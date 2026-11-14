Cum văd românii reforma care ar putea schimba România din temelii: doar 15 județe în loc de 41 VIDEO

Publicat 14 nov. 2026, 07:56 Actualizat 14 nov. 2026, 07:57 Sursă Realitatea PLUS

PSD pregătește o reformă administrativă de amploare, iar una dintre variantele aflate în discuție prevede reducerea numărului de județe din România la doar 15. Ce spun românii despre proiectul care ar putea redesena harta țării?

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