.
5. Semnalele polițistului și ale vehiculelor cu regim prioritar
Semnalele polițistului rutier pot prevala asupra semaforului și indicatoarelor, iar candidații trebuie să știe cum să reacționeze la indicațiile acestuia. De asemenea, este important să recunoască obligațiile față de vehiculele care folosesc semnalele speciale de avertizare luminoasă și sonoră.
Prim ajutor și trusa medicală
O altă categorie de întrebări care poate pune probleme este cea despre primul ajutor. Candidații trebuie să cunoască măsurile de bază care se aplică în cazul unui accident rutier și să știe ce echipamente trebuie să existe în autovehicul.
Printre subiectele întâlnite în chestionare se numără:
Asigurarea locului accidentului: înainte de a interveni, trebuie evitată expunerea salvatorului și a victimelor la alte pericole. Zona trebuie semnalizată, iar serviciile de urgență trebuie anunțate prin 112.
Verificarea victimei: este important să știi cum verifici starea de conștiență și respirația și când trebuie solicitat ajutor medical de urgență.
Hemoragiile și rănile: întrebările pot viza oprirea unei sângerări prin compresie directă și protejarea plăgii.
Resuscitarea: trebuie cunoscute noțiunile de bază despre resuscitarea cardio-respiratorie și utilizarea unui defibrilator automat, atunci când este disponibil.
O atenție specială trebuie acordată și trusei medicale auto. Potrivit Ordinului Ministerului Sănătății nr. 987/2007, aceasta trebuie să conțină, printre altele, foarfecă cu vârfuri boante, dispozitiv pentru respirație gură la gură cu valvă sau filtru, leucoplast, plasturi, comprese sterile, feșe, bandaje triunghiulare, mănuși de unică folosință și folie izotermă de supraviețuire.
În plus, Codul rutier prevede că autovehiculele trebuie să fie dotate cu trusă medicală de prim ajutor, două triunghiuri reflectorizante și un stingător de incendiu omologate, cu excepțiile prevăzute de lege.
Reguli în sala de examen
Proba se desfășoară într-o sală special amenajată, prin intermediul aplicației informatice gestionate de Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări (DGPCI), instituția cunoscută anterior sub numele DRPCIV.
Înainte de examen, candidatul trebuie să își verifice programarea și să se prezinte cu documentul de identitate valabil, în original.
În sala de examinare, candidații trebuie să respecte instrucțiunile personalului și regulile privind utilizarea echipamentelor. Comunicarea cu alte persoane, folosirea unor materiale de ajutor sau încercarea de a influența desfășurarea probei pot duce la eliminarea din examen. Telefonul mobil și alte dispozitive care pot facilita comunicarea trebuie lăsate deoparte, potrivit instrucțiunilor primite la fața locului.
Cum te pregătești eficient
Pregătirea pentru examenul auto teoretic nu ar trebui să se bazeze exclusiv pe memorarea răspunsurilor. Chestionarele sunt utile pentru familiarizarea cu formatul testului, însă rezultatele bune apar atunci când înțelegi de ce o variantă este corectă și celelalte sunt greșite.
Câteva metode te pot ajuta să înveți mai organizat:
Rezolvă chestionare pe capitole - Începe cu indicatoarele, marcajele, prioritatea și regulile de depășire. Astfel, poți identifica mai ușor domeniile în care ai nevoie de explicații suplimentare.
Notează întrebările greșite - Nu trece peste ele imediat după ce ai aflat răspunsul. Scrie regula pe care ai confundat-o și revino asupra ei după câteva zile.
Exersează întrebările cu răspuns multiplu - Verifică fiecare variantă separat. Nu presupune că există un singur răspuns corect doar pentru că prima opțiune pare potrivită.
Fă simulări complete - Rezolvă teste de 26 de întrebări în 30 de minute, fără pauze și fără să consulți legislația. În acest fel, te obișnuiești cu timpul și cu presiunea examenului.
Recapitulează legislația - Atunci când nu înțelegi o întrebare, caută regula în Codul rutier sau cere instructorului auto să îți explice situația.
Poți folosi aplicațiile de chestionare DRPCIV/DGPCI pentru a-ți verifica nivelul de pregătire. Instituția pune la dispoziție o aplicație online prin care candidații își pot testa gratuit cunoștințele teoretice.
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