Traian Băsescu îl pune la zid pe Ilie Bolojan pentru austeritate: „A pus o frână economiei”

Traian Băsescu îl critică dur pe fostul premier Ilie Bolojan pentru măsurile de austeritate adoptate în încercarea de a reduce deficitul bugetar. Fostul președinte al României susține că majorarea taxelor a pus frână economiei și că reducerea cheltuielilor trebuia să înceapă cu propriul aparat al statului. Băsescu cere eliminarea sporurilor pe care le consideră nejustificate și avertizează că, fără măsuri ferme, România riscă să plătească tot mai scump pentru datoriile acumulate în ultimii ani, conform Realitatea PLUS.
Traian Băsescu îl pune la zid pe Ilie Bolojan: „A pus o frână economiei”
Fostul președinte Traian Băsescu a criticat modul în care Ilie Bolojan a încercat să reducă deficitul bugetar, susținând că măsurile adoptate de fostul premier au afectat economia în loc să rezolve problemele financiare ale statului. În opinia sa, Guvernul ar fi trebuit să înceapă prin reducerea cheltuielilor din administrația publică, înainte de a pune o povară fiscală suplimentară pe umerii populației și ai mediului de afaceri.
Băsescu a vorbit și despre creșterea economică înregistrată în trimestrul al treilea, despre care susține că a fost determinată în mare măsură de investițiile finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Fostul șef al statului avertizează că, odată cu încheierea acestui program de finanțare, România ar putea avea dificultăți în menținerea ritmului investițiilor și al creșterii economice.
Băsescu cere tăierea sporurilor bugetarilor: „Obligația statului e să dea salariu”
Una dintre principalele măsuri propuse de Traian Băsescu pentru reducerea cheltuielilor publice este eliminarea sporurilor din aparatul funcționăresc. Fostul președinte consideră că statul trebuie să asigure salariile angajaților, însă nu ar trebui să suporte costurile unor beneficii suplimentare pe care acesta le consideră nejustificate, mai ales într-o perioadă în care România se confruntă cu un deficit bugetar ridicat și cu datorii tot mai mari.
Declarațiile vin după ce fostul Guvern Bolojan a adoptat mai multe măsuri de reducere a sporurilor din sectorul public, inclusiv în cazul indemnizației pentru titlul științific de doctor. În opinia lui Băsescu, reducerea cheltuielilor ar trebui să meargă însă mult mai departe, astfel încât statul să nu mai acumuleze datorii pentru a susține beneficiile acordate angajaților săi. Fostul președinte a precizat că economiile ar trebui făcute în special la nivelul aparatului funcționăresc. Acesta consideră că militarii, polițiștii, profesorii și medicii nu ar trebui să fie vizați de asemenea tăieri.