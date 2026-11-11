Alin Tișe, mesaj ferm în PNL Cluj: „Ce ar fi partidul fără noi, toți aleșii din județ?”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 11 nov. 2026, 16:15

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a transmis un mesaj public de mulțumire primarilor PNL din județul Cluj care și-au exprimat susținerea față de el. Într-o postare publicată pe rețelele sociale, acesta a nominalizat mai mulți primari și a subliniat importanța solidarității și a unității în interiorul organizației liberale.

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