Nicușor Dan, discuții importante cu președintele Azerbaidjanului, la Dublin. Ce proiecte strategice au abordat cei doi lideri

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 12 nov. 2026, 20:50

Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit joi, la Dublin, cu omologul său din Azerbaidjan, Ilham Aliyev. Cei doi oficiali au discutat despre aprofundarea relațiilor bilaterale și despre extinderea colaborării în sectoare considerate esențiale pentru ambele state, în special energie și conectivitate.

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