Scris de Realitatea.NET Publicat: 20 nov. 2026, 12:00

Nicușor Dan ar putea primi susținerea PSD pentru un al doilea mandat la Palatul Cotroceni. Președintele social-democraților, Sorin Grindeanu, nu a exclus această posibilitate atunci când a fost întrebat despre alegerile prezidențiale din 2030. Liderul PSD a evitat însă un răspuns categoric și a atras atenția că, în următorii trei ani și jumătate, scena politică se poate schimba considerabil.

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