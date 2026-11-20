Nicușor Dan ar putea primi susținerea PSD pentru un al doilea mandat la Palatul Cotroceni. Președintele social-democraților, Sorin Grindeanu, nu a exclus această posibilitate atunci când a fost întrebat despre alegerile prezidențiale din 2030. Liderul PSD a evitat însă un răspuns categoric și a atras atenția că, în următorii trei ani și jumătate, scena politică se poate schimba considerabil.
Declarațiile au fost făcute joi, 19 noiembrie, în cadrul unui interviu în care Grindeanu a fost întrebat dacă la viitoarele alegeri prezidențiale s-ar putea contura o competiție între Ilie Bolojan, susținut de dreapta, George Simion, din partea AUR, și actualul președinte Nicușor Dan, care ar urma să beneficieze de sprijinul PSD. Liderul social-democrat nu a respins această variantă, dar nici nu a confirmat existența unei înțelegeri politice.
Sorin Grindeanu, despre susținerea lui Nicușor Dan în 2030: „Atâtea lucruri se întâmplă în trei ani și jumătate”
Întrebat dacă PSD ar putea să îl susțină pe actualul șef al statului pentru un nou mandat, Sorin Grindeanu a preferat să vorbească despre timpul rămas până la alegeri. Acesta consideră că este mult prea devreme pentru stabilirea viitorilor candidați și că deciziile luate acum ar putea să nu mai fie valabile în 2030.
Liderul social-democrat a criticat și politicienii care, în opinia sa, își pregătesc deja strategiile pentru viitoarea cursă prezidențială. Grindeanu a sugerat că unii dintre cei care se gândesc acum la o candidatură în 2030 sunt nemulțumiți că nu au intrat în competiția electorală din 2025 și că își construiesc acțiunile politice în jurul unei viitoare candidaturi. Pentru a explica de ce nu dorește să facă de acum calcule pentru alegerile prezidențiale, Grindeanu a invocat și o afirmație atribuită fostului premier britanic Winston Churchill.
Nicușor Dan și PSD, de la adversari politici la o posibilă susținere electorală
Sorin Grindeanu a amintit că Nicușor Dan nu a fost niciodată candidatul PSD și că, la precedentele alegeri, social-democrații au susținut alți politicieni. În 2016 și 2020, la alegerile pentru Primăria Capitalei, PSD a mizat pe Gabriela Firea, în timp ce Nicușor Dan a candidat împotriva acesteia. La alegerile prezidențiale din 2025, PSD, PNL și UDMR l-au susținut pe Crin Antonescu, însă acesta nu a reușit să intre în turul al doilea. Nicușor Dan a câștigat ulterior alegerile, după confruntarea cu George Simion.
Grindeanu a declarat că l-a votat pe Nicușor Dan în turul al doilea al scrutinului prezidențial din 2025, explicând însă că acest lucru nu înseamnă că actualul președinte a fost un candidat al social-democraților. Liderul PSD a susținut că partidul a încercat să aibă o abordare responsabilă în relația cu șeful statului. În ultimele luni, relația dintre PSD și președintele Nicușor Dan a fost marcată de discuțiile privind formarea Guvernului și desemnarea unui prim-ministru.
Întrebat acum despre posibilitatea ca Nicușor Dan să devină candidatul susținut de PSD în 2030, Sorin Grindeanu a preferat să nu anunțe o poziție definitivă a partidului, invocând schimbările politice care pot apărea până la următorul scrutin prezidențial.