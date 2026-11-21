Ilie Bolojan se declară victima unei campanii de hărțuire politică, după scandalul izbucnit în urma nunții fiicei sale, unde o mașină a Serviciului de Protecție și Pază (SPP) ar fi fost folosită pentru transportul unor invitați. Fostul premier respinge acuzațiile și susține că nu a încălcat legea, în timp ce mai mulți parlamentari cer înființarea unei comisii de anchetă pentru a verifica modul în care au fost utilizate resursele statului la evenimentul privat, conform Realitatea PLUS.
Controversa a izbucnit după nunta fiicei liderului PNL, organizată pe 14 noiembrie, la Oradea. Potrivit informațiilor și imaginilor apărute în presă, doi invitați ar fi fost preluați de la aeroport și transportați la hotel cu un autoturism Volkswagen Touareg folosit de echipa SPP care îi asigură protecția lui Ilie Bolojan. Fostul premier susține însă că întreaga situație a fost transformată într-un atac politic împotriva sa.
Bolojan dă vina pe o campanie de denigrare: „O hărțuială și un festival de minciuni”
Într-o intervenție la Digi24, Ilie Bolojan a respins acuzațiile privind presupusa folosire a mașinii SPP în interes privat și a insistat că toate prevederile legale au fost respectate. Liderul liberal a legat scandalul de disputele politice din ultima perioadă, susținând că adversarii săi încearcă să găsească noi motive pentru a-l ataca.
Fostul premier a explicat că beneficiază de protecția Serviciului de Protecție și Pază în baza prevederilor legale aplicabile persoanelor care au ocupat funcția de prim-ministru. Potrivit acestuia, renunțarea la protecție presupune asumarea în scris a responsabilității. Explicațiile sale nu au închis însă controversa privind deplasările efectuate de autoturismul SPP în timpul evenimentului.
Comisie de anchetă în Parlament. Bolojan acuză PSD și AUR
În timp ce fostul premier vorbește despre o campanie de denigrare, deputatul Dumitru Coarnă a inițiat un demers parlamentar pentru verificarea modului în care au fost folosite mașinile și personalul SPP la nunta fiicei liderului PNL. Solicitarea pentru anchetarea scandalului mașinii SPP a fost susținută de 70 de deputați din PSD, AUR, SOS România și din rândul parlamentarilor neafiliați. Documentul a fost transmis plenului Camerei Deputaților pentru aprobare.
Ilie Bolojan consideră însă că inițiativa nu urmărește clarificarea situației, ci reprezintă o nouă încercare a adversarilor politici de a-l pune într-o lumină nefavorabilă.
Dacă va fi aprobată, comisia parlamentară ar urma să stabilească cine a dispus deplasările autoturismului SPP, dacă invitații au fost transportați în cadrul unei misiuni oficiale de protecție și dacă fostul premier a solicitat personal folosirea mașinii. De asemenea, parlamentarii vor să verifice documentele de serviciu și justificarea legală a fiecărei deplasări efectuate în legătură cu nunta organizată la Oradea.