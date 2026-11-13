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Politica· 2 min citire
Nicușor Dan, mesaj după summitul de la Dublin: „Europa are nevoie de mai multă securitate și de acțiuni comune”
Nicușor Dan la
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj după participarea la cea de-a noua reuniune a Comunității Politice Europene, desfășurată la Dublin, în Irlanda. Șeful statului a subliniat necesitatea unei cooperări mai strânse între țările europene pentru consolidarea securității, creșterea competitivității și combaterea amenințărilor hibride. Totodată, președintele a reafirmat sprijinul ferm al României pentru Ucraina și pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, pe care o consideră o prioritate strategică pentru stabilitatea întregului continent.
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