Gabriela Firea a lansat la Bruxelles Planul european pentru sănătatea femeilor. Aproape 40 de milioane de euro pentru cercetare

Gabriela Firea a lansat, miercuri, la Bruxelles, inițiativa unui Plan de acțiune european privind sănătatea femeilor, care propune măsuri concrete pentru îmbunătățirea accesului la servicii medicale, prevenție și diagnosticare timpurie. În cadrul conferinței organizate de europarlamentarul român, comisarul european pentru Sănătate, Olivér Várhelyi, a făcut două anunțuri importante: o investiție de aproape 40 de milioane de euro pentru cercetarea bolilor cardiovasculare și elaborarea unei Foi de Parcurs Europene privind Sănătatea Femeilor.
Gabriela Firea lansează la Bruxelles un plan european pentru sănătatea femeilor
Inițiativa europarlamentarului Gabriela Firea, membră a grupului S&D din Parlamentul European, a fost prezentată în cadrul conferinței „Sănătatea femeilor în Europa: O abordare pe etape de viață a accesului, prevenției și îngrijirii”. Evenimentul a reunit oficiali europeni, reprezentanți ai autorităților din România, medici și specialiști, pentru a discuta măsurile necesare îmbunătățirii serviciilor medicale de care beneficiază femeile. Printre obiectivele proiectului se numără accesul mai echitabil la servicii de sănătate, diagnosticarea mai rapidă a bolilor și sprijinirea cercetării medicale.
La conferință au participat comisarul european pentru Sănătate, Olivér Várhelyi, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, și ministrul Sănătății din România, Alexandru Rogobete. Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Roxana Mînzatu, a transmis un mesaj video. Evenimentul a reunit și membri ai unor comisii importante din Parlamentul European, printre care Romana Jerković, Maria Grapini, Billy Kelleher și Evelyn Regner, alături de experți medicali din România și Belgia, reprezentanți ai asociațiilor europene de pacienți, sportivi și lideri ai societății civile.
Aproape 40 de milioane de euro pentru cercetarea bolilor cardiovasculare la femei
Unul dintre cele mai importante anunțuri ale conferinței a venit din partea comisarului european pentru Sănătate, Olivér Várhelyi. Acesta a anunțat o investiție de aproape 40 de milioane de euro, care va fi lansată la începutul anului 2027. Fondurile vor fi dedicate cercetării modului în care bolile cardiovasculare afectează femeile, comparativ cu bărbații. Specialiștii vor analiza diferențele dintre cele două categorii, de la factorii de risc care contribuie la apariția afecțiunilor cardiovasculare până la modul în care acestea evoluează.
Totodată, comisarul european a anunțat elaborarea unei Foi de Parcurs Europene privind Sănătatea Femeilor (European Roadmap on Women’s Health). Documentul va reprezenta un cadru strategic al Comisiei Europene, care va reuni viitoarele acțiuni dedicate sănătății femeilor din statele membre ale Uniunii Europene. Printre prioritățile acestuia se vor număra diagnosticarea timpurie a afecțiunilor, dezvoltarea cercetării medicale și îmbunătățirea studiilor clinice.
Cele cinci direcții ale planului propus de Gabriela Firea. Ce s-ar putea schimba pentru femeile din Europa
Planul de acțiune prezentat de Gabriela Firea propune cinci domenii principale în care Uniunea Europeană ar trebui să intervină pentru îmbunătățirea sănătății femeilor. Prima direcție vizează reducerea lipsei de date și dovezi din cercetarea medicală, prin creșterea participării femeilor la studiile clinice, utilizarea mai frecventă a datelor analizate separat în funcție de sex și alocarea de fonduri europene dedicate cercetării. O altă prioritate este diagnosticarea mai rapidă a afecțiunilor specifice femeilor, prin dezvoltarea programelor de prevenție, educație pentru sănătate și formarea personalului medical.
A treia direcție urmărește asigurarea unui acces mai echitabil la serviciile medicale în toate statele membre ale Uniunii Europene. Planul propune reducerea obstacolelor financiare și geografice care împiedică femeile să beneficieze de îngrijirile necesare, inclusiv îmbunătățirea accesului la serviciile de fertilitate. Documentul are în vedere și dificultățile pe care pacientele le întâmpină pe parcursul procesului medical, de la accesul la specialiști până la diagnosticare și tratament.
Sprijinirea sănătății femeilor pe parcursul vieții profesionale reprezintă o altă prioritate a inițiativei. Gabriela Firea propune mai multă flexibilitate și adaptarea condițiilor de muncă pentru femeile care trebuie să îmbine activitatea profesională cu tratamentele medicale și responsabilitățile de îngrijire. Totodată, planul prevede investiții în servicii de îngrijire accesibile, care să ofere sprijin persoanelor aflate în astfel de situații.
Ultima direcție de acțiune vizează monitorizarea progreselor înregistrate în statele membre, prin crearea unui Tablou de bord al UE privind sănătatea femeilor (EU Women’s Health Scoreboard). Acesta ar urma să permită evaluarea rezultatelor obținute prin măsurile propuse, folosind date medicale mai precise, analizate în funcție de sex și vârstă. Prin acest instrument, Uniunea Europeană ar putea urmări mai eficient progresele în domeniul prevenției, cercetării și accesului femeilor la servicii de sănătate.