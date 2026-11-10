Dosarul Bogos la Înalta Curte. Mihai Barbu respinge acuzațiile

Publicat 10 nov. 2026, 17:53 Actualizat 10 nov. 2026, 17:55 Sursă Realitatea PLUS

Magistrații de la Inalta Curte de Casație și Justiție au amânat termenul în cazul contestării măsurii preventive pentru Mihai Barbu, fostul trezorier al PNL. Acesta a fost audiat azi și este acuzat că și-ar fi folosit autoritatea pentru a intermedia întâlnirea dintre Fănel Bogos și Ilie Bolojan în schimbul unei sume mari de bani. El susține însă că este nevinovat.

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