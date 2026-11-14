Nicușor Dan, reacție după victoria României în procesul Roșia Montană: „Proiectul a fost profund ilegal”

Președintele Nicușor Dan a reacționat după ce România a obținut victoria definitivă în procesul internațional privind proiectul minier de la Roșia Montană. Șeful statului a salutat decizia prin care țara noastră a fost scutită de plata unor despăgubiri de 6,5 miliarde de dolari și a criticat dur proiectul de exploatare a aurului, pe care l-a descris drept o încercare de distrugere a mediului și a patrimoniului național.
Într-un mesaj publicat sâmbătă pe Facebook, președintele a vorbit și despre importanța mobilizării societății civile, care s-a opus de-a lungul anilor proiectului controversat.
Nicușor Dan, după victoria României în procesul Roșia Montană: „Victorie importantă!”
Șeful statului consideră că decizia definitivă în litigiul cu Gabriel Resources reprezintă un succes major pentru România, atât din punct de vedere financiar, cât și în ceea ce privește protejarea patrimoniului natural și cultural.
Nicușor Dan a subliniat că hotărârea închide ultima posibilitate extraordinară de contestare în cadrul procedurii internaționale și elimină riscul ca statul român să fie obligat să achite despăgubiri de aproximativ 6,5 miliarde de dolari.
Președintele consideră că Roșia Montană a devenit un simbol al luptei civice
Dincolo de rezultatul juridic și de implicațiile financiare pentru bugetul țării, Nicușor Dan a evidențiat rolul pe care l-a avut mobilizarea cetățenilor în apărarea zonei Roșia Montană.
Potrivit acestuia, opoziția față de proiectul minier a depășit dimensiunea unei simple dispute privind protecția mediului și s-a transformat într-o mișcare socială de amploare.
Șeful statului a apreciat că protestele și implicarea societății civile au demonstrat capacitatea oamenilor de a se mobiliza împotriva unor decizii cu efecte importante asupra viitorului României.
Președintele le-a mulțumit tuturor celor care s-au implicat încă de la început în această luptă, subliniind că demersurile au presupus ani întregi de efort și perseverență.
România a câștigat definitiv arbitrajul internațional cu Gabriel Resources
Reacția președintelui vine după ce Ministerul Finanțelor a confirmat că România a câștigat definitiv disputa internațională cu Gabriel Resources Ltd. și Gabriel Resources (Jersey) Ltd.
Comitetul special constituit în cadrul Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiții (ICSID) a respins integral solicitarea companiei de anulare a hotărârii arbitrale pronunțate în martie 2024.
Prin decizia din 13 noiembrie 2026, ultima cale extraordinară de atac a fost epuizată, iar hotărârea prin care au fost respinse pretențiile financiare ale investitorului a rămas definitivă și obligatorie.
Gabriel Resources solicitase despăgubiri de aproximativ 6,5 miliarde de dolari, însă tribunalul arbitral stabilise anterior că România nu și-a încălcat obligațiile internaționale asumate prin acordurile bilaterale de protejare a investițiilor.