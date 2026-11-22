Scandal de proporții în jurul companiei TAROM. Daniel Zamfir lansează acuzații grave la adresa premierului Ilie Bolojan, a lui Radu Miruță și a Oanei Gheorghiu, susținând că restructurarea transportatorului aerian ar fi fost blocată intenționat pentru ca societatea să ajungă într-o situație financiară dificilă și să fie vândută pe nimic. Radu Miruță respinge categoric acuzațiile și susține că planul de restructurare era deja blocat, iar România risca să fie obligată să returneze banii din cauza nerespectării termenelor asumate.
Daniel Zamfir îl acuză pe Ilie Bolojan că ar fi urmărit vânzarea TAROM pe nimic
Daniel Zamfir susține că problemele companiei TAROM nu ar fi apărut întâmplător, ci ar fi fost agravate prin decizii luate la nivelul Guvernului. Acesta îi acuză pe Ilie Bolojan, Radu Miruță și Oana Gheorghiu că ar fi împiedicat continuarea planului de restructurare, în ciuda solicitărilor venite din partea conducerii companiei.
Potrivit lui Zamfir, fostul director TAROM ar fi cerut renegocierea planului de restructurare cu reprezentanții Comisiei Europene, pentru ca societatea să își poată continua activitatea în condiții mai bune. Acesta susține însă că demersurile nu ar fi fost sprijinite de persoanele responsabile la nivel guvernamental. Mai mult, Daniel Zamfir consideră că blocarea restructurării ar fi făcut parte dintr-un plan mai amplu prin care anumite companii de stat să fie aduse într-o situație financiară dificilă, astfel încât vânzarea lor să fie prezentată ulterior drept singura soluție.
Acuzații directe la adresa premierului: „Ăsta a fost de la bun început planul lui Ilie Bolojan”
Daniel Zamfir merge mai departe și îl acuză direct pe premierul Ilie Bolojan că ar fi urmărit slăbirea financiară a unor companii de stat, pentru a justifica ulterior vânzarea acestora. În opinia sa, prezentarea României drept o țară aflată într-o situație economică extrem de dificilă ar putea fi folosită pentru a convinge opinia publică de necesitatea înstrăinării unor active importante ale statului.
Declarațiile sale aduc în prim-plan viitorul TAROM și modul în care autoritățile au gestionat restructurarea companiei. Zamfir consideră că transportatorul aerian ar fi trebuit să beneficieze de o renegociere a angajamentelor asumate la Bruxelles, înainte ca situația să se complice și mai mult.
Radu Miruță respinge acuzațiile și spune că România risca să returneze banii
Realitatea PLUS a solicitat puncte de vedere persoanelor vizate de acuzațiile lui Daniel Zamfir. Radu Miruță a respins afirmațiile și le-a calificat drept „o minciună”, susținând că problemele restructurării TAROM existau deja. Potrivit explicațiilor oferite de acesta, planul de restructurare era blocat, iar nerespectarea termenelor asumate în relația cu instituțiile europene putea atrage obligația de a returna fondurile primite. Miruță susține că a informat Comisia Europeană despre situația companiei și că a refuzat aprobarea unui buget care nu corespundea planului de restructurare. Acesta respinge astfel ideea că ar fi împiedicat intenționat redresarea TAROM sau că ar fi urmărit vânzarea companiei la un preț redus.
Viitorul TAROM, în centrul unui nou conflict politic
Disputa readuce în atenție problemele companiei TAROM și dificultățile întâmpinate în aplicarea planului de restructurare. În timp ce Daniel Zamfir vorbește despre o blocare deliberată a procesului și despre un presupus plan de vânzare a companiei, Radu Miruță susține că situația era deja complicată din cauza întârzierilor și a obligațiilor asumate. Una dintre principalele probleme invocate este respectarea termenelor stabilite în planul de restructurare, în condițiile în care eventualele întârzieri ar putea avea consecințe financiare importante.