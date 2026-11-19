Europarlamentarul Luis Lazarus avertizează asupra izolării Europei de la marile negocieri geopolitice și susține că deciziile care vor modela viitorul lumii sunt luate de liderii SUA, Chinei și Rusiei, fără participarea Uniunii Europene. Comentariul său vine în contextul , discuțiilor trilaterale din China, între președinții Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin.
Președintele Partidului Dreptate și Frăție, Luis Lazarus, a lansat o analiză dură privind poziția Uniunii Europene pe scena internațională, în contextul discuțiilor trilaterale din China, între Donald Trump, Xi Jinping și Vladimir Putin.
Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, Lazarus a afirmat că Uniunea Europeană nu mai are un rol real la masa negocierilor dintre marile centre de putere și a descris situația drept una fără precedent pentru continent.
„Europa nu este la masă, nici măcar în clădire”, a declarat Luis Lazarus, referindu-se la influența redusă pe care o mai are UE în contextul marilor discuții internaționale.
Potrivit europarlamentarului, economiile europene se confruntă cu o perioadă dificilă, iar marile puteri mondiale își consolidează influența în timp ce statele membre ale Uniunii Europene rămân tot mai puțin relevante în negocierile strategice.
Luis Lazarus a mai afirmat că Washingtonul, Moscova și Beijingul își coordonează propriile interese geopolitice, în timp ce liderii europeni nu reușesc să vorbească pe o singură voce și să își impună prioritățile în marile dosare internaționale.