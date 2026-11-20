Guvernul caută soluții pentru a putea majora pensiile de la 1 ianuarie 2027, după ce datoria publică a României a depășit pragul de 60% din PIB. Potrivit unor surse guvernamentale, Executivul ia în calcul o derogare de la Legea responsabilității fiscal-bugetare, astfel încât să poată aplica indexarea promisă pensionarilor. Ministrul Muncii, Florin Manole, susține o creștere de aproximativ 7,3%, care ar presupune cheltuieli suplimentare estimate la 9,6 miliarde de lei, conform Realitatea PLUS.
Discuțiile au loc în contextul pregătirii bugetului pentru anul viitor, în condițiile în care Guvernul trebuie să găsească banii necesari pentru majorarea pensiilor, dar și să respecte angajamentele privind reducerea deficitului bugetar. Deși ministrul Muncii a anunțat că susține indexarea pensiilor, procentul final depinde de calculele Ministerului Finanțelor și de fondurile care vor fi alocate în bugetul pentru 2027.
Guvernul ia în calcul o derogare de la lege pentru a putea majora pensiile
Depășirea pragului de 60% din PIB al datoriei publice complică planurile Guvernului privind creșterea veniturilor în 2027. Legea responsabilității fiscal-bugetare prevede măsuri de limitare a cheltuielilor publice atunci când datoria statului ajunge la niveluri ridicate, inclusiv înghețarea cheltuielilor cu salariile și asistența socială.
În aceste condiții, Executivul analizează posibilitatea de a solicita o derogare de la prevederile legii, pentru a putea continua majorarea pensiilor. Varianta este discutată la nivel guvernamental, însă o decizie va depinde de situația finanțelor publice și de indicatorii care vor sta la baza construcției bugetare. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, urmează să prezinte în Guvern situația datoriei publice și implicațiile depășirii pragului de 60% din PIB. În paralel, Ministerul Finanțelor analizează inclusiv posibilitatea unei indexări mai prudente, care să presupună un efort bugetar mai mic.
Pensiile ar putea crește cu 7,3% din ianuarie 2027. Majorarea ar costa 9,6 miliarde de lei
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat că va propune respectarea mecanismului de indexare prevăzut de lege, astfel încât pensionarii să beneficieze de o creștere a veniturilor după doi ani în care majorările anuale au fost suspendate. Potrivit estimărilor realizate împreună cu Casa Națională de Pensii Publice, procentul luat în calcul este de aproximativ 7,3%. Aplicarea acestuia ar presupune un impact bugetar de 9,6 miliarde de lei, conform simulărilor prezentate de ministru.
În același timp, Ministerul Finanțelor continuă să analizeze variantele de majorare și impactul acestora asupra bugetului. Procentul care va fi aplicat de la 1 ianuarie 2027 urmează să fie stabilit în funcție de indicatorii economici și de resursele financiare disponibile.
Pensia medie ar putea depăși 3.000 de lei. Ce sume ar primi pensionarii
Dacă Guvernul va aproba indexarea cu 7,3%, pensia medie din sistemul asigurărilor sociale de stat ar putea depăși pentru prima dată pragul de 3.000 de lei. Potrivit datelor Casei Naționale de Pensii Publice pentru septembrie 2026, pensia medie din acest sistem era de aproximativ 2.821 de lei. O majorare de 7,3% ar aduce în plus aproape 206 lei, ceea ce ar însemna o pensie medie de aproximativ 3.027 de lei.
Pentru pensionarii care încasează acum 2.000 de lei, o asemenea indexare ar însemna 146 de lei în plus lunar, iar cei cu pensii de 2.500 de lei ar beneficia de o creștere de aproximativ 183 de lei. În cazul unei pensii de 3.000 de lei, majorarea ar fi de 219 lei, înainte de aplicarea reținerilor fiscale. În prezent, pentru pensiile care depășesc 3.000 de lei se aplică o contribuție de 10% la sănătate, doar asupra sumei care depășește acest plafon. Tot pentru partea impozabilă a pensiei se calculează un impozit de 10%, după deducerea contribuției la sănătate.
Când se va decide majorarea pensiilor pentru anul viitor
Guvernul urmează să stabilească procentul indexării odată cu definitivarea bugetului pentru 2027. Ministerul Muncii va transmite propunerea de majorare, iar Ministerul Finanțelor va analiza dacă există resurse pentru aplicarea acesteia. Ministrul Finanțelor a avertizat că bugetul nu permite creșteri spectaculoase ale cheltuielilor și că deciziile trebuie luate ținând cont de evoluția deficitului și a datoriei publice. Deocamdată, varianta de 7,3% rămâne propunerea susținută de ministrul Muncii, în timp ce Executivul analizează soluțiile legislative și financiare pentru aplicarea indexării de la 1 ianuarie 2027.