Publicat 18 nov. 2026, 14:11 Actualizat 18 nov. 2026, 14:12

Bucharest Forum 2026 începe joi, 19 noiembrie, la Palatul Parlamentului, reunind lideri politici din România și din străinătate, reprezentanți ai instituțiilor europene și internaționale, experți și lideri de afaceri. Președintele României, Nicușor Dan, premierul Luca Niculescu, președintele Senatului, Mircea Abrudean, și președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, se numără printre oficialii români care vor participa la cea de-a 15-a ediție a evenimentului.

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