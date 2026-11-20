Publicat 20 nov. 2026, 23:50 Sursă Realitatea.net realitatea plus

Ilie Bolojan simte că pierde puterea în partid și aleargă prin țară pentru a obține susținerea organizațiilor liberale, în fața cărora se laudă cu realizările sale din perioada în care era primar, potrivit Realitatea Plus. Cu toate acestea, libealii din teritoriu vin în număr tot mai mic la întâlnirile cu el sau chiar îl critică fățiș. De altfel, mai mulți liberali s-au aliniat deja în spatele lui Alin Tișe, președintele CJ Brașov, care va candida la șefia partidului. Pe de altă parte, Bolojan nu ratează nicio ocazie să atace PSD.

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