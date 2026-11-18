Ministrul Apărării Naționale, social-democratul Radu Oprea, a susținut, la reuniunea miniștrilor apărării din cadrul Consiliului Afaceri Externe (CAE) al UE care a avut loc marți, 17 noiembrie, la Bruxelles, menținerea securității Mării Negre printre prioritățile agendei europene. Discuțiile au vizat și cooperarea transatlantică, rolul prezenței militare americane în România, situația din Ucraina și consolidarea colaborării bilaterale în domeniul apărării cu Germania.
Într-o mesaj publicat miercuri, 18 noiembrie, pe pagina sa de Facebook, ministrul Radu Oprea a subliniat importanța strategică a regiunii Mării Negre pentru România și necesitatea ca interesele Flancului Estic să fie luate în considerare în deciziile europene privind securitatea.
Discuții cu Elbridge Colby despre securitatea regională
Un alt subiect important al reuniunii din cadrul Consiliului Afaceri Externe al UE a fost legat de cooperarea transatlantică în domeniul securității și apărării. În acest context, ministrul român a avut un dialog cu subsecretarul american pentru politica de apărare, Elbridge Colby, și echipa acestuia.
Radu Oprea a reiterat interesul României pentru menținerea relevanței prezenței militare americane pe teritoriul țării noastre.
Ucraina, pe agenda discuțiilor miniștrilor apărării din UE
Evoluția conflictului din Ucraina a reprezentat un alt subiect important abordat în cadrul reuniunii de la nivel european. Cu această ocazie, Radu Oprea a avut o întâlnire cu omologul ucrainean, Evgeniy Khmara, cu care discutase anterior și telefonic. Ministrul a anunțat că va păstra legătura cu oficialul ucrainean pentru gestionarea problemelor care pot apărea în relația bilaterală.
Ce decizii pregătesc România și Germania în domeniul apărării?
Ministrul român a avut, de asemenea, o întrevedere cu ministrul federal al apărării din Germania, Boris Pistorius. Discuțiile au vizat situația de securitate din regiunea Mării Negre, dar și posibilitatea semnării, în perioada următoare, a unui memorandum privind statutul forțelor.
La finalul mesajului său, Radu Oprea a evidențiat importanța solidarității și a cooperării între statele europene pentru consolidarea securității comune, subliniind rolul României în acest proces.
Reuniunea Consiliului Afaceri Externe al Uniunii Europene (CAE), în formatul miniștrilor apărării, a avut loc marți, 17 noiembrie, la Bruxelles, cu participarea ministrului apărării naționale, Ștefan-Radu Oprea, informează Ministerul Apărării Naționale (MApN), într-un comunicat.
Potrivit sursei citate, discuțiile au vizat dimensiunea de securitate și apărare a relațiilor UE-China, evoluțiile războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei și modalitățile de consolidare a sprijinului european pentru autoritățile de la Kiev. Miniștrii apărării au abordat, de asemenea, perspectivele cooperării transatlantice în domeniul securității și apărării, în cadrul unui schimb de opinii la care a participat și subsecretarul american pentru politica de apărare, Elbridge Colby.