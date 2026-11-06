O femeie din Cluj-Napoca, căutată internațional de autoritățile din Danemarca. Este suspectată de evaziune fiscală

Publicat 6 nov. 2026, 14:51 Actualizat 6 nov. 2026, 14:53

O femeie în vârstă de 34 de ani, din Cluj-Napoca, a ajuns în atenția autorităților internaționale, după ce pe numele său a fost emis un mandat european de arestare de către justiția din Danemarca. Aceasta este suspectată de implicare într-un dosar de evaziune fiscală și ar putea fi predată statului danez dacă va fi identificată și reținută.

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