România, acuzată de „rusofobie” după ce a închis ușa sportivilor ruși. Reacția Ambasada Rusiei la București
Ambasada Rusiei în România. Foto: Facebook
Diplomații ruși au reacționat dur după ce autoritățile române au refuzat să acorde vize echipei naționale de taekwondo, formată din sportivi cu vârste între 12 și 14 ani. Ambasada acuză Bucureștiul de discriminare și avertizează că decizia va fi luată în calcul în relațiile viitoare dintre cele două state.
Ambasada Rusiei acuză România de rusofobie după refuzul vizelor pentru sportivi
Ambasada Federației Ruse la București a lansat un atac dur la adresa autorităților române, după ce acestea au refuzat să acorde vize echipei naționale de taekwondo a Rusiei. Diplomații susțin că decizia reprezintă o manifestare a „rusofobiei” și critică împiedicarea participării unor sportivi cu vârste cuprinse între 12 și 14 ani la Campionatul European programat în capitala României.
Reacția misiunii diplomatice a fost publicată vineri seară, într-o declarație distribuită pe Facebook. Competiția europeană de taekwondo urmează să se desfășoare la București în perioada 26–29 noiembrie 2026, iar reprezentanții Moscovei susțin că refuzul vizelor încalcă deciziile organismelor internaționale de profil.
Diplomații ruși susțin că decizia Bucureștiului este o manifestare a rusofobiei
În comunicatul publicat, Ambasada Rusiei contestă hotărârea autorităților române și o prezintă drept o măsură discriminatorie îndreptată împotriva sportivilor ruși, inclusiv a copiilor care urmau să participe la competiție.
„Refuzul autorităților române de a acorda vize echipei naționale a Rusiei de taekwondo pentru participarea la Campionatul European la această disciplină sportivă, destinat băieților și fetelor cu vârste cuprinse între 12 și 14 ani, care va avea loc la București în perioada 26–29 noiembrie 2026, reprezintă o nouă manifestare a rusofobiei din partea oficialităților de la București”, se arată în declarația Ambasadei.
Reprezentanții misiunii diplomatice afirmă că România ar fi ignorat deciziile organismelor internaționale de taekwondo. Totodată, aceștia acuză autoritățile române de încălcarea unor convenții internaționale referitoare la drepturile omului și protecția copiilor.
Ambasada Rusiei contestă argumentele Ministerului de Externe
Diplomații ruși au criticat și explicațiile prezentate de Ministerul Afacerilor Externe de la București pentru justificarea refuzului vizelor. MAE a invocat contextul de securitate generat de războiul din Ucraina, atacurile asupra navelor din Marea Neagră și încălcările repetate ale spațiului aerian românesc.
Ambasada a pus sub semnul întrebării și capacitatea României de a găzdui competiții sportive internaționale în condiții egale pentru toți participanții. În declarația sa, misiunea diplomatică a susținut că autoritățile române au folosit în mod abuziv prerogativa de acordare a vizelor.
„Abuzând de prerogativa acordării vizelor copiilor din Rusia, partea română a demonstrat încă o dată că nu este demnă și nici capabilă să organizeze competiții sportive de înalt nivel și să asigure condiții echitabile și egale pentru participanții la acestea”, au precizat reprezentanții misiunii diplomatice.
Moscova avertizează că decizia va afecta relațiile cu România
În încheierea declarației, Ambasada Rusiei a legat refuzul vizelor de starea relațiilor bilaterale, care se află deja într-o perioadă de tensiuni profunde. Diplomații au susținut că hotărârea Bucureștiului va fi luată în considerare de Moscova atunci când vor fi stabilite viitoarele raporturi dintre cele două state.
„Prin acțiunile sale distructive și de confruntare, dictate de rusofobia conjuncturală, autoritățile oficiale române nu fac decât să adâncească liniile de divizare, agravând relațiile ruso-române, care se află deja într-o profundă criză. Acest lucru va fi, fără îndoială, luat în considerare de Rusia în procesul de configurare a viitoarelor relații bilaterale”, a mai transmis Ambasada Rusiei.
Ambasadorul României la Moscova, convocat la Ministerul rus de Externe
Reacția Ambasadei a venit după ce ambasadorul României în Federația Rusă, Cristian Istrate, a fost convocat vineri, 20 noiembrie, la Ministerul rus de Externe. Oficialii de la Moscova i-au transmis un protest în legătură cu refuzul autorităților române de a acorda vize unui grup de sportivi ruși.
Ministerul Afacerilor Externe de la București a confirmat convocarea diplomatului român și a precizat că hotărârea privind acordarea vizelor ține exclusiv de competența statului român. Instituția a subliniat că această prerogativă este exercitată în conformitate cu legislația națională și cu regulile aplicabile în spațiul Schengen.
„MAE confirmă că ambasadorul României la Moscova a fost convocat astăzi, 20 noiembrie, la Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse, în legătură cu decizia părții române de neacordare a vizei pentru un grup de sportivi ruși. Acordarea vizelor este un atribut suveran al statului român, exercitat potrivit legislației naționale și regulilor spațiului Schengen”, a transmis MAE.
MAE explică de ce România a refuzat acordarea vizelor
Ministerul român de Externe a explicat că decizia nu poate fi separată de contextul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei și de efectele acestuia asupra securității României. Printre elementele luate în considerare se numără atacurile asupra vaselor din Marea Neagră și încălcările repetate ale spațiului aerian național.
Instituția a transmis că hotărârea a fost luată după evaluarea tuturor consecințelor posibile și reflectă poziția oficială a României față de agresiunea rusă și riscurile de securitate generate de aceasta.
„Decizia României a avut în vedere toate implicațiile posibile și reflectă poziția țării noastre cu privire la agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei și la consecințele directe asupra României, inclusiv atacurile împotriva vaselor în Marea Neagră și încălcările repetate ale spațiului aerian național”, se arată în comunicatul MAE.
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