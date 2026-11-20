Publicat 20 nov. 2026, 23:35 Actualizat 20 nov. 2026, 23:37

Diplomații ruși au reacționat dur după ce autoritățile române au refuzat să acorde vize echipei naționale de taekwondo, formată din sportivi cu vârste între 12 și 14 ani. Ambasada acuză Bucureștiul de discriminare și avertizează că decizia va fi luată în calcul în relațiile viitoare dintre cele două state.

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