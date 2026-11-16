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Politica· 1 min citire

România, realeasă pentru al nouălea mandat consecutiv în Consiliul ITU. Vicepreședinte ANCOM: ”Victorie diplomatică imensă”

FOTO: Facebook

FOTO: Facebook

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 nov. 2026, 12:09

Pavel Popescu, vicepreședinte la Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), a anunțat luni că România a fost realeasă în Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (ITU), pentru al nouălea mandat consecutiv, în urma unei competiții diplomatice deosebit de dificile, considerată cea mai disputată din ultimii 32 de ani.

Pavel Popescu: ”Țara noastră a fost realeasă în Consiliul ITU pentru al 9-lea mandat consecutiv”

Victorieeeeee imensă pentru România!!! După cea mai grea competiție din ultimii 32 de ani, în urma unui efort diplomatic incredibil de echipă condus de ANCOM cu absolut TOATE țările lumii, acum câteva minute, țara noastră a fost realeasă în Consiliul ITU pentru al 9-lea mandat consecutiv! Rusia, ținută din nou, ca în 2022 la București, în afara Consiliului!

a scris Pavel Popescu pe Facebook.

Vicepreședintele ANCOM: ”România își păstrează locul la masa deciziilor care modelează viitorul digital al lumii”

Potrivit lui, rezultatul reprezintă o victorie importantă pentru România, obținută în urma unui efort diplomatic susținut, coordonat de ANCOM, și asigură țării noastre menținerea unui rol activ în stabilirea priorităților globale în domeniul telecomunicațiilor și digitalizării.

Consiliul ITU este organul care guvernează Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor și stabilește prioritățile globale în telecomunicații și digital (standarde, conectivitate, securitate, AI). Astfel, România își păstrează locul la masa deciziilor care modelează viitorul digital al lumii. Dragi colegi din ANCOM: sunteți excepționali!

a conchis vicepreședintele ANCOM.
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