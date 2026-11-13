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Politica· 2 min citire

Nicușor Dan, mesaj după summitul de la Dublin: „Europa are nevoie de mai multă securitate și de acțiuni comune”

Nicușor Dan la

Nicușor Dan la

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Scris de Mădălina Cristea Publicat: 13 nov. 2026, 10:34

Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj după participarea la cea de-a noua reuniune a Comunității Politice Europene, desfășurată la Dublin, în Irlanda. Șeful statului a subliniat necesitatea unei cooperări mai strânse între țările europene pentru consolidarea securității, creșterea competitivității și combaterea amenințărilor hibride. Totodată, președintele a reafirmat sprijinul ferm al României pentru Ucraina și pentru integrarea europeană a Republicii Moldova, pe care o consideră o prioritate strategică pentru stabilitatea întregului continent.

Nicușor Dan cere un răspuns comun al Europei în fața amenințărilor. Accent pe securitatea Flancului Estic

Într-un mesaj publicat pe platforma X, președintele Nicușor Dan a prezentat principalele teme pe care le-a abordat la Summitul Comunității Politice Europene de la Dublin. Șeful statului a insistat asupra necesității unui răspuns european coordonat la provocările comune, cu o atenție deosebită acordată securității Flancului Estic.

Nicușor Dan, președintele României.:

La Dublin, la cea de-a noua reuniune a Comunității Politice Europene, am subliniat că provocările noastre comune necesită un răspuns european coordonat: o securitate mai puternică, o competitivitate sporită, conectivitate strategică și reziliență democratică. O Europă mai puternică, mai sigură și mai bine conectată depinde de acțiunea comună, cu o atenție deosebită acordată Flancului Estic.

Șeful statului a subliniat, de asemenea, că Europa trebuie să continue sprijinirea Ucrainei pentru obținerea unei păci juste și durabile. În același timp, statele europene trebuie să își consolideze capacitatea de a combate amenințările hibride, ingerințele străine și manipularea informațiilor.

Combaterea traficului de droguri și migrația, printre temele discutate la Dublin

Președintele României a precizat că discuțiile dintre liderii europeni au vizat și viitorul securității continentului, precum și intensificarea cooperării în lupta împotriva traficului de droguri. Printre măsurile abordate s-au numărat consolidarea securității porturilor și prevenirea consumului de droguri. Liderii europeni au discutat, totodată, despre necesitatea unei abordări coordonate în ceea ce privește migrația.

Nicușor Dan reafirmă sprijinul României pentru integrarea europeană a Republicii Moldova

Un alt punct important al întâlnirilor de la Dublin a fost parcursul european al Republicii Moldova. În cadrul reuniunii Grupului de sprijin pentru Republica Moldova, Nicușor Dan a reafirmat susținerea fermă a României pentru securitatea țării vecine, consolidarea capacității acesteia de a face față amenințărilor și integrarea sa europeană. Președintele a subliniat că apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană reprezintă o investiție strategică în stabilitatea regiunii și a întregului continent.

La reuniunea Grupului de sprijin pentru Republica Moldova, am reafirmat sprijinul neclintit al României pentru securitatea, reziliența și integrarea europeană a Republicii Moldova. Parcursul european al Republicii Moldova este o prioritate comună și o investiție strategică în stabilitatea regiunii noastre și a întregului continent.

a transmis Nicușor Dan.
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