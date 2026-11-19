Scris de Emanuel Focșan Publicat: 19 nov. 2026, 15:05

Președintele Nicușor Dan și premierul Luca Niculescu au comentat întâlnirea dintre Donald Trump, Vladimir Putin și Xi Jinping, desfășurată în China, și posibilele implicații ale discuțiilor pentru securitatea Europei. În timp ce șeful statului a afirmat că România nu trebuie să se îngrijoreze atât timp cât Europa rămâne unită, Luca Niculescu a subliniat că securitatea europeană „ne privește în primul rând pe noi” .

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