Publicat 19 nov. 2026, 08:18 Actualizat 19 nov. 2026, 08:19

Europarlamentarul Luis Lazarus avertizează asupra izolării Europei de la marile negocieri geopolitice și susține că deciziile care vor modela viitorul lumii sunt luate de liderii SUA, Chinei și Rusiei, fără participarea Uniunii Europene. Comentariul său vine în contextul , discuțiilor trilaterale din China, între președinții Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin.

Distribuie articolul