Gabriela Firea a lansat la Bruxelles Planul european pentru sănătatea femeilor. Aproape 40 de milioane de euro pentru cercetare

Publicat 12 nov. 2026, 09:02 Actualizat 12 nov. 2026, 09:27 Sursă Realitatea PLUS

Gabriela Firea a lansat, miercuri, la Bruxelles, inițiativa unui Plan de acțiune european privind sănătatea femeilor, care propune măsuri concrete pentru îmbunătățirea accesului la servicii medicale, prevenție și diagnosticare timpurie. În cadrul conferinței organizate de europarlamentarul român, comisarul european pentru Sănătate, Olivér Várhelyi, a făcut două anunțuri importante: o investiție de aproape 40 de milioane de euro pentru cercetarea bolilor cardiovasculare și elaborarea unei Foi de Parcurs Europene privind Sănătatea Femeilor.

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