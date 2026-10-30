Datorii uriașe și o mașină de lux în ancheta de la Otopeni. Doi angajați vamali, în atenția anchetatorilor

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 30 oct. 2026, 10:33

Apar noi detalii în ancheta privind dispariția celor 700.000 de euro confiscați în Vama Otopeni de la două femei întoarse din Dubai cu un avion privat. Potrivit Realitatea PLUS, una dintre femei, asistentă medicală în Bihor, avea bijuterii evaluate la 2,3 milioane de euro, în timp ce doi angajați vamali aflați în atenția anchetatorilor ar avea probleme financiare: unul, datorii de peste 200.000 de euro la cămătari, iar celălalt și-ar fi cumpărat o mașină de lux de aproximativ 100.000 de euro.

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