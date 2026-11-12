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Politica· 1 min citire
Nicușor Dan, discuții importante cu președintele Azerbaidjanului, la Dublin. Ce proiecte strategice au abordat cei doi lideri
Nicușor Dan și Ilham Aliyev / Sursa foto - Facebook
Președintele României, Nicușor Dan, s-a întâlnit joi, la Dublin, cu omologul său din Azerbaidjan, Ilham Aliyev. Cei doi oficiali au discutat despre aprofundarea relațiilor bilaterale și despre extinderea colaborării în sectoare considerate esențiale pentru ambele state, în special energie și conectivitate.
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