Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 nov. 2026, 13:51

Scandal de proporții în jurul companiei TAROM. Daniel Zamfir lansează acuzații grave la adresa premierului Ilie Bolojan, a lui Radu Miruță și a Oanei Gheorghiu, susținând că restructurarea transportatorului aerian ar fi fost blocată intenționat pentru ca societatea să ajungă într-o situație financiară dificilă și să fie vândută pe nimic. Radu Miruță respinge categoric acuzațiile și susține că planul de restructurare era deja blocat, iar România risca să fie obligată să returneze banii din cauza nerespectării termenelor asumate.

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