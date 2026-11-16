Traian Băsescu îl pune la zid pe Ilie Bolojan pentru austeritate: „A pus o frână economiei”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 nov. 2026, 14:50

Traian Băsescu îl critică dur pe fostul premier Ilie Bolojan pentru măsurile de austeritate adoptate în încercarea de a reduce deficitul bugetar. Fostul președinte al României susține că majorarea taxelor a pus frână economiei și că reducerea cheltuielilor trebuia să înceapă cu propriul aparat al statului. Băsescu cere eliminarea sporurilor pe care le consideră nejustificate și avertizează că, fără măsuri ferme, România riscă să plătească tot mai scump pentru datoriile acumulate în ultimii ani, conform Realitatea PLUS.

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