Scris de Dana Bărăgan Publicat: 18 nov. 2026, 09:53

Ministrul Apărării Naționale, social-democratul Radu Oprea, a susținut, la reuniunea miniștrilor apărării din cadrul Consiliului Afaceri Externe (CAE) al UE care a avut loc marți, 17 noiembrie, la Bruxelles, menținerea securității Mării Negre printre prioritățile agendei europene. Discuțiile au vizat și cooperarea transatlantică, rolul prezenței militare americane în România, situația din Ucraina și consolidarea colaborării bilaterale în domeniul apărării cu Germania.

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