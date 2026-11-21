Publicat 21 nov. 2026, 11:39 Sursă Realitatea PLUS

Ilie Bolojan se declară victima unei campanii de hărțuire politică, după scandalul izbucnit în urma nunții fiicei sale, unde o mașină a Serviciului de Protecție și Pază (SPP) ar fi fost folosită pentru transportul unor invitați. Fostul premier respinge acuzațiile și susține că nu a încălcat legea, în timp ce mai mulți parlamentari cer înființarea unei comisii de anchetă pentru a verifica modul în care au fost utilizate resursele statului la evenimentul privat, conform Realitatea PLUS.

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