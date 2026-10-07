Bucureștiul primește aproape 90 milioane de euro pentru 95 de vehicule noi STB. Anunțul lui Ciucu

Scris de Darius Stănescu Publicat: 7 oct. 2026, 17:49

Bucureștiul va beneficia de o finanțare nerambursabilă de 87,44 milioane de euro din Fondul pentru Modernizare, destinată achiziției a 10 tramvaie, 45 de troleibuze și 40 de autobuze electrice, a anunțat Ciprian Ciucu. Potrivit acestuia, proiectul a fost confirmat de Banca Europeană de Investiții ca investiție prioritară pentru Capitală, iar contribuția suportată local va acoperi doar TVA-ul.

Distribuie articolul