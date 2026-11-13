Bolojan pare să nu-i fi spus tot președintelui despre contractul Rheinmetall. Daniel Zamfir: „El și Jurcă l-au mințit”

Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, susține că președintele României, Nicușor Dan, ar fi primit informații false din partea premierului Ilie Bolojan și a șefului Cancelariei, Mihai Jurca, în legătură cu negocierile purtate cu grupul german Rheinmetall pentru proiectele finanțate prin programul european SAFE. Ministrul afirmă că discuțiile s-au desfășurat într-un cerc restrâns și că nu au reprezentat un angajament public al statului român.
Daniel Zamfir a lansat acuzații la adresa premierului Ilie Bolojan și a șefului Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca, în contextul controverselor privind negocierile cu compania germană Rheinmetall, desfășurate în cadrul programului european SAFE.
Ministrul Economiei consideră că președintele Nicușor Dan ar fi fost informat greșit în legătură cu discuțiile și înțelegerile privind contractul cu producătorul german de armament. Acesta susține că informațiile prezentate șefului statului nu ar fi reflectat situația reală a negocierilor.
„Din declarațiile președintelui României, mie mi-a fost foarte clar că președintele a fost mințit de către domnul Jurcă și de către domnul Bolojan. N-am nicio îndoială”, a afirmat Daniel Zamfir.
Potrivit ministrului, negocierile cu Rheinmetall au fost purtate într-un cadru restrâns, fără ca acestea să reprezinte un angajament public asumat de România.
Ministrul Economiei a criticat modul în care ar fi fost gestionate informațiile transmise președintelui, subliniind că discuțiile privind contractul cu Rheinmetall nu au fost unele publice.
„Faptul că tu îți permiți să prezinți date false președintelui României, președintelui Consiliului Suprem de Apărare a Țării... Pentru că toată discuția cu Rheinmetall, toată negocierea acestui contract cu Rheinmetall a fost făcută într-un cerc extrem de restrâns, au fost discuții private, n-a fost în niciun caz un angajament public”, a declarat Daniel Zamfir.
Declarațiile ministrului readuc în atenție modul în care au fost purtate negocierile cu Rheinmetall, precum și responsabilitatea instituțiilor implicate în gestionarea proiectelor de apărare finanțate prin programul SAFE.
Ce este programul SAFE și ce miză are pentru România
Programul SAFE (Security Action for Europe) este un instrument european de finanțare destinat consolidării capacităților de apărare ale statelor membre, prin împrumuturi pentru investiții în industria de apărare și achiziții de echipamente militare.
În acest context, colaborarea cu Rheinmetall are o miză importantă pentru industria de apărare din România, iar condițiile negocierilor, responsabilitățile instituționale și angajamentele asumate reprezintă subiecte de interes public.
Deocamdată, acuzațiile formulate de Daniel Zamfir trebuie privite ca declarații ale ministrului, iar stabilirea responsabilităților celor implicați