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Politica· 1 min citire

Cum văd românii reforma care ar putea schimba România din temelii: doar 15 județe în loc de 41 VIDEO

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Scris deRealitatea.NET
Publicat14 nov. 2026, 07:56
Actualizat14 nov. 2026, 07:57
SursăRealitatea PLUS

PSD pregătește o reformă administrativă de amploare, iar una dintre variantele aflate în discuție prevede reducerea numărului de județe din România la doar 15. Ce spun românii despre proiectul care ar putea redesena harta țării?

PSD analizează o reformă administrativă majoră, care ar putea schimba radical harta României. Una dintre variantele luate în calcul vizează reducerea numărului de județe de la 41 la doar 15, prin comasarea mai multor unități administrative cu județele în care se află sediile actualelor Curți de Apel.

Proiectul stârnește deja controverse, iar echipa REALITATEA PLUS a stat de vorbă cu românii pentru a afla ce părere au despre această posibilă reorganizare și cum cred că le-ar putea afecta viața.

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