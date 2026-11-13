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Politica· 1 min citire

Luis Lazarus: ”Cum ajunge un popor să fie supus? Prin cenzură, sărăcie și manipulare” -VIDEO

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat13 nov. 2026, 22:58
Actualizat13 nov. 2026, 23:02
SursăRealitatea PLUS

Europarlamentarul Luis Lazarus, liderul Partidului Dreptate și Frăție, a transmis un nou mesaj românilor de la Bruxelles, în care a vorbit despre mecanismele de control al societății, manipularea informației, dezbinarea populației, presiunile economice și riscurile la adresa libertăților democratice.

Europarlamentarul Luis Lazarus avertizează asupra manipulării și cenzurii în România

Cum să supui un popor? Mai întâi, cenzura informației, mainstream media controlată de stat, politicieni și grupuri de interese. Este în România treaba asta? Este. Apoi, divide et impera, dezbină și stăpânește. Păi dacă s-a ajuns la un singur narativ oficial, atunci statul poate incita prin tactici de manipulare, diferite grupuri, mă refer aici la partide, sindicate, asociații, să se certe între ele, în loc să se certe cu puterea. Cei de la putere de 36 de ani, incită pe restul să fie într-un permanent conflict. Se întâmplă și asta, se întâmplă. Apoi, sărăcirea populației prin politici economice proaste. În favoarea altora, desigur. Prin taxe și impozite, lipsa locurilor de muncă, forțarea unor grupuri mari de oameni, atenție, unii foarte calificați, profesori, ingineri, doctori, să părăsească țara. Și apoi, aducerea altor populații în general necalificate, care să le înlocuiască, pentru că oamenii noștri știi pleacă dacă nu sunt plătiți cum trebuie. Este și asta? Este, asta e România noastră

a declarat Luis Lazarus.

Europarlamentarul Luis Lazarus a subliniat că legislația neclară și interpretarea abuzivă a legii pot fi folosite, în opinia sa, pentru sancționarea celor care critică puterea.

Legislația vagă pentru că justiția abuzivă, preelastică, interpretabilă, astfel încât se aplică samavolnic și aberant numai unora, celor care încă mai au curajul să spună câte ceva despre ce este în neregulă. Se petrece? Se petrece, în felul ăsta se anihilează liderii de opinie. Prin pedepsirea lor, cum? Amenzi, hărțuire, procese, pușcărie. Atenție Călin Georgescu. Și desigur, ajungem în faze foarte grave. Anularea alegerilor democratice. Oho, suntem deja avansați, avem doi ani de atunci. Anularea oricăror manifestații de protest se întâmplă acum

a spus acesta.

Luis Lazarus: ”Trecerea în digital și programarea banilor pare a fi pe final”

De asemenea, liderul Partidului Dreptate și Frăție a avertizat asupra riscului pierderii libertăților, identității naționale și suveranității economice.

Trecerea în digital și programarea banilor pare a fi pe final. Practic, dacă asociem și cu introducerea scorului social, banii tăi nu vor mai fi ai tăi. Ei vor expira și ți se va impune cum să îi cheltui, ce să mănânci și cum să te îmbraci și unde ai voie și unde n-ai voie să te duci. Pușcăria digitală și orașul de 15 minute, dragii mei. În unele zone este chiar în desfășurare. Se vor întâmpla toate, stați liniștiți, chestiunea este pe masă la Bruxelles. Lichidarea oricărei forme de producție și trecerea pe importuri. În special ne interesează energia, resursele, industria de orice fel și mai grav se întâmplă tot acum, alimentația publică. Vă sună cunoscut? În final, atacul asupra religiei, tradițiilor și culturii prin diluarea lor. Doborârea monumentelor și rescrierea istoriei. Cu asta am terminat

a transmis Luis Lazarus
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