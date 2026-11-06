O femeie din Cluj-Napoca, căutată internațional de autoritățile din Danemarca. Este suspectată de evaziune fiscală

O femeie în vârstă de 34 de ani, din Cluj-Napoca, a ajuns în atenția autorităților internaționale, după ce pe numele său a fost emis un mandat european de arestare de către justiția din Danemarca. Aceasta este suspectată de implicare într-un dosar de evaziune fiscală și ar putea fi predată statului danez dacă va fi identificată și reținută.
Potrivit informațiilor făcute publice, persoana căutată este Raluca Ștefania Trejer, născută în Baia Mare și domiciliată în Cluj-Napoca. Mandatul a fost emis de autoritățile judiciare din Copenhaga, în cadrul unei anchete care vizează presupuse infracțiuni de natură fiscală.
Femeia este căutată în baza unui mandat european de arestare
Documentul emis de autoritățile daneze permite căutarea femeii și pe teritoriul altor state membre ale Uniunii Europene. Mecanismul mandatului european de arestare facilitează cooperarea judiciară între țările membre, astfel încât persoanele urmărite să poată fi localizate și predate statului care solicită acest lucru.
În cazul în care Raluca Ștefania Trejer va fi găsită, autoritățile române vor putea demara procedurile legale necesare pentru analizarea cererii de predare către Danemarca.
Decizia privind predarea nu este automată, ci urmează să fie examinată de instanța competentă, în conformitate cu procedurile aplicabile.
Ce se știe despre acuzațiile de evaziune fiscală
Până în acest moment, nu au fost oferite informații detaliate despre presupusele fapte cercetate de autoritățile daneze. Nu este cunoscută valoarea prejudiciului estimat, perioada în care ar fi fost comise infracțiunile sau rolul exact pe care femeia l-ar fi avut în dosar.
Ancheta este instrumentată de autoritățile judiciare din Copenhaga, iar mandatul european de arestare reprezintă măsura prin care acestea solicită localizarea și aducerea persoanei în fața justiției daneze.
Până la o eventuală decizie definitivă a instanței, femeia beneficiază de prezumția de nevinovăție.