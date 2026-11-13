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Politica· 1 min citire
Luis Lazarus: ”Cum ajunge un popor să fie supus? Prin cenzură, sărăcie și manipulare” -VIDEO
FOTO: Arhivă
Publicat13 nov. 2026, 22:58
Actualizat13 nov. 2026, 23:02
SursăRealitatea PLUS
Europarlamentarul Luis Lazarus, liderul Partidului Dreptate și Frăție, a transmis un nou mesaj românilor de la Bruxelles, în care a vorbit despre mecanismele de control al societății, manipularea informației, dezbinarea populației, presiunile economice și riscurile la adresa libertăților democratice.
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