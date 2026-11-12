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Urmașii lui Dominic Fritz vor plăti 250.000 de euro pe studii. Primăria Timișoarei, sume uriașe pentru cercetări sociologice

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Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat12 nov. 2026, 22:21
Actualizat12 nov. 2026, 22:23
SursăRealitatea PLUS

Tun dat de oamenii lui Fritz de la primăria din Timișoara, asta după ce a fost înlăturat de la conducerea instituției. Actuala conducere, în frunte cu Ruben Lațcău, pregătește aproape un sfert de milion de euro pentru cercetări sociologice.

Realitatea PLUS i-a solicitat un punct de vedere lui Ruben Lațcău

Administrația locală a lansat o licitație de peste un milion de lei, pentru un acord-cadru pe patru ani, prin care vrea să afle cât de mulțumiți sunt timișorenii de viața din oraș și de serviciile publice.

Banii vor merge inclusiv pentru sondaje în teren și online, dar și pentru analize separate pe cartiere.

Este vorba despre aproape 250 de mii de euro, echivalentul a peste un milion de lei. Realitatea PLUS i-a solicitat un punct de vedere lui Ruben Lațcău, însă, până la acest moment, nu a oferit un răspuns.

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