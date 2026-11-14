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Politica· 2 min citire

Nicușor Dan, reacție după victoria României în procesul Roșia Montană: „Proiectul a fost profund ilegal”

Nicușor Dan / Sursa foto - news.ro

Nicușor Dan / Sursa foto - news.ro

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Georgiana Balaban
Scris de Georgiana Balaban Publicat: 14 nov. 2026, 17:28

Președintele Nicușor Dan a reacționat după ce România a obținut victoria definitivă în procesul internațional privind proiectul minier de la Roșia Montană. Șeful statului a salutat decizia prin care țara noastră a fost scutită de plata unor despăgubiri de 6,5 miliarde de dolari și a criticat dur proiectul de exploatare a aurului, pe care l-a descris drept o încercare de distrugere a mediului și a patrimoniului național.

Într-un mesaj publicat sâmbătă pe Facebook, președintele a vorbit și despre importanța mobilizării societății civile, care s-a opus de-a lungul anilor proiectului controversat.

Nicușor Dan, după victoria României în procesul Roșia Montană: „Victorie importantă!”

Șeful statului consideră că decizia definitivă în litigiul cu Gabriel Resources reprezintă un succes major pentru România, atât din punct de vedere financiar, cât și în ceea ce privește protejarea patrimoniului natural și cultural.

Nicușor Dan a subliniat că hotărârea închide ultima posibilitate extraordinară de contestare în cadrul procedurii internaționale și elimină riscul ca statul român să fie obligat să achite despăgubiri de aproximativ 6,5 miliarde de dolari.

Victorie importantă! România a câştigat definitiv procesul de arbitraj internaţional privind Roşia Montană. Este o decizie finală în favoarea ţării noastre, care închide, practic, ultima cale extraordinară de atac împotriva României şi ne scuteşte, astfel, de plata unor despăgubiri imense, în valoare de 6,5 miliarde de dolari. Proiectul Roşia Montană a fost profund ilegal, o încercare de a distruge iremediabil mediul natural şi patrimoniul naţional, parte a patrimoniului UNESCO, printr-o uriaşă afacere de corupţie.

a declarat Nicușor Dan.

Președintele consideră că Roșia Montană a devenit un simbol al luptei civice

Dincolo de rezultatul juridic și de implicațiile financiare pentru bugetul țării, Nicușor Dan a evidențiat rolul pe care l-a avut mobilizarea cetățenilor în apărarea zonei Roșia Montană.

Potrivit acestuia, opoziția față de proiectul minier a depășit dimensiunea unei simple dispute privind protecția mediului și s-a transformat într-o mișcare socială de amploare.

Șeful statului a apreciat că protestele și implicarea societății civile au demonstrat capacitatea oamenilor de a se mobiliza împotriva unor decizii cu efecte importante asupra viitorului României.

Înseamnă şi o mişcare civică şi socială, un manifest al societăţii civile mature şi capabile să se coalizeze pentru a stopa decizii fundamental greşite, cu impact politic, economic şi social major în România. Roşia Montană a devenit simbol al spiritului civic, al verticalităţii şi al promovării unor conduite bazate pe valori, nu pe interese ilegitime.

a completat Nicușor Dan.

Președintele le-a mulțumit tuturor celor care s-au implicat încă de la început în această luptă, subliniind că demersurile au presupus ani întregi de efort și perseverență.

Le mulţumesc şi îi felicit pe toţi cei care, încă de la început, şi-au asumat o luptă lungă şi de uzură pentru România, care părea să nu aibă sorţi de izbândă.

a afirmat Nicușor Dan.

România a câștigat definitiv arbitrajul internațional cu Gabriel Resources

Reacția președintelui vine după ce Ministerul Finanțelor a confirmat că România a câștigat definitiv disputa internațională cu Gabriel Resources Ltd. și Gabriel Resources (Jersey) Ltd.

Comitetul special constituit în cadrul Centrului Internațional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiții (ICSID) a respins integral solicitarea companiei de anulare a hotărârii arbitrale pronunțate în martie 2024.

Prin decizia din 13 noiembrie 2026, ultima cale extraordinară de atac a fost epuizată, iar hotărârea prin care au fost respinse pretențiile financiare ale investitorului a rămas definitivă și obligatorie.

Gabriel Resources solicitase despăgubiri de aproximativ 6,5 miliarde de dolari, însă tribunalul arbitral stabilise anterior că România nu și-a încălcat obligațiile internaționale asumate prin acordurile bilaterale de protejare a investițiilor.

Prin urmare, statul român nu va trebui să achite suma uriașă cerută de companie, iar disputa juridică privind proiectul Roșia Montană ajunge la final în cadrul sistemului ICSID.

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