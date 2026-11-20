Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 nov. 2026, 13:56

Guvernul caută soluții pentru a putea majora pensiile de la 1 ianuarie 2027, după ce datoria publică a României a depășit pragul de 60% din PIB. Potrivit unor surse guvernamentale, Executivul ia în calcul o derogare de la Legea responsabilității fiscal-bugetare, astfel încât să poată aplica indexarea promisă pensionarilor. Ministrul Muncii, Florin Manole, susține o creștere de aproximativ 7,3%, care ar presupune cheltuieli suplimentare estimate la 9,6 miliarde de lei, conform Realitatea PLUS.

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