Amenzi de până la 1.000 de lei pentru cei care ascultă mesaje pe speaker în metrou și STB. Ce reguli trebuie să respecte călătorii

Cei care ascultă muzică la volum ridicat, redau mesaje audio pe speaker sau poartă conversații telefonice zgomotoase în mijloacele de transport în comun riscă să îi deranjeze pe ceilalți pasageri și să atragă sancțiuni. STB și Metrorex anunță campanii de informare pentru încurajarea unui comportament civilizat, în timp ce amenzile pentru tulburarea liniștii publice pot ajunge la 1.000 de lei, în funcție de fapta constatată și de temeiul legal aplicabil.
Speakerul pornit în metrou și autobuz, motiv de nemulțumire pentru călători
Drumul spre serviciu sau spre casă a devenit, pentru mulți bucureșteni, o experiență în care liniștea este întreruptă de telefoane folosite la volum ridicat. În autobuze, tramvaie și trenurile de metrou, unii pasageri ascultă muzică fără căști, redau videoclipuri sau mesaje vocale pe difuzor ori poartă conversații personale pe care le pot auzi toți cei din jur.
Astfel de situații provoacă nemulțumiri în rândul călătorilor, mai ales în orele aglomerate, când spațiul este limitat, iar zgomotul suplimentar poate deveni deranjant.
Fenomenul a atras atenția operatorilor de transport din Capitală. Potrivit informațiilor prezentate de Observator News, STB și Metrorex pregătesc campanii de informare pentru a-i încuraja pe pasageri să folosească telefoanele fără să perturbe liniștea celor din jur.
Ce măsuri sunt pregătite de STB și Metrorex
Campaniile anunțate vizează comportamente precum ascultarea conținutului audio la volum ridicat și folosirea difuzorului telefonului în spațiile comune.
Scopul acestor demersuri este de a-i determina pe călători să respecte regulile de conviețuire în spațiile publice și să evite comportamentele care afectează confortul celorlalți.
Utilizarea căștilor, reducerea volumului și purtarea conversațiilor la un ton moderat sunt câteva dintre soluțiile simple prin care pot fi evitate conflictele în transportul public.
Când pot primi călătorii amenzi de până la 1.000 de lei
Tulburarea liniștii publice poate atrage sancțiuni contravenționale, însă aplicarea unei amenzi depinde de comportamentul concret, de împrejurări și de prevederile legale incidente.
Există posibilitatea unor amenzi de până la 1.000 de lei pentru persoanele care perturbă liniștea. Cu toate acestea, simpla folosire a telefonului pe speaker nu înseamnă automat că un călător va fi sancționat cu această sumă. Pentru aplicarea unei sancțiuni trebuie să existe un temei legal corespunzător faptei constatate.
De asemenea, eventualele campanii de informare sau controale anunțate de operatorii de transport nu trebuie confundate cu introducerea unei amenzi speciale pentru orice apel telefonic purtat pe difuzor.
Călătorii trebuie să facă diferența între un comportament nepoliticos și o faptă care întrunește condițiile legale pentru sancționare.
Cum poți folosi telefonul fără să îi deranjezi pe ceilalți
Pentru a evita situațiile neplăcute în mijloacele de transport în comun, călătorii pot adopta câteva măsuri simple:
- Folosește căști atunci când asculți muzică, videoclipuri sau mesaje audio.
- Evită redarea conținutului pe speaker în autobuze, tramvaie și trenurile de metrou.
- Vorbește la telefon la un volum moderat și păstrează conversațiile personale discrete.
- Redu volumul notificărilor și al sunetelor emise de aplicații.
- Respectă confortul celor din jur, mai ales în mijloacele de transport aglomerate.
Aceste gesturi pot face călătoria mai plăcută pentru toată lumea și pot preveni conflictele generate de zgomot.