Anca Alexandrescu susține că întâlnirea de la Shenzhen arată schimbarea raporturilor de putere la nivel mondial și eșecul strategiei Uniunii Europene de izolare a Rusiei. Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel critică poziția liderilor de la București și continuarea sprijinului financiar pentru Ucraina.
Anca Alexandrescu a comentat întâlnirea de la Shenzhen și implicațiile acesteia asupra relațiilor internaționale, susținând că evenimentele recente confirmă schimbarea ordinii mondiale despre care Călin Georgescu a vorbit în trecut. Jurnalista consideră că Uniunea Europeană a eșuat în încercarea de a izola Rusia și critică deciziile liderilor români, pe care îi acuză că mențin țara pe o direcție greșită, în timp ce raporturile de putere la nivel internațional se reașază.
Avertismentele lui Călin Georgescu despre schimbarea ordinii mondiale
Anca Alexandrescu a amintit declarațiile făcute anterior de Călin Georgescu în emisiunea „Culisele statului paralel”, în care acesta a explicat conceptul de lume trilaterală. În opinia jurnalistei, evoluțiile de la Shenzhen arată că perioada în care lumea a funcționat într-un sistem unipolar s-a încheiat.
Anca Alexandrescu acuză eșecul Uniunii Europene în izolarea Rusiei
Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel a susținut că întâlnirea de la Shenzhen a evidențiat incapacitatea Uniunii Europene, sub conducerea Ursulei von der Leyen, de a-și atinge obiectivul privind izolarea Rusiei. Aceasta a făcut referire și la convorbirea telefonică pe care Donald Trump ar fi avut-o cu liderii europeni după încheierea discuțiilor, în care le-ar fi atras atenția asupra costurilor ridicate ale războiului și economiilor posibile în cazul încheierii conflictului.
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Critici la adresa lui Zelenski și a poziției președintelui României
Anca Alexandrescu a amintit invitația lansată de Vladimir Putin pentru discuții la Moscova și a pus sub semnul întrebării disponibilitatea liderilor europeni de a participa la negocieri, în condițiile în care, la Berlin, aceștia au discutat despre continuarea finanțării Ucrainei. Jurnalista l-a criticat și pe Volodimir Zelenski pentru reacția la întâlnirea dintre Donald Trump și liderul de la Kremlin, desfășurată fără participarea sa.
În același context, aceasta a făcut referire la declarațiile președintelui României privind continuarea sprijinului financiar acordat Ucrainei.
România, criticată pentru direcția politică și relația cu Bruxelles-ul
Anca Alexandrescu a afirmat că România a urmat în mod repetat o direcție greșită în politica externă și că riscă să repete aceeași greșeală și în actualul context internațional. Jurnalista s-a declarat curioasă cum va gestiona președintele României schimbările geopolitice, în condițiile în care acesta a angajat o firmă de lobby plătită din bani publici pentru a-i gestiona relația cu Statele Unite.
Anca Alexandrescu spune că România a rămas „brelocul Bruxelles-ului”
Realizatoarea Realitatea PLUS a pus în discuție și absența unei vizite oficiale, făcând referire la articolele apărute în presă, și a criticat dependența liderilor români de deciziile de la Bruxelles. În opinia sa, aceștia nu înțeleg schimbările care au loc la nivel mondial și nici modul în care sunt redesenate sferele de influență.
România ar fi avut timp să se pregătească pentru schimbările geopolitice
Anca Alexandrescu a ironizat modul în care autoritățile de la București continuă să susțină aceeași direcție.
Anunțul privind un nou împrumut de 20 de miliarde de euro de la Bruxelles
În final, Anca Alexandrescu a criticat intenția României de a continua să aloce bani pentru Ucraina, în timp ce țara ar urma să contracteze un nou împrumut de la Bruxelles, în valoare de 20 de miliarde de euro. Jurnalista a criticat condițiile în care România ar urma să achiziționeze armament.