Nicușor Dan, reacție după victoria României în procesul Roșia Montană: „Proiectul a fost profund ilegal”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 14 nov. 2026, 17:28

Președintele Nicușor Dan a reacționat după ce România a obținut victoria definitivă în procesul internațional privind proiectul minier de la Roșia Montană. Șeful statului a salutat decizia prin care țara noastră a fost scutită de plata unor despăgubiri de 6,5 miliarde de dolari și a criticat dur proiectul de exploatare a aurului, pe care l-a descris drept o încercare de distrugere a mediului și a patrimoniului național.

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