Urmașii lui Dominic Fritz vor plăti 250.000 de euro pe studii. Primăria Timișoarei, sume uriașe pentru cercetări sociologice

Publicat 12 nov. 2026, 22:21 Actualizat 12 nov. 2026, 22:23 Sursă Realitatea PLUS

Tun dat de oamenii lui Fritz de la primăria din Timișoara, asta după ce a fost înlăturat de la conducerea instituției. Actuala conducere, în frunte cu Ruben Lațcău, pregătește aproape un sfert de milion de euro pentru cercetări sociologice.

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