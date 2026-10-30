Datorii uriașe și o mașină de lux în ancheta de la Otopeni. Doi angajați vamali, în atenția anchetatorilor

Apar noi detalii în ancheta privind dispariția celor 700.000 de euro confiscați în Vama Otopeni de la două femei întoarse din Dubai cu un avion privat. Potrivit Realitatea PLUS, una dintre femei, asistentă medicală în Bihor, avea bijuterii evaluate la 2,3 milioane de euro, în timp ce doi angajați vamali aflați în atenția anchetatorilor ar avea probleme financiare: unul, datorii de peste 200.000 de euro la cămătari, iar celălalt și-ar fi cumpărat o mașină de lux de aproximativ 100.000 de euro.
Femeia de 49 de ani se întorcea din Dubai împreună cu fiica sa, la bordul unui avion privat. Cele două erau așteptate pe pistă de două mașini, iar verificările au scos la iveală sute de mii de euro ascunși în încălțăminte, dar și bijuterii din aur estimate la 2,3 milioane de euro, relatează Realitatea PLUS.
Asistenta medicală le-ar fi spus polițiștilor că banii nu îi aparțin și că ar trebui să ajungă la un om de afaceri din Oradea. Pentru că bunurile nu fuseseră declarate, acestea au fost confiscate.
Cei 700.000 de euro au fost păstrați într-un sac sigilat, într-o încăpere a Vămii Otopeni, însă ulterior s-a descoperit că suma dispăruse. Suspiciunile s-au îndreptat către doi angajați vamali care aveau acces în spațiul respectiv: unul ar fi avut restanțe de peste 200.000 de euro la cămătari, în timp ce celălalt și-ar fi achiziționat recent un autoturism în valoare de aproximativ 100.000 de euro.
Aproape 700.000 de euro au dispărut înainte de restituirea sumei
Dispariția banilor a fost descoperită în momentul în care au fost inițiate demersurile pentru restituirea acestora, după ce în dosarul respectiv fusese emisă o ordonanță de clasare.
La verificarea ambalajului în care trebuia să se afle suma reținută, reprezentanții autorităților au constatat că acesta conținea doar o bancnotă și mai multe coli de hârtie. Aproape 700.000 de euro, aflați anterior în custodia Biroului Vamal de Frontieră Aeroport Otopeni Călători, nu mai erau în locul în care fuseseră depozitați.
Camera în care erau păstrați banii nu avea supraveghere video
Un element important al verificărilor vizează sistemul de securitate al spațiului în care erau depozitate bunurile reținute de autoritățile vamale. Camera în care se afla suma nu era prevăzută cu un sistem propriu de supraveghere video, însă culoarul de acces era monitorizat.
Poliția efectuează cercetări pentru a stabili împrejurările în care a dispărut numerarul și pentru a identifica eventualele persoane responsabile.
În paralel, controlul intern declanșat de Autoritatea Vamală Română urmărește să verifice respectarea procedurilor privind reținerea, înregistrarea și depozitarea bunurilor, precum și responsabilitățile angajaților care aveau acces la spațiul respectiv.
Ancheta urmează să clarifice cum a fost posibilă dispariția unei sume atât de mari de bani din custodia unei instituții publice și dacă au fost respectate toate măsurile de siguranță și control.