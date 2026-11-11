Alin Tișe, mesaj ferm în PNL Cluj: „Ce ar fi partidul fără noi, toți aleșii din județ?”

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a transmis un mesaj public de mulțumire primarilor PNL din județul Cluj care și-au exprimat susținerea față de el. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, acesta a nominalizat mai mulți primari și a subliniat importanța solidarității și a unității în interiorul organizației liberale.
Printre cei cărora Alin Tișe le-a mulțumit se numără Cristian Matei, primarul municipiului Turda, Ovidiu Drăgan, primarul municipiului Gherla, și Costan Morar, primarul municipiului Dej, care și-au exprimat public susținerea.
De asemenea, președintele CJ Cluj a menționat sprijinul primit din partea lui Ioan Fărtan, primarul comunei Sânmartin, aflat în funcție de 30 de ani, precum și al celorlalți primari de comune din județ.
Alin Tișe: „Sunt frații mei de echipă politică”
În mesajul său, Alin Tișe a descris relația cu primarii care îl susțin drept una construită în timp, prin colaborare, experiențe comune și sprijin reciproc în momente dificile, dar și în perioadele de succes politic și administrativ.
Acesta a evidențiat și contribuția sa la dezvoltarea organizației PNL Cluj, amintind că face parte din echipa liberală de 25 de ani.
Alin Tișe: „Ce ar fi astăzi PNL Cluj fără noi, toți aleșii PNL din întreg județul?”
Un alt punct important al mesajului îl reprezintă rolul aleșilor locali în consolidarea organizației județene. Alin Tișe a subliniat că actuala structură politică a PNL Cluj este rezultatul muncii și implicării unei echipe construite de-a lungul anilor.
În încheiere, președintele CJ Cluj a pledat pentru menținerea unității în interiorul partidului și pentru continuarea colaborării dintre aleșii locali liberali.
„Rămânem o echipă și pe viitor, într-un PNL unit și puternic!”, a transmis Alin Tișe.
Mesajul vine în contextul în care susținerea primarilor și coeziunea organizațiilor locale reprezintă elemente importante pentru forța politică a PNL la nivelul județului Cluj.