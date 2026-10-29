Amenzi de până la 1.000 de lei pentru cei care ascultă mesaje pe speaker în metrou și STB. Ce reguli trebuie să respecte călătorii

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 29 oct. 2026, 17:47

Cei care ascultă muzică la volum ridicat, redau mesaje audio pe speaker sau poartă conversații telefonice zgomotoase în mijloacele de transport în comun riscă să îi deranjeze pe ceilalți pasageri și să atragă sancțiuni. STB și Metrorex anunță campanii de informare pentru încurajarea unui comportament civilizat, în timp ce amenzile pentru tulburarea liniștii publice pot ajunge la 1.000 de lei, în funcție de fapta constatată și de temeiul legal aplicabil.

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