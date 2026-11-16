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Politica· 1 min citire
România, realeasă pentru al nouălea mandat consecutiv în Consiliul ITU. Vicepreședinte ANCOM: ”Victorie diplomatică imensă”
FOTO: Facebook
Pavel Popescu, vicepreședinte la Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), a anunțat luni că România a fost realeasă în Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (ITU), pentru al nouălea mandat consecutiv, în urma unei competiții diplomatice deosebit de dificile, considerată cea mai disputată din ultimii 32 de ani.
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