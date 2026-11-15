Luca Niculescu, reacție după atacurile cu drone. Premierul avertizează: „Securitatea maritimă a fost pusă în pericol”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 15 nov. 2026, 16:10

Premierul Luca Niculescu a reacționat după seria de atacuri cu drone care au vizat trei nave comerciale în apropierea Deltei Dunării, în largul localității Sulina. Șeful Guvernului avertizează că incidentele reprezintă o amenințare gravă la adresa securității maritime și o încălcare a dreptului internațional.

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