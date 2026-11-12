Advertising
Advertising
ExclusivPolitica· 1 min citire
Urmașii lui Dominic Fritz vor plăti 250.000 de euro pe studii. Primăria Timișoarei, sume uriașe pentru cercetări sociologice
Publicat12 nov. 2026, 22:21
Actualizat12 nov. 2026, 22:23
SursăRealitatea PLUS
Tun dat de oamenii lui Fritz de la primăria din Timișoara, asta după ce a fost înlăturat de la conducerea instituției. Actuala conducere, în frunte cu Ruben Lațcău, pregătește aproape un sfert de milion de euro pentru cercetări sociologice.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News