Publicat 19 nov. 2026, 21:52 Sursă Realitatea PLUS

Anca Alexandrescu susține că întâlnirea de la Shenzhen arată schimbarea raporturilor de putere la nivel mondial și eșecul strategiei Uniunii Europene de izolare a Rusiei. Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel critică poziția liderilor de la București și continuarea sprijinului financiar pentru Ucraina.

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