România, realeasă pentru al nouălea mandat consecutiv în Consiliul ITU. Vicepreședinte ANCOM: ”Victorie diplomatică imensă”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 nov. 2026, 12:09

Pavel Popescu, vicepreședinte la Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), a anunțat luni că România a fost realeasă în Consiliul Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor (ITU), pentru al nouălea mandat consecutiv, în urma unei competiții diplomatice deosebit de dificile, considerată cea mai disputată din ultimii 32 de ani.

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