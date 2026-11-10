Dosarul Bogos la Înalta Curte. Mihai Barbu respinge acuzațiile

Magistrații de la Inalta Curte de Casație și Justiție au amânat termenul în cazul contestării măsurii preventive pentru Mihai Barbu, fostul trezorier al PNL. Acesta a fost audiat azi și este acuzat că și-ar fi folosit autoritatea pentru a intermedia întâlnirea dintre Fănel Bogos și Ilie Bolojan în schimbul unei sume mari de bani. El susține însă că este nevinovat.
Mihai Barbu neagă că ar fi primit bani de la Bogos
Dosarul în care este implicat fostul trezorier al PNL, Mihai Barbu, a ajuns în atenția magistraților de la Înalta Curte de Casație și Justiție. Acesta a fost audiat în legătură cu acuzațiile care îl vizează, însă susține că nu a încălcat legea și respinge acuzațiile procurorilor. Între timp, judecătorii au amânat pronunțarea unei decizii privind contestația referitoare la măsura preventivă.
Mihai Barbu este cercetat în dosarul care îl are în prim-plan și pe omul de afaceri Fănel Bogos. Fostul lider liberal este acuzat că și-ar fi folosit funcția și influența pentru a facilita o întâlnire între Bogos și Ilie Bolojan, în schimbul unor presupuse beneficii.
„Nu există bănișori!” Ce spune fostul trezorier al PNL despre întâlnirea cu Ilie Bolojan
La ieșirea de la audiere, fostul trezorier al PNL a fost întrebat despre informațiile potrivit cărora ar fi încasat 500.000 de euro de la Fănel Bogos pentru demersurile făcute.
Mihai Barbu a respins această variantă și a susținut că acuzațiile din dosar nu vizează primirea unor sume de bani, ci presupusa folosire a autorității și influenței.
„ - Cum comentati acuzatiile din dosar? Un martor spune că ați primit jumătate de milion de euro de la domnul Bogos.
- Dosarul a fost trimis în instanță, rechizitoriul a fost finalizat și nu este vorba despre niciun ban. După cum vedeți, acuzațiile nu sunt legate de bani, ci de faptul că ne-am folosit autoritatea și influența, ceea ce, din punctul meu de vedere, nu este adevărat.
- Ați fost recompensat în vreun fel pentru acea întâlnire pe care ați organizat-o între domnul Bogos și domnul Bolojan?
- În niciun fel, după cum vă spuneam, pe rechizitoriu a fost încheiat și nu există nicio discuție despre bani.
Nu există bănișori, domnule. Nu există bănișori și, după cum ați văzut, în rechizitorul nu e niciun bănișor. ”