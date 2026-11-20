Ilie Bolojan simte că pierde puterea în partid și aleargă prin țară pentru a obține susținerea organizațiilor liberale, în fața cărora se laudă cu realizările sale din perioada în care era primar, potrivit Realitatea Plus. Cu toate acestea, libealii din teritoriu vin în număr tot mai mic la întâlnirile cu el sau chiar îl critică fățiș. De altfel, mai mulți liberali s-au aliniat deja în spatele lui Alin Tișe, președintele CJ Brașov, care va candida la șefia partidului. Pe de altă parte, Bolojan nu ratează nicio ocazie să atace PSD.
Ilie Bolojan este în turneu de imagine prin țară și are programate mai multe vizite în această perioadă, în organizațiile liberale. Până la finalul lunii decembrie, intenționează să treacă prin toate organizațiile partidului. Totul se întâmplă în timp ce liberalii se pregătesc pentru Congresul din luna martie, când își vor alege noua conducere. Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, a anunțat deja că va intra în cursă.
Liderii din regiunea de sud a țării îl contestă pe Bolojan și îl susțin pe Alin Tișe.
Au criticat actuala conducere. Au spus, de asemenea, că alegerile la următorul congres ar trebui să aibă loc de jos în sus, adică să fie aleși delegați trimiși de fiecare filială, și nu delegați aduși de centru din companii private, spun aceștia. - Alexandra Alexandrescu, jurnalist Realitatea Plus.
Ilie Bolojan speră să atragă susținerea cât mai multor colegi din partid prin acest turneu pe care îl face prin țară. Pe de altă parte, încearcă să-i convingă pe primari să se opună proiectului de reformă administrativ-teritorială, propus acum de Guvernul Niculescu.
Cu toate acestea, Ilie Bolojan s-a ferit vizibil, în perioada în care era prim-ministru, să inițieze o reformă administrativ-teritorială profundă.
Deocamdată, turneul lui Ilie Bolojan merge foarte prost. A fost întâmpinat cu o prezență dezastruoasă la Teleorman. Din cei 29 de primari liberali, doar trei au fost prezenți, iar din cei 27 de membri ai Biroului Politic Județean, au venit doar șase.