Luca Niculescu, reacție după atacurile cu drone. Premierul avertizează: „Securitatea maritimă a fost pusă în pericol”

Premierul Luca Niculescu a reacționat după seria de atacuri cu drone care au vizat trei nave comerciale în apropierea Deltei Dunării, în largul localității Sulina. Șeful Guvernului avertizează că incidentele reprezintă o amenințare gravă la adresa securității maritime și o încălcare a dreptului internațional.
Într-un mesaj publicat duminică pe platforma X, premierul a precizat că radarele Ministerului Apărării Naționale au identificat și ținte aeriene în zonă, situație care a determinat Forțele Aeriene Române să ridice avioane de luptă de două ori pentru misiuni de supraveghere și protecție a spațiului aerian.
Luca Niculescu a mai precizat că a păstrat legătura cu instituțiile responsabile de gestionarea situației, subliniind că protejarea vieții marinarilor reprezintă principala prioritate.
Premierul Luca Niculescu condamnă atacurile din Marea Neagră
Șeful Executivului consideră că incidentele din apropierea coastelor României demonstrează agravarea situației de securitate din regiune, pe fondul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.
Premierul a transmis că România nu va rămâne pasivă și va continua să colaboreze cu aliații și partenerii regionali pentru protejarea navigației și consolidarea securității în Marea Neagră.
Oficialul a adăugat că siguranța maritimă rămâne o prioritate pentru Guvernul României, iar măsurile de protecție vor fi coordonate împreună cu partenerii din regiune și cu NATO.
Trei nave comerciale, lovite de drone în apropiere de Sulina
Atacurile au avut loc sâmbătă seară și în noaptea de sâmbătă spre duminică, în apropierea gurilor Dunării. Trei nave comerciale au raportat că au fost lovite de drone, iar impacturile au provocat incendii la bord.
Primul incident a fost semnalat în jurul orei 21:10. Petrolierul Evia Petrol V, care naviga sub pavilion grec, a fost lovit de o dronă la aproximativ patru mile marine est-sud-est de Sulina. În urma impactului, pe navă a izbucnit un incendiu.
La scurt timp, în jurul orei 21:45, o altă ambarcațiune comercială, vrachierul Marsol, a fost lovită în apropierea Canalului Sulina, la aproximativ cinci mile marine sud-est de acesta. Și în acest caz, atacul a provocat un incendiu la bord.
Potrivit Ministerului Apărării Naționale, echipajele celor două nave au reușit să stingă flăcările. Nu au fost raportate victime.
O a treia navă, Ali Najafov, a fost lovită în timpul nopții
Un nou incident a fost raportat ulterior de nava comercială Ali Najafov, care a anunțat că a fost atacată de o dronă în apropierea gurilor Dunării, în noaptea de sâmbătă spre duminică.
Impactul a provocat un incendiu la bord, însă membrii echipajului au intervenit și au reușit să îl stingă înainte ca situația să se agraveze.
Ministerul Apărării a confirmat incidentul și a precizat că nici în acest caz nu au fost înregistrate victime.
Avioane de luptă mobilizate de două ori după detectarea unor ținte aeriene
Pe lângă atacurile asupra navelor comerciale, radarele militare românești au identificat ținte aeriene în zona Mării Negre. Ca urmare, Forțele Aeriene Române au mobilizat avioane de vânătoare în două rânduri pentru monitorizarea situației.
Incidentele au readus în atenție riscurile de securitate generate de războiul din Ucraina și de apropierea confruntărilor militare de granițele României.
Autoritățile române continuă să monitorizeze evoluțiile din regiune, în cooperare cu aliații NATO, în condițiile în care protejarea navigației comerciale și a securității maritime din Marea Neagră reprezintă o miză strategică pentru România.