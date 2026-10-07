Bucureștiul primește aproape 90 milioane de euro pentru 95 de vehicule noi STB. Anunțul lui Ciucu

Bucureștiul va beneficia de o finanțare nerambursabilă de 87,44 milioane de euro din Fondul pentru Modernizare, destinată achiziției a 10 tramvaie, 45 de troleibuze și 40 de autobuze electrice, a anunțat Ciprian Ciucu. Potrivit acestuia, proiectul a fost confirmat de Banca Europeană de Investiții ca investiție prioritară pentru Capitală, iar contribuția suportată local va acoperi doar TVA-ul.
Finanțare pentru modernizarea flotei STB
Ciprian Ciucu a prezentat finanțarea drept un nou pas pentru modernizarea transportului public din București și reducerea poluării. Suma de 87,44 milioane de euro, echivalentă cu aproximativ o jumătate de miliard de lei, potrivit mesajului său, va fi utilizată pentru înlocuirea unor vehicule vechi din flota STB.
Acesta a precizat că banii sunt nerambursabili: „Banii sunt NERAMBURSABILI, suportăm doar TVA-ul”.
Ce vehicule vor fi cumpărate
Potrivit anunțului, finanțarea va permite achiziția a 95 de vehicule noi pentru transportul public din București:
10 tramvaie, care vor înlocui tramvaie V3A(M).
45 de troleibuze, care vor înlocui troleibuze Astra Ikarus.
40 de autobuze electrice, dintre care 20 cu lungimea de 12 metri și 20 de 10 metri, care vor înlocui autobuze diesel Mercedes-Benz Citaro Euro 3.
Investiția urmărește înnoirea flotei STB, îmbunătățirea calității transportului public și reducerea poluării, conform mesajului lui Ciprian Ciucu.
Infrastructura de încărcare, următorul pas
Pentru introducerea autobuzelor electrice în circulație, următoarea etapă esențială este asigurarea infrastructurii de încărcare. Ciucu a subliniat că aceasta trebuie pregătită astfel încât vehiculele să poată fi utilizate eficient încă din prima zi.
„Mai puține vehicule vechi. Mai mult transport electric. Un București mai curat și un transport public mai bun”, a transmis acesta.
Mesajul nu precizează calendarul achizițiilor sau termenele la care noile tramvaie, troleibuze și autobuze electrice ar urma să intre în circulație.
Cine a contribuit la proiect
Ciprian Ciucu i-a felicitat pentru implicare pe Răzvan Mitu, prezentat în mesaj drept consilier general și membru al Adunării Generale a Acționarilor STB din partea PNL, și pe Andrei Dinculescu.
Totodată, acesta le-a mulțumit funcționarilor de carieră din Ministerul Transporturilor pentru sprijinul acordat la întocmirea dosarului proiectului.