Luis Lazarus: ”Cum ajunge un popor să fie supus? Prin cenzură, sărăcie și manipulare” -VIDEO

Publicat 13 nov. 2026, 22:58 Actualizat 13 nov. 2026, 23:02 Sursă Realitatea PLUS

Europarlamentarul Luis Lazarus, liderul Partidului Dreptate și Frăție, a transmis un nou mesaj românilor de la Bruxelles, în care a vorbit despre mecanismele de control al societății, manipularea informației, dezbinarea populației, presiunile economice și riscurile la adresa libertăților democratice.

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