Publicat 17 nov. 2026, 11:45 Actualizat 17 nov. 2026, 11:52 Sursă Realitatea PLUS

Mugur Isărescu, guvernatorul BNR, avertizează că România nu își poate permite, în acest moment, noi creșteri de venituri, în condițiile în care cheltuielile publice rămân foarte ridicate. Acesta le cere politicienilor să dea dovadă de răbdare și responsabilitate, subliniind că stimularea economiei în perioadele de creștere a redus posibilitatea autorităților de a interveni cu măsuri de sprijin în perioadele dificile. Isărescu susține însă că economia României începe să își revină treptat și că țara va depăși actuala situație economică.

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