Securitatea Europei, economia și apărarea, în prim-plan la Bucharest Forum 2026. Nicușor Dan și Luca Niculescu, printre participanți
Luca Niculescu și Nicușor Dan / Foto: Facebook Luca Niculescu
Bucharest Forum 2026 începe joi, 19 noiembrie, la Palatul Parlamentului, reunind lideri politici din România și din străinătate, reprezentanți ai instituțiilor europene și internaționale, experți și lideri de afaceri. Președintele României, Nicușor Dan, premierul Luca Niculescu, președintele Senatului, Mircea Abrudean, și președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, se numără printre oficialii români care vor participa la cea de-a 15-a ediție a evenimentului.
Organizat de Institutul Aspen România și German Marshall Fund of the United States, sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, forumul se desfășoară sub tema „On the Edge of Realignment” și propune două zile de dezbateri despre transformările geopolitice și economice globale, securitatea europeană și prioritățile strategice ale României.
Potrivit organizatorilor, Bucharest Forum s-a consolidat drept unul dintre cele mai importante evenimente de dialog strategic din Europa Centrală și de Est, reunind participanți din Europa, Asia, Statele Unite și Orientul Mijlociu.
Nicușor Dan și liderii instituțiilor statului, printre participanții la Bucharest Forum 2026
Participarea oficialilor români este programată în ambele zile ale evenimentului.
Joi, 19 noiembrie, președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu (PSD), va susține o intervenție în deschiderea programului, iar președintele Nicușor Dan va avea un discurs în prima parte a dimineții.
Vineri, 20 noiembrie, agenda include intervențiile premierului Luca Niculescu, ale președintelui Senatului, Mircea Abrudean, și ale viceprim-ministrului Republicii Moldova, Mihail Popșoi.
Programul reunește reprezentanți ai administrației centrale, ai instituțiilor financiare internaționale, ai mediului de afaceri și ai organizațiilor europene, într-un dialog despre direcțiile economice și de securitate ale Europei.
Politică externă, finanțe și apărare, printre temele principale
Politica externă și securitatea regională vor ocupa un loc important în dezbaterile Bucharest Forum 2026. Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, va interveni în cadrul sesiunii „Redrawing the Sources of Power”, care va include și un mesaj video preînregistrat al Radmilei Šekerinska, secretar general adjunct al NATO.
Discuția va reuni reprezentanți ai diplomației române și europene, printre care Ana Tinca, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe, Kaja Ollongren, secretar general al Serviciului European de Acțiune Externă, și Simon Coveney, fost viceprim-ministru și ministru de Externe al Irlandei, în prezent Head of Global Affairs la EY EMEIA.
O altă temă importantă va fi credibilitatea fiscală și stabilitatea financiară. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, va participa la o dezbatere alături de Helge Berger, director adjunct în cadrul Fondului Monetar Internațional, Anca Dragu, guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, și Sergiu Manea, CEO BCR și vicepreședinte al Institutului Aspen România. Participanții vor analiza legătura dintre costurile de finanțare, stabilitatea sectorului bancar și deciziile bugetare, în contextul presiunilor asupra cheltuielilor publice.
Industria de apărare va fi, de asemenea, în centrul discuțiilor. Ministrul Apărării Naționale, Ștefan-Radu Oprea, va susține o intervenție înaintea unui panel dedicat capacităților de producție, infrastructurii strategice și cooperării dintre guverne și companii.
La dezbatere vor participa reprezentanți ai Băncii Europene de Investiții, ROMARM, German Marshall Fund și Clifford Chance.
Digitalizarea, inteligența artificială și securitatea cibernetică, pe agenda forumului
Transformările digitale și dezvoltarea inteligenței artificiale vor constitui o altă direcție importantă a ediției din acest an. Costinel-Bogdan Dumitru, ministru delegat pentru digitalizare și inteligență artificială, va participa la un panel dedicat protejării economiei digitale. Alături de acesta vor fi Dan Cîmpean, directorul Directoratului Național de Securitate Cibernetică, și Luca Tagliaretti, director executiv al Centrului European de Competențe în materie de Securitate Cibernetică. Dezbaterea va reuni și reprezentanți ai companiilor Vodafone, Google și Mastercard.
Discuțiile vor aborda provocările generate de transformarea digitală și necesitatea consolidării securității cibernetice în Europa.
Securitatea energetică și infrastructura critică din Marea Neagră
Energia și protejarea infrastructurii strategice vor avea, la rândul lor, un loc important în programul Bucharest Forum 2026. Marius Poșa, secretar de stat în Ministerul Energiei, va participa la o dezbatere despre protejarea infrastructurii critice din Marea Neagră.
Constantin Saragea, secretar general al Ministerului Energiei, va lua parte la o conversație dedicată competitivității energetice a Europei. Temele se înscriu în contextul preocupărilor europene privind securitatea aprovizionării cu energie și reziliența infrastructurilor esențiale.
Annalena Baerbock și Gunther Krichbaum, printre invitații internaționali
Bucharest Forum 2026 va reuni și personalități importante ale politicii europene și internaționale.
Printre invitați se numără Annalena Baerbock, fost ministru de Externe al Germaniei și fost președinte al Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, precum și Gunther Krichbaum, ministru de stat pentru Europa în cadrul Ministerului Federal de Externe al Germaniei.
Annalena Baerbock va participa la o conversație cu Radu Burnete, consilier prezidențial, despre cooperarea economică și securitatea națională. La rândul său, Gunther Krichbaum va discuta despre poziția economică a Europei alături de Clara Alexandra Volintiru, secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe.
Agenda include, de asemenea, și o dezbatere dedicată securității, la care vor participa generalul în rezervă Philippe Lavigne, fost Comandant Suprem Aliat pentru Transformare al NATO, și David Cattler, fost secretar general adjunct al NATO pentru informații și securitate și fost director al agenției americane Defense Counterintelligence and Security Agency (DCSA).
Ce alte subiecte se mai află pe agenda discuțiilor
Dimensiunea economică a forumului va include, totodată, și perspectiva administrației locale asupra investițiilor și dezvoltării urbane. Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, Ionuț Pucheanu, primarul municipiului Galați, și Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu, primarul municipiului Bacău, vor participa la o sesiune dedicată rolului orașelor în consolidarea competitivității economice.
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