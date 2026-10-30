Examenul auto: cele mai grele întrebări din chestionare

Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 30 oct. 2026, 22:33

Examenul auto este prima probă pe care trebuie să o promoveze viitorii șoferi pentru a obține permisul de conducere. Deși mulți candidați învață folosind chestionare auto online, unele întrebări continuă să creeze dificultăți, mai ales cele despre prioritate, depășire, oprire și acordarea primului ajutor. Nu este suficient să memorezi răspunsurile: trebuie să înțelegi regulile de circulație și să poți aplica prevederile legale în situații concrete.

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