Nicușor Dan, mesaj după summitul de la Dublin: „Europa are nevoie de mai multă securitate și de acțiuni comune”

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 13 nov. 2026, 10:34

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj după participarea la cea de-a noua reuniune a Comunității Politice Europene, desfășurată la Dublin, în Irlanda. Șeful statului a subliniat necesitatea unei cooperări mai strânse între țările europene pentru consolidarea securității, creșterea competitivității și combaterea amenințărilor hibride. Totodată, președintele a reafirmat sprijinul ferm al României pentru Ucraina și pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, pe care o consideră o prioritate strategică pentru stabilitatea întregului continent.

Distribuie articolul